Hombre recibió factura de telefonía sin contratar el servicio y el caso se hizo viral: “Oh sorpresa”

La historia de un contrato de telefonía celular no autorizado generó revuelo en redes sociales, luego de que la usuaria de TikTok kathe_kte publicara un video narrando el caso de su padre.

Según relató, todo comenzó cuando él acudió a un centro comercial y fue abordado por promotores de una conocida empresa de telecomunicaciones.

La intención inicial era comparar precios para encontrar un plan más económico, pero el resultado fue un contrato que nunca aprobó y que le generó una factura inesperada.

El encuentro que desencadenó el problema

En el metraje, Kathe explicó que su padre fue abordado por un vendedor, quien con aparente formalidad y utilizando indumentaria oficial de la empresa de telecomunicaciones, le ofreció revisar si un nuevo plan de telefonía móvil sería más económico del que ya pagaba.

Para realizar la consulta, el presunto trabajador le solicitó la cédula de ciudadanía, algo que el hombre entregó sin sospechar problemas.

Sin embargo, al enterarse de que el nuevo plan sería más caro del que ya tenía, decidió no proceder, por lo que pidió que le regresaran su cédula y se retiró, creyendo que todo había terminado allí.

La sorpresa llegó días después, cuando recibió un correo electrónico con una factura por un servicio que jamás utilizó: “Mi papá estaba asustado, no tenía idea de cómo habían asociado un plan de telefonía a su cédula sin su consentimiento”.

Para entonces, ya había un número de línea activo a su nombre, pero sin ningún registro de llamadas, mensajes o uso de datos. Simplemente, una factura que debía pagar.

“Oh sorpresa, que le llega una factura de WOM por 35.000 pesos diciendo que era su nuevo plan de celular y que tenía que pagarlo, le sacó el plan de WOM a otro número, no hizo portabilidad, sino que simplemente le sacó un plan, un número, marqué a ese número y apagado, la factura decía consumos de minutos cero, datos cero, mensaje cero, ni se usa el número”.

¿Qué hacer ante un contrato no solicitado?

Este tipo de situaciones plantea varias interrogantes: ¿cómo puede un usuario defenderse ante un contrato no autorizado?

Al respecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dejó claro que los consumidores tienen derechos fundamentales que las empresas de telecomunicaciones deben respetar.

Entre ellos, el de cancelar servicios no autorizados sin incurrir en costos adicionales o penalizaciones.

Los usuarios tienen varias vías para defenderse en estos casos:

Presentar una petición formal: si se considera que el contrato fue activado sin consentimiento, el titular de la línea puede solicitar a la empresa la cancelación inmediata del servicio. Este derecho está garantizado incluso si el contrato incluye una cláusula de permanencia no autorizada.

Acción de tutela: si la empresa no responde a tiempo o se niega a resolver el problema, se puede recurrir a los jueces mediante una acción de tutela. Este recurso está diseñado para proteger derechos fundamentales cuando otras instancias no ofrecen una solución rápida y efectiva.

Reportar el incidente a entidades reguladoras: notificar el caso a la CRC o a la Superintendencia de Industria y Comercio puede generar una investigación y posibles sanciones a la empresa que haya activado el servicio sin autorización.

Revisar los términos del contrato: aunque la normativa prohíbe ciertas prácticas como la imposición de cláusulas de permanencia en telefonía móvil, es importante conocer los derechos específicos y verificar si hubo incumplimientos por parte del operador.

¿Cómo terminó la experiencia?

De acuerdo con la información que compartió la usuaria, luego de recibir la factura de la empresa de telefonía, realizaron el proceso para cancelarla a través de un Pqrs, solicitando el bloqueo del número y demostrando que no se había utilizado.

“Imagínense, no se hubiera dado cuenta, no hubiera visto el correo, no le hubiera llegado la factura, reporte en Datacrédito por tener un plan que nunca aceptó de un número que nunca ha usado”, concluyó Kathe en su video.