“Fuera Benedetti”: la consigna feminista que sacudió el Congreso, mientras que en el otro polo del movimiento guardaron silencio

Armando Benedetti regresó al centro del poder, esta vez como ministro del Interior, pero su presencia en el Congreso no pasó desapercibida, generando reacciones divididas entre el silencio del oficialismo y las protestas de la oposición - crédito redes sociales - @Juan_EspinalR/X

La llegada de Armando Benedetti de manera extraoficial al Ministerio del Interior del Gobierno de Gustavo Petro provocó una nueva controversia en el Congreso de la República, donde su presencia despertó reacciones polarizadas, especialmente entre los sectores feministas. Mientras algunas congresistas oficialistas guardaron silencio ante su designación, otras legisladoras de la oposición manifestaron su rechazo rotundo a la imagen de un funcionario señalado de violencia de género.

Benedetti, que anteriormente ocupó cargos como embajador de Colombia en Venezuela y ante la FAO, de embajador de Colombia ante Venezuela, así como jefe de Despacho del presidente Petro, es un personaje recurrente en la administración actual; sin embargo, su nuevo cargo como ministro del Interior desató una ola de críticas debido a denuncias de violencia de género que circularon en 2024.

En ese año, se hizo pública una acusación según la cual Benedetti habría intentado agredir a su esposa, Adelina Guerrero, y a su madre en Madrid, España. Aunque la denuncia no derivó en acciones judiciales concretas, el caso dejó un manto de duda sobre su comportamiento y sobre la razón de su permanencia en el Gobierno y sobre todo en el círculo cercano al presidente Gustavo Petro.

Mientras algunas congresistas del Pacto Histórico han impulsado luchas feministas, su silencio ante la presencia de Benedetti ha generado críticas - crédito @Juan_EspinalR/X

Durante su primera aparición en el Congreso, tras los rumores de su designación, Benedetti se ubicó en el sector donde se encontraban congresistas del Pacto Histórico, incluyendo a Susana Boreal, María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, además del gran abrazo con el que lo recibió Agmeth Escaf. Su presencia generó molestia en algunos legisladores, pues se interpretó como una contradicción para algunas congresistas que defendían causas feministas y han sido portavoz de denuncias de violencia de género en la política.

Una de las voces más críticas fue la congresista Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, que ha insistido en la salida de Benedetti del Gobierno desde el primer momento en que se conoció su comportamiento hacia las mujeres, así como de otros funcionarios que han enfrentado señalamientos por violencia de género.

Pedraza, en un acto simbólico, exhibió un cartel con la frase “Fuera Benedetti” dentro del Salón Elíptico del Congreso, expresando su inconformidad con la permanencia del funcionario en el Ejecutivo.

Jennifer Pedraza se convirtió en la voz de la protesta dentro del Congreso; ella dejó clara su postura contra el funcionario señalado de violencia de género - crédito redes sociales

El gesto de Pedraza contrastó con la postura de algunas congresistas del oficialismo, que no se pronunciaron sobre la presencia de Benedetti en el Congreso. En particular, la representante Mafe Carrascal, que defendió la agenda feminista dentro del Pacto Histórico, se mostró impasible ante la situación. Esta aparente indiferencia provocó críticas en redes sociales, donde algunos sectores consideran que su silencio representa una incoherencia en la lucha por los derechos de las mujeres.

Otra de las voces críticas fue la representante Cathy Juvinao, qee en una entrevista con el medio antioqueño El Colombiano expresó su rechazo a la presencia del ministro:“Las mujeres que hemos sido críticas por él (Armando Benedetti) fue y dio declaraciones y dijo que nosotras no éramos nada. Cosa que simplemente ratifica lo que nosotras decimos sobre él y es que para Armando Benedetti las mujeres no somos nada. Ni 10, ni 50, ni 100, ni ninguna, porque la lección machista de él es que él es el poderoso y las mujeres son una especie de siervas a su servicio, cosa que presupuesto no somos”.

Otras veces por las que Armando Benedetti fue criticado por sus comportamientos machistas

La llegada de Benedetti al Ministerio del Interior no solo puso en evidencia las tensiones dentro del Congreso, sino que reavivó el debate sobre la coherencia del feminismo en la política. Para algunos cibernautas, este episodio refleja las dificultades que enfrenta el movimiento feminista cuando las denuncias por violencia de género involucran a figuras cercanas al poder.

Cabe mencionar que, las críticas hacia el actual ministro del Interior no solo se derivan de la denuncia presentada en su momento por su esposa, sino de los audios revelados por la revista Semana en 2023. En esas grabaciones, Benedetti hablaba sobre el presidente Gustavo Petro, la supuesta inyección de dineros ilegales en su campaña y, especialmente, sobre el rol de Laura Sarabia —actual ministra de Relaciones Exteriores— en el Gobierno.

Las críticas a Benedetti no solo provienen de denuncias por violencia de género, sino también de audios donde humilló a Laura Sarabia - crédito Jesús Aviles/Infobae

En ese entonces, Sarabia ocupaba el cargo de jefa de gabinete y Benedetti se refirió a ella de manera despectiva, minimizándola y humillándola, lo que generó rechazo en sectores feministas. A pesar de estos antecedentes, y de otros audios en los que la funcionaria le hacía advertencias y él la interrumpía llamándola “coya”, la ahora ministra llegó a calificarlo como un “misógino y ruin”.

No obstante, Benedetti sigue ocupando cargos de alto nivel en el Gobierno, reuniéndose con mujeres y proyectando una imagen que, según algunas voces críticas, da un mensaje negativo sobre la gestión gubernamental.