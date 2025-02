Revelaron entrevista a Pablo Escobar que no se publicó en 1984: “Soy un visionario y me va bien en los negocios”

En la entrevista, el capo negó ser un criminal - crédito Colprensa

Aunque han pasado más de 30 años de la muerte de Pablo Escobar, las historias ocultas sobre el mayor criminal de la historia de Colombia siguen revelándose, una de ellas es la entrevista que el capo sostuvo con Elizabeth Mora, cuando aún era referenciado como un empresario.

Este documento fue publicado por El Reverbero, dirigido por Jairo León García, con la explicación de que el diálogo se registró en abril de 1984, cuando Mora trabajaba en El Tiempo, y no fue publicado de manera oficial debido a que días después se registró el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para entender el contexto de esa época, cabe recordar que, antes del asesinato de Lara Bonilla, Escobar seguía siendo referenciado como un empresario antioqueño, pero tras su incursión en la política, el ministro reveló su accionar delictivo al asociarlo con la presencia de narcos en la economía de varios clubes de fútbol, lo que provocó que el capo ordenará la muerte del huilense el 30 de abril de 1984.

Las declaraciones ocultas del capo

La entrevista no se publicó por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla - crédito Colprensa

En los primeros apuntes del documento, la periodista indicó que fue llevada a una lujosa propiedad que hasta la fecha sigue sin ser identificada, puesto que fue movilizada con su visión obstruida y ninguno de los trabajadores del narco le entregó detalles al respecto.

“Mi gente me recomienda que tenga una cita con usted y yo la mando a traer en Mercedes Benz, la recibo en mi casa y usted viene a insultarme. Aquí todo el que quiere aparecer en la prensa solo tiene que acusar al señor Pablo Escobar de algo malo… Yo soy un caballero y pensé qué, si usted era una buena periodista como me dijeron los amigos que la recomendaron, yo podría hablar con usted de mis proyectos, de ayudar a la gente necesitada, pero me resultó cagada”, fueron las palabras de Pablo Escobar después de que la periodista le preguntó por su rol en el negocio del narcotráfico.

De la misma forma, el narco negó ser un criminal, afirmó que era exportador de flores y que había generado gran parte de su fortuna vendiendo carros, resaltó la construcción del barrio Medellín sin tugurios y afirmó que los “oligarcas son unos envidiosos que cuando ven a los hijos de los pobres montando un BMW, o un Mercedes, ya uno es pícaro, ladrón de carros y trafica con droga”.

Pablo Escobar indicó que él exportaba flores - crédito Colprensa

Al cuestionarle por qué consideraba que estaba siendo perseguido por la prensa, Pablo Escobar indicó que los periodistas eran defensores del ministro Lara Bonilla y mencionó a varios de sus socios en el cartel de Medellín como hombres que no habían cometido crímenes.

“Porque soy un visionario y me va bien en los negocios, en la política. En el congreso ahora mismo estamos demostrando que el ministro Lara Bonilla sí recibió más de un millón de pesos de Evaristo Porras, pero ustedes, los de la prensa, en lugar de estar atacando a Lara por vendido, la emprendieron contra Evaristo, contra los Ochoa, contra Lehder, contra mí”.

Al hablar de su negocio (al que seguía llamando exportación de flores), el capo explicó qué tantas ganancias le generaba y afirmó que el crecimiento sería global en los siguientes años.

“También le voy a decir lo que pienso que es el gran secreto del éxito del business del que usted habla: es que el negocio da de uno a 500. Es decir, usted pone un pesito y se gana quinientos pesos, no hay un negocio que rinda más. Yo como un empresario lo veo así. Además, va a ser el primer negocio globalizado del mundo, no hay manera de pararlo”.

El capo afirmó que había personas que le tenían envidia por sus negocios - crédito Colprensa

En la parte final de la conversación, el antioqueño negó que tuviera sicarios, pero reconoció que era miembro del grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores), asegurando que era una forma de defenderse de los grupos armados, a los que afirmó que no les tenía miedo, ya que su temor era por “misiá (su esposa) y a llegar a viejo, porque los viejos se vuelven blanditos”.

“Yo soy un hombre pacífico, amante de la naturaleza, de los animales, por eso tengo un zoológico, el mejor de América Latina y muy pronto del mundo. Yo no tengo sicarios. Lo que pasa es que un grupo de empresarios nos unimos para protegernos de los grupos guerrilleros y para defenderse hay que tener armas. No nos vamos a defender con oraciones al Niño Jesús y con estampitas de la Virgen”.