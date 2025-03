Reforma a la salud: discusión en segundo debate del proyecto en la Cámara estaría próxima a destrabarse, este es el motivo

La reforma a la salud se ha convertido en una de las obsesiones del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Tras varios días de fuertes tensiones y desacuerdos en la plenaria de Cámara de Representantes, todo indica que finalmente se logró destrabar la agenda para debatir la esperada reforma a la salud, uno de los proyectos que genera mayor interés en el Gobierno nacional, y que transita en su segundo debate en el cuerpo legislativo. El articulado, que enfrentaba obstáculos debido a la falta de consenso en la mesa directiva de la corporación, será discutido nuevamente, para tranquilidad del presidente de la República, Gustavo Petro.

El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, fue el que hizo el anuncio oficial luego de que el representante Jorge Tovar, que oficia como primer vicepresidente, cediera y entregara su firma para agendar la iniciativa. Con ello, el martes 4 de marzo de 2025, a partir de la 1:00 p. m., se reactivará la discusión que estaba enredada no solo por la negativa del congresista, de la circunscripción especial para la paz, sino también de la segunda vicepresidenta, Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, que, contrario a su colega no firmó y se mantuvo en su posición.

“Va la reforma a la salud mañana. El vice Tovar y yo firmamos un orden del día que incluye este proyecto. La Dra. Lina no aprobó debatir esta iniciativa”, indicó Salamanca en su cuenta de X, con lo que se oficializó vía libre a este proyecto. “Mañana a la 1 P.M. se retomará el debate con todas las garantías para aportar a la salud de las y los colombianos”, agregó en su mensaje, en medio de las múltiples reacciones al anuncio, entre los que celebraron la determinación y los que, como era de imaginarse, la rechazaron; al considerarla una presión indebida del Ejecutivo.

El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, confirmó programación del segundo debate de la reforma a la salud quedó para el martes 4 de marzo - crédito @jaimeraulst/X

¿Por qué estaba bloqueada la reforma a la salud?

El bloqueo inicial del segundo debate de la reforma, que no registró avances en las dos sesiones extras programadas, a mediados de diciembre y una semana antes del inicio del periodo legislativo del 2025, surgió porque tanto el primer vicepresidente Tovar como la segunda vicepresidenta, Garrido, habían decidido no apoyar el orden del día, al exigir que se cumplieran ciertas condiciones antes de dar vía libre al debate. Las mismas incluían el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional por parte del Ministerio de Salud, que estaban relacionadas con el pago de presupuestos máximos vencidos y el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con miras a la presente vigencia.

El primer vicepresidente de la Cámara, Jorge Rodrigo Tovar, avaló orden del día para discusión de la reforma a la salud - crédito @JorgeRodrigoTV/X

“Se retomará la discusión de la reforma a la salud luego de lograr que: 1. El Ministerio de Salud acatará las órdenes de la Corte Constitucional. 2. Se aprobarán proyectos de ley muy importantes de colegas que se encontraban represados”, señaló el congresista en su perfil de X, que agregó que Congreso debe actuar con independencia y cumplir con su deber constitucional. “El Congreso es un órgano independiente y nuestro deber es hacer que esto se cumpla a cabalidad”, acotó Tovar, al que le han llovido críticas por su nexo de sangre con Rodrigo Tovar Pupo, su padre, conocido exparamilitar, hoy privado de la libertad.

Por otro lado, la segunda vicepresidenta, Garrido, mantuvo su posición y optó por no aprobar la inclusión del proyecto en el orden del día. Mi promesa con ustedes es CLARA y CONTUNDENTE: NO firmaré mientras el Ministerio de Salud y Gustavo Petro sigan burlándose de la Corte Constitucional y mientras el Ministerio de Hacienda no entregue un aval fiscal claro, transparente y responsable", expresó en su perfil, al calificarla como la #ReformaDeLaMuerte,

La segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, se opuso a la reforma a la salud y no firmó el orden del día para su discusión - crédito @linamariagarri1/X

“No se preocupen, yo sigo FIRME, PARADA EN LA RAYA. Con AMOR, VALENTÍA y DISCIPLINA, seguiré dando la batalla por la verdad y por la salud de los colombianos”, puntualizó Garrido, que parece haberse convertido en una “piedra en el zapato”, por utilizar un término coloquial, al Ejecutivo.