Marcela Reyes respondió a las críticas de sus seguidores por ir a un toque de guaracha en silla de ruedas: “Lección aprendida”

A finales de febrero de 2025, Marcela Reyes confirmó a sus seguidores que se sometió a un nuevo procedimiento quirúrgico que incluyó una liposucción y retoques en otras partes de su cuerpo.

De acuerdo con lo expresado con la DJ, esta intervención se debió a un cambio en su físico debido a una bajada de peso con un tratamiento que promociona en sus redes sociales.

“Bajé mucho en mi reto de treinta días. Ya no tenía nada de grasa localizada, pero quería verme el abdomen marcado y el reto baja muchísimo, pero realmente si quieres marcarte solo lo puedes lograr con gimnasio o cirugía”, puntualizó en su momento.

Sin embargo, Reyes sorprendió recientemente al asistir con pañal y a pesar de ser advertida de los cuidados que debía tener, a un toque de guaracha en un evento.

Esto llevó a que varios de sus seguidores criticaran el hecho de que no permaneció más de una semana en cama, esperando que las cicatrices mejoraran y su cuerpo, se repusiera del dolor de los procedimientos.

En vista de la situación, Marcela Reyes salió a través de sus redes sociales a explicar lo que pasó y por qué tuvo que asistir en el estado en el que se encuentra al evento.

“A los que dicen ‘tan showcera se fue en silla de ruedas’, ustedes ya vieron como está mi cuerpo … Yo camino a paso de tortuga, ando con pañal, ustedes se imaginan que hubiera tenido que subir esos tres pisos a pie, tenía que ir en silla de ruedas a ese show … ¿Qué por qué no canceló? No podía, a mí no me da mi corazón ni mi profesionalismo para dejar a un empresario con su evento tirado”, explicó inicialmente la DJ a sus seguidores en redes.

De acuerdo con la también empresaria, no le parece coherente que el organizador del evento que la contrató pierda el dinero que invirtió por culpa de sus caprichos y no puedo decir “es que me dio por operarme y no voy a ir”. Y agregó: “Es una lección aprendida, no lo vuelvo a hacer, miro mi agenda porque no estuvo tampoco bien, no me sentí bien, pero me hubiera sentido peor si yo hubiera cancelado, no hubiera podido hacer eso, pero todo salió bien como les digo”.

Por último, la DJ mostró que su cuerpo todavía presenta algunos morados y la movilidad de cuerpo se encuentra todavía limitada. Esto provocó algunas reacciones de sus seguidores en la página de entretenimiento que compartió el contenido de la quindiana, con mensajes como: “Eso se llama responsabilidad, compromiso y profesionalismo”; “desde que no le vaya a pasar lo mismo que a Yina, que por andar en esas, se le infectaban las cicatrices”; “bueno, toda una guerrera porque a mí un dolorcito me tira en la cama y no me puedo ni mover”, entre otros.

En vista de los comentarios negativos y positivos, la DJ decidió responder la publicación con una pregunta a sus seguidores, que decía: “Yo quisiera saber cuentos de aquí serían capaz de ir a trabajar en la condición que yo estoy?”, recibiendo varios likes y dejando claro que es ejemplo de responsabilidad en su labor.

Y es que la última vez que la DJ se había sometido a una cirugía plástica, fue cuando decidió retirar de sus glúteos los biopolímeros que se inyectó en el pasado y realizándose una reconstrucción de la zona del cuerpo, debido a las afectaciones que presentó.

Por eso, insistió que estaba desactualizada en ese tipo de procedimientos cuando ingresó a las salas de cirugía en Medellín.