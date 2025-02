Vicky Dávila relacionó la denuncia de amenazas de Francia Márquez con caso de alias Papá Pitufo: “Es responsable del desastre”

Tras la denuncia de amenazas de Francia Márquez, Vicky Dávila relacionó las acusaciones con el escándalo de alias Papá Pitufo - crédito Vicky Davila/Facebook - Vicepresidencia

Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, se pronunció a través de su cuenta en la red social X tras la carta emitida por la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, en la que denunció amenazas contra su vida y las dificultades que enfrenta en su gestión gubernamental.

La vicepresidenta declaró haber recibido amenazas contra ella y su familia, vinculándolas a sus denuncias de corrupción. Esta situación activó las alertas de las autoridades sobre los posibles implicados y las causas específicas. Además, generó preocupación tras los rumores sobre su renuncia protocolaria al ministerio.

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán. No me rendiré, porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo”, se lee en el documento.

La reacción de Dávila se centró en la gravedad de las afirmaciones de Márquez, relacionándolas con el caso de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, señalado por sus vínculos con el contrabando y la presunta intención de realizar donaciones a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La periodista expresó en su mensaje: “La carta de Francia Márquez es impactante porque uno se queda pensando por qué dice que su vida está en ‘peligro’. Augusto Rodríguez, director de la UNP, también lo insinuó, a propósito del escándalo del ‘Pitufo’. Qué clase de hampones hay en el Gobierno o apoyando el proyecto político destructivo de Petro”.

Dávila también sostuvo que Márquez fue utilizada para alcanzar el poder, afirmando que la vicepresidenta contribuyó con el Gobierno actual en lo que calificó como “la destrucción de Colombia”. En su mensaje, agregó: “Hoy la humillan con un ministerio, en público, de donde la sacan a escobazos. Y le recriminan en la cara que la cartera de la Igualdad no sirvió para nada”.

El comentario de Dávila se suma a la polémica generada por la baja ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad y Equidad, el cual es criticado por haber utilizado solo el 2,4% del presupuesto asignado en su primer año de operación. Márquez defendió su gestión, argumentando que un porcentaje significativo del presupuesto se encuentra en proceso de contratación, mientras que otro se destina a programas en ejecución.

Estas declaraciones evidencian las tensiones internas dentro del Gobierno, visibles durante el reciente Consejo de Ministros transmitido en vivo el 4 de febrero, donde se intercambiaron reproches y acusaciones entre los miembros del gabinete. La situación evidenció las dificultades para consolidar la administración de Gustavo Petro y los retos que enfrenta Márquez en su labor de promover la igualdad en el país, especialmente después de que el mandatario solicitara la renuncia protocolaria de todo su gabinete a nivel nacional.

El caso de alias Papá Pitufo, mencionado por Dávila, provocó preocupación sobre las posibles conexiones entre actores ilegales y el entorno político. El ‘zar del contrabando’, con más de 30 años de trayectoria en actividades ilegales en Antioquia, es señalado por su influencia en instituciones estatales como la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La presunta inyección de dinero ilegal a la campaña presidencial avivó las sospechas sobre la infiltración de redes delictivas en la política nacional.

Como resultado, numerosos usuarios en X respondieron a la precandidata presidencial, destacando en sus comentarios: “Lo de Francia en puro teatro, no le creo ni lo que reza, es que a uno no lo amenazan por hacer nada”; “El guerrillero dio la orden”; “Cortinas de humo. ¿Ya se les olvidó que llegaron al poder engañando?”; “Increíble, ella dice que antes vivía mejor y hoy son gobierno y no está viviendo sabroso”.