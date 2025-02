Vicepresidenta Francia Márquez reveló amenazas contra su vida: “Denunciar la corrupción tiene sus consecuencias”

La vicepresidenta Francia Márquez, durante el Gobierno de Gustavo Petro, ha sido blanco de críticas por su gestión en el Ministerio de la Igualdad - crédito Juan David Duque/REUTERS

El Gobierno de Gustavo Petro ha afrontado toda clase de crisis, polémicas y escándalos desde el inicio del mandato, uno de los más importantes fue el caso de corrupción en la Ungrd, la investigación de posibles dineros ilícitos y superar topes electorales en campaña y los remezones ministeriales, entre otros.

Se le suma ahora que la vicepresidenta Francia Márquez denunció amenazas contra su vida y la de su familia, al asegurar que todo se debe por señalar hechos de corrupción y con lo que puso alerta a las autoridades sobre cuáles serían los responsables y las razones exactas.

Cabe recordar que, la funcionaria se encontraría cerca de dejar el Ministerio de la Igualdad, el cual fue creado como promesa de campaña de Gustavo Petro, pero que desde su inicio es muy criticado por su gestión y poco índice de ejecución del presupuesto, siendo una de las carteras más cuestionadas.

“Hoy, mi vida corre peligro”

En un comunicado publicado por el Ministerio de la Igualdad en redes sociales, se conoció la dura situación que vive la actual jefe de cartera, en medio la presentación del nuevo gabinete ministerial del Gobierno de Gustavo Petro el 27 de febrero, en la Casa de Nariño.

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán. No me rendiré, porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo”, se lee en el documento.

Con este comunicado, Francia Márquez dio a conocer las amenazas en su contra y su familia - crédito Ministerio de la Igualdad

El documento añadió que “por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra, que únicamente buscan dañar mi imagen. La corrupción no tiene cabida en el cambio que prometimos”.

Uno de los puntos que llama la atención del comunicado, es que Francia Márquez aseguró que los responsables serían personas que se han acercado al Estado: “Cuando el Gobierno cede ante el chantaje de quienes susurran en la sombra, es el país entero el que termina pagando el precio”.

La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que hay personas que quieren chantajear al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

“Mi compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio. Seguiré trabajando por la gente y no me detendré hasta llevar la igualdad y la equidad a cada rincón de Colombia. Hasta que la dignidad se haga costumbre”, terminó de decir la carta de la vicepresidenta.

El futuro de Francia Márquez

En los últimos días, el remezón ministerial del Gobierno de Gustavo Petro estaría tocando a la cartera de la Igualdad, que es la más reciente del Estado y que tiene a Francia Márquez como su jefe, aunque solo el 27 de febrero se confirmará si finalmente se queda o se va.

Todo se debe a lo ocurrido en el Consejo de Ministros el 4 de febrero, cuando la vicepresidenta dejó ver su descontento con la llegada de Laura Sarabia como canciller y Armando Benedetti como jefe de despacho en su momento, ya que ahora será el ministro del Interior para impulsar las reformas en el Congreso.

La vicepresidenta Francia Márquez se mostró decepcionada del Gobierno nacional por los actos de corrupción que han sido revelados - crédito @magicontrerasd/X

“Hoy me duele que en este gobierno que ayudé a elegir se presenten tantos actos de corrupción y tenemos que decirlo de frente”, dijo en su momento la jefe de cartera, añadiendo que “pensé que yo iba a llegar aquí a ser su aliada (...) Camino con usted hasta donde usted diga”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, en charla con El País América, explicó cómo es su relación con Francia Márquez: “Estuvimos hablando bastante tiempo ahora, y con uno de los movimientos negros que hay en el país que la acompaña. Y pues bien, digamos, ya veremos cómo marcha la relación. Ella es vicepresidenta por voto popular; ministra no por voto popular, pero sí vicepresidenta. Y a mí me parece que ella fortaleciéndose en la Vicepresidencia puede volver a recobrar liderazgos que necesitamos”.