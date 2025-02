Gustavo Bolívar despejó dudas sobre su candidatura presidencial: “Es algo muy serio y yo tengo que hablar con...”

Gustavo Bolívar confirmó que presentó su renuncia al DPS el 10 de febrero, pero aún espera respuesta del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

El ambiente político en Colombia sigue marcado por la incertidumbre tras la petición de renuncia protocolaria que realizó el presidente Gustavo Petro a su gabinete ministerial. Entre los nombres que se mencionaron en este proceso estuvo el de Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), cuya dimisión se conoció de manera oficial el 24 de febrero, generando especulaciones sobre su posible aspiración a la Presidencia de la República en 2026.

Ante los rumores, Bolívar utilizó su cuenta en la red social X para aclarar su situación y en un video, confirmó que efectivamente había presentado su renuncia protocolaria el 10 de febrero en cumplimiento de la solicitud del jefe de Estado, aunque aún no había recibido respuesta.

“Ha trascendido hoy una noticia en la prensa nacional según la cual yo renunciaría a Prosperidad Social para después anunciar mi candidatura presidencial. Pues la verdad es la siguiente, yo renuncié el 10 de febrero de acuerdo con la solicitud que nos hizo el señor presidente de la República de que todo el gabinete presentara la renuncia”, afirmó Bolívar.

La renuncia de Gustavo Bolívar al DPS aviva la especulación sobre su futuro político y su permanencia en el Gobierno depende de una conversación con Petro - crédito @GustavoPetro/X

El alto funcionario también optó por leer su carta de renuncia en el mismo video, con el fin de despejar cualquier tipo de dudas sobre su contenido y motivaciones: “Señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia (...) De acuerdo con su solicitud, presento mi renuncia protocolaria al cargo de director general del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a fin de que usted tenga libertad de reorganizar su gabinete ministerial. Estoy sumamente agradecido con la oportunidad que me ha brindado de dirigir una de las entidades más grandes del Estado”.

“En los casi 50 Consejos de Ministros a los que he asistido con entusiasmo, he aprendido como nunca de su visión de estadista y hombre universal. No me cabe duda de que Colombia no se equivocó cuando le entregó en las urnas un mandato claro para dirigir los destinos de esta grandiosa nación”, leyó Bolívar.

Al leer la misiva, el exsenador resaltó su compromiso con el Gobierno y su intención de continuar trabajando en la consolidación del Pacto Histórico, así como en la difusión del legado político de Petro. En su mensaje destacó logros de la administración actual, entre ellos la reducción de la pobreza y la entrega de tierras a campesinos, además, expresó su preocupación por las dificultades que enfrenta el país, mencionando problemas estructurales como la desigualdad, la corrupción y la violencia.

Gustavo Bolívar confirmó que pese a que radicó su carta de renuncia protocolaria, lo cierto es que estaba a disposición de las directrices del presidente Petro- crédito Presidencia

Tras leer la carta, Bolívar abordó la pregunta que circuló en el ámbito político en los últimos días: ¿aspirará a la Presidencia en 2026? Si bien no confirmó su candidatura en su totalidad, dejó abierta la posibilidad al señalar que su decisión dependerá de varios factores.

Bolívar mencionó que ha estado monitoreando su desempeño en las encuestas de opinión y que sus cifras han mostrado un crecimiento sostenido. Según sus declaraciones, comenzó con un 4% de respaldo en octubre, luego subiendo a 6%, 9% y, recientemente, ubicándose cerca del 12%. Esto lo posicionaría como uno de los posibles contendientes dentro del Pacto Histórico en caso de que decida postularse.

No obstante, el exdirector del DPS enfatizó que antes de tomar una decisión final debe consultar con su familia, asesores y amigos: “Lanzar una candidatura presidencial es algo muy serio y yo tengo que hablar con mi familia, tengo que hablar con asesores, tengo amigos también de la vida. Sin embargo, como les acabo de decir, depende también de esa charla con el presidente de la República que se tendría que dar sí o sí estos días.

Gustavo Bolívar señaló que iba a conversar con su familia y asesores sobre su posible candidatura a la Presidencia en 2026 - crédito Joel González/Presidencia

Por ahora, Gustavo Bolívar sigue a la espera de una respuesta del presidente Petro respecto a su renuncia. Mientras tanto, aseguró que seguirá en el cargo hasta el 5 de marzo, aunque no descartó la posibilidad de extender su permanencia si así lo decide el mandatario: “Por ahora sigo aquí, si el presidente me lo permite hasta el 5 de marzo. Si él quiere que me quede un poco más, depende de esa charla”.