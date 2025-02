Martín Elías Jr. habló de los rumores de una relación con Aida Victoria Merlano y reveló cómo se lleva con su familia

Martín Elías Díaz Varón dio afirmó que su vida artística está marcada por su padre y su madre - crédito @martineliasjr/Instagram

Martín Elías Jr. es el miembro más joven de la dinastía Díaz y a sus 17 años de edad ha interpretado canciones que han obtenido una alta aceptación por parte del público local, pese a las críticas que afirman que copia a su padre.

Sencillos como Mi presentación, No te vayas nunca o El que come callao, hacen parte de su primer disco, llamado Mi presentación (2024), con el que dio el salto a la música vallenata y con el que pretende ser la nueva voz del vallenato a nivel nacional.

El cantante hará parte del Carnaval de Barranquilla en su más reciente edición y por la ocasión publicó la canción Carnavalero soy. Según indicó al programa Impresentables, de Los 40 Principales, el sencillo será de los principales temas del evento. No obstante, también habló de su vida personal y los rumores que lo vincularon con Aida Victoria Merlano.

El cantante lanzó su carrera en 2024, con apenas 17 años de edad, siguiendo los pasos de su padre y abuelo -crédito @martineliasjr/Instagram

De acuerdo con sus declaraciones, en la actualidad tiene una buena relación con todos los miembros de la familia Díaz, diciendo entre risas que en la calle siempre se encuentra a un nuevo supuesto familiar: “En la calle me encuentro con muchas personas que me dicen que somos familia, yo los saludo, les digo primo a todos, porque no les voy a pedir pruebas; ha llegado a un punto en el que quien dice que es un Díaz, le creen”.

Asimismo, indicó que conocía a todos los hijos del “Cacique de la Junta", y que con todos mantiene contacto, aunque hay algunos con los que más tiempo comparte: “Conozco a todos mis tíos, pues a los que están registrados. Son 21, han fallecido tres, pues contando a mi papá. Tenemos relación con todos muy bonita”.

Cuando fue cuestionado sobre con quién tenía una mejor relación, aunque dubitativo, accedió a responder, indicando que se crio con los tíos dentro del matrimonio entre Díaz y Patricia Acosta:

“Yo digo que, sin ser ofensivo con los otros tíos, con los que mejor me llevó son los hijos de mi abuela, los que están dentro del matrimonio: Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y con el cadete que está en Estados Unidos, toda la vida me críe con ellos. Son como hermanos para mí”.

El cantante reveló que tiene una buena relación con sus familiares, pero que ha compartido más tiempo con los hermanos directos de su padre - crédito @martineliasjr/Instagram

Asimismo, indicó que no quería generar alguna discusión, porque “la vaina es que los Díaz son celosos, demasiado”.

La relación de Martín Elías Jr. con su madre

Por otra parte, el cantante vallenato mencionó al programa citado que la relación con su madre es muy buena, pese a que discutan con frecuencia: “Mi mamá ha sido el pilar más grande en mi vida, es el mejor regalo que me dio la vida, la amo y gracias a ella es que soy lo que soy y voy a ser lo que Dios me permita ser. Aunque peleamos bastante, ella sabe que la amo”.

También indicó que suele tener altercados con su progenitora por su forma de ser y recordó una experiencia que lo marcó: “Yo no soy grosero, pero soy cansón. A mí me echaron de un colegio por ser extrovertido”.

Lo anterior generó que su madre se molestara y antes de que continuara, la mesa le preguntó sobre aquella expulsión. Entre varias anécdotas, el cantante recordó la razón por la que le cancelaron la matrícula: “Una vez, creo que fue el detonante, estábamos en informática y un pelao dejó abierto WhatsAap y un compañero escribió a la mamá puras mentiras. Ella llevó a la policía y todo. Me cancelaron matrícula”.

El cantante desmintió rumores que lo relacionan con Aida Victoria Merlano - crédito @martineliasjr/Instagram

¿Cuál es la relación entre Martín Elías Jr. y Aida Victoria Merlano?

En redes sociales, en 2023, corría el rumor que entre el cantante y la generadora de contenido había una relación amorosa. Elías desmintió esto, afirmando que ella era mayor a él y que por las redes sociales corría información falsa, “como cuando dijeron que era gay”.

Según comentó, entre bromas: “A ella la conocí en la inauguración de la fundación Diomedes Díaz en Barranquilla, y haciéndole honor a mí abuelo ese día... No mentiras. Yo la conocí, porque es famosa, y mi papá fue muy amigo de la mamá de ella. Le pedí una foto y hablamos en redes sociales, pero nunca fue coqueteo. Tenemos una amistad muy bonita”.