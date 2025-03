Jenny López, novia de Jhonny Rivera, dijo qué piensa sobre ‘La casa de los famosos’ y si participaría en un programa como esos

Jenny López dijo si participaría en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @jennylopez_oficial/IG

La cantante Jenny López, actual pareja de Jhonny Rivera, compartió su opinión sobre el reality La casa de los famosos Colombia, justo después de la eliminación de Yaya Muñoz, quien salió de la competencia tras recibir la menor cantidad de votos del público.

Sus declaraciones surgieron a raíz de una pregunta de uno de sus seguidores en redes sociales, donde la artista reveló cómo se mantiene al tanto del programa y si estaría dispuesta a participar en un formato de este tipo.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, le consultaron a Jenny respecto qué pensaba sobre el programa del Canal RCN y la cantante respondió que, aunque no ve televisión de manera regular, sí está al tanto de lo que ocurre en el reality gracias a los fragmentos que se vuelven virales en redes sociales, especialmente en Tiktok.

Esto piensa Jenny López de La casa de los famosos Colombia y sus participantes - crédito @jennylopez_oficial / Instagram

“Es que yo no veo televisión, no soy de tener horarios para ver programas, novelas o este tipo de cosas. Sin embargo, es inevitable que todo esto salga en Tiktok, entonces, pues lo que veo ahí”, empezó explicando la joven artista.

A pesar de no seguir la competencia de manera directa, destacó la resistencia y paciencia que deben tener los participantes para sobrellevar la convivencia dentro de la casa, ya que se ha enterado del proceso y entiende cuáles son las normas que se deben cumplir.

“La gente tiene mucho carácter, mucha resistencia, mucha paciencia, porque hay que tener mucha tolerancia para aguantar el carácter y la personalidad tan diferente de todos. Entonces muy tesos, pienso que muy tesos todos, eso debe ser muy difícil”, agregó López.

¿Jenny López aceptaría ingresar a ‘La casa de los famosos’?

Esta no es la primera vez que la cantante habla sobre los realities de convivencia. En una ocasión anterior, también a través de sus redes sociales, le preguntaron si le gustaría formar parte de este programa que está en tendencia o en uno similar.

De acuerdo con su respuesta, si bien Jenny no descartó por completo la posibilidad, dejó claro que no está convencida de que este tipo de formatos sean para ella, ya que considera que la convivencia con múltiples personas en un solo espacio podría ser un gran reto.

“Realmente, no solo en este programa, sino en todos los que son de convivencia, creo que sería un poco difícil para mí… no estoy tan segura de que este tipo de realities sean para mí; lo pensaría muy bien”, confesó en su momento la cantante de música popular.

Por ahora, Jenny López continúa enfocada en su carrera musical y en su relación con Jhonny Rivera, sin planes inmediatos de sumarse a un programa de telerrealidad. Sin embargo, sus seguidores no descartan que en el futuro pueda sorprender con una decisión diferente.

Jenny López confesó que no cree poder ser material para participar en realities - crédito @jhonnyrivera/Instagram

En otra dinámica para interactuar con sus seguidores, a Jenny López le preguntaron sobre si le pagaban por sostener una relación sentimental con Jhonny Rivera y ella aprovechó para aclarar de donde viene su sueldo, pero también sobre algunos términos de su vínculo con el cantante.

“Siempre trato de responder a todas las preguntas que ustedes tengan, así las hagan con buena o mala intención, pero lo hago porque pueden ser dudas de muchas personas. Así es que te cuento que antes de ser la novia de Jhonny Rivera yo ya era corista de la agrupación, que este año cumplo 6 años de ser parte de Jhonny Rivera y los porteños, así es que obviamente me pagan un sueldo como corista. Me pagan porque claro, el conocimiento, el tiempo, el esfuerzo y todo lo de esta profesión también vale. Por ser la mujer no me tiene que pagar un solo peso, no conozco a nadie que le pague un peso por serlo”, expresó la cantante.