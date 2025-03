Caravana de Ferraris sorprende paseándose por carretera: al menos una docena participó de la rodada

Según testigos, el peculiar desfile ocurrió en cercanías a Medellín, donde son cada vez más frecuentes los avistamientos de vehículos de lujo - crédito @ferrari__col / Instagram

Uno a uno, los trece Ferraris de una caravana en cercanías en Medellín sorprendieron a otros conductores e internautas que se cruzaron en redes con el peculiar desfile, en el que, en contados segundos, se ven pasar más de diez mil millones de pesos.

El video fue grabado y compartido por el grupo de fanáticos, conocido en redes como @ferrari__col, en el que unos pocos se juntan para compartir su amor por los vehículos de la marca italiana.

Los vehículos que participaron de la rodada cuestan entre 1′250.0000.000 y 4′000.0000.000 de pesos - crédito @ferrari__col / Instagram

“No es Hong Kong ni Dubai. Tú tranquilo, es Medellín”, se lee en uno de los comentarios a la publicación; lo que coincide con las apariciones, cada vez más frecuentes, de vehículos de lujo en la capital Antioqueña.

Actualmente, en Colombia, existen cuatro Ferraris usados en venta, de acuerdo con el portal de ventas en línea tucarro.com, siendo el más barato de 1′250.0000.000 de pesos y el más costoso de 4′000.0000.000.

Conductor de Ferrari se lamentó por el diseño de las matrículas en Colombia: “Daña todo”

Según dijo, no va con el diseño de los deportivos - crédito @nolo_______ / TikTok

El diseño de los vehículos de lujo en Colombia enfrenta un desafío inesperado: las placas de matrícula. Según el creador de contenido paisa conocido como Nolo, que se especializa en analizar automóviles de alta gama, el aspecto visual de estos vehículos se ve afectado negativamente por el diseño y la colocación de las placas colombianas. En un video que ha acumulado cerca de cinco millones de visualizaciones, el influencer expresó su descontento con la apariencia de las matrículas, calificándolas como un elemento que “roba protagonismo” a los automóviles de lujo.

De acuerdo con las declaraciones de Nolo, las placas colombianas, con su color llamativo y su tipografía, no solo contrastan con el diseño sofisticado de los vehículos, también alteran la estética general de los mismos. “Lo que yo siempre he dicho. Y es que la placa daña completamente el diseño de un carro. Vea ese carro tan hermoso, esas curvas tan divinas pero esa placa... horrible. No hay presentación, vean ese color chillón, esa tipografía... pésimo”, afirmó el creador de contenido en su publicación.

Incluso en vehículos amarillos, el color de la placa llega a sobresalir - crédito @nolo_______ / TikTok

Nolo hizo especial énfasis en cómo las placas afectan a los vehículos deportivos, cuyo diseño suele ser uno de los principales atractivos para los compradores. Aunque en algunos casos las matrículas se colocan en un extremo del parachoques y no en el centro, el influencer lamentó que incluso esta disposición no logra evitar que las placas se conviertan en un elemento distractor. Según su análisis, el tamaño y el color de las matrículas capturan la atención de manera desproporcionada, desviándola de las líneas y curvas que caracterizan a estos automóviles.

El creador de contenido también señaló que este problema es especialmente evidente en vehículos de marcas de lujo, cuyos precios pueden superar los 2.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 500.000 dólares estadounidenses). Para los propietarios de estos automóviles, el diseño es un aspecto fundamental, y cualquier elemento que lo altere puede ser motivo de insatisfacción.

Tres modelos de carros más vendidos en Colombia el último mes:

El sector automotor colombiano ha iniciado 2025 con cifras alentadoras, consolidándose como uno de los motores de la economía nacional. Según un informe conjunto de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y Fenalco, durante los meses de enero y febrero se matricularon 31.499 vehículos nuevos, lo que representa un incremento del 16% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este desempeño positivo refleja una recuperación sostenida en el mercado, que había enfrentado desafíos en años anteriores.

En febrero de 2025, el crecimiento también fue evidente, con 17.103 unidades matriculadas, un aumento del 10% frente al mismo mes del año pasado. Este comportamiento reafirma la tendencia al alza en la demanda de vehículos nuevos en el país, impulsada por factores como la reactivación económica y el interés de los consumidores en renovar sus automóviles.

Uno de los datos más destacados del informe de la Andi y Fenalco es el liderazgo de la Renault Duster en las ventas de febrero. Este modelo alcanzó el primer lugar con 672 unidades matriculadas, lo que le otorgó una participación del 3,9% en el mercado. Este resultado marca un regreso significativo para el vehículo de la marca francesa, que no había ocupado la primera posición en los últimos meses.

El segundo lugar en ventas fue para la Mazda CX-30, con 603 unidades matriculadas y una participación del 3,5%. Este modelo, que había sido el más vendido en 2024, cedió su liderazgo, aunque se mantiene como una de las opciones más populares entre los consumidores colombianos. En la tercera posición se ubicó el Kia Picanto, con 600 unidades vendidas y una participación también del 3,5%.