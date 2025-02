César Escola reveló detalles de su carrera y las ganancias económicas en ‘Yo Me Llamo’: “Sucede cada año o cada año y medio”

César Escola recordó proyectos del pasado en los que participó - crédito @cesarescola/Instagram

César Escola es uno de los personajes televisivos más reconocidos de la actualidad colombiana. El jurado de Yo Me Llamo ha tenido un largo recorrido en el entretenimiento del país.

Llegó en 1989 y desde entonces se encargó de trabajar para la pantalla chica colombiana. Desde hace diez años ha trabajado junto con Amparo Grisales y diferentes artistas musicales con los que deciden qué participantes son los mejores imitadores.

Durante su carrera, César Escola ha participado en diferentes proyectos; uno de ellos fue la interpretación de ‘Don Julio’, un personaje de una cadena de supermercados que llamaba la atención de los clientes anunciando las promociones.

De esta época, Escola recordó para Tropicana que fue un papel muy agradecido: “Cuando yo empiezo a hacer el personaje, la empresa ya tenía 50 años de historia. Antes lo habían hecho varios actores. Me acuerdo de que hice un casting y en los primeros comerciales me doblaron la voz”. Asimismo, afirmó que ‘Don Julio’ funcionaba, dado que a la cadena le daba muchas ganancias.

En su carrera, también estuvo presente en el programa Francotiradores (1999), en el que hacían entrevistas a músicos de la époc, y afirmó que hoy por hoy es muy difícil hacer este tipo de proyectos:

“Lo pasamos muy bien. Salía a las once de la noche, emitíamos en directo casi todas las noches. Y hacen falta, pero, hoy en día, producir un proyecto así, lleva un presupuesto importante”.

Asimismo, indicó que la gente recuerda con cariño este programa: “La gente siempre recuerda el programa y pasaban artistas internacionales de la talla de Rey Ruiz o Celia Cruz”.

En la actualidad, con el fin de tener entradas económicas, se encuentra trabajando en un proyecto personal llamado La noche de amor, en la que, con otros cantantes, recuerdan sus experiencias en este ámbito: “Es un proyecto musical en el que los artistas y el público tienen una interacción única. Es un proceso que no tiene libreto, es una tertulia en la que se habla de amor con una base de piano“.

¿Cuánto gana César Escola en ‘Yo Me Llamo’?

En la mesa de la emisora citada, le preguntaron al jurado de Yo Me Llamo cuánto estaba ganando. Escola recordó que en Google hay un rumor que es falso e invitó a sus interlocutores a que le preguntaran a la inteligencia artificial cuánto dinero recibía.

Mientras ellos interactuaban con el celular, el argentino afirmó que en Yo Me Llamo tenía buenas ganancias, pero que el pago era cada cierto tiempo y que tenía que vivir de otra cosa: “Cada vez que estamos en Yo Me Llamo, obviamente es un buen ingreso que sucede cada año o cada año y medio“.

Luego de estas palabras lo interrumpieron para darle paso a la voz de Google que respondió: “Teniendo en cuenta desde que se conoció este rumor, César Escola debería estar ganando entre cien y seiscientos millones de pesos”.

Al escuchar estas palabras, Escola reaccionó moviendo sus brazos y riendo. “Óigalo”, dijo cuando la inteligencia artificial terminó.

Posteriormente, confirmó que tiene una empresa llamada Kilombo, “en la que hacemos jingles y cuñas para televisión”, para tener entradas económicas.

¿Cómo es la amistad entre Amparo Grisales y César Escola?

La mesa del programa mañanero de la emisora citada le preguntó cómo era su amistad con su compañera en la mesa de Yo Me Llamo.

El argentino confirmó que la actriz era una gran persona: “Llevo 36 años en Colombia, soy amigo de Amparo hace 35. Entonces, uno acepta a sus amigos tal y como son. Ella es una persona muy bondadosa y cariñosa. Amparo es de esas personas que siempre va a estar dispuesta a ayudarte si lo necesitas”.

Finalmente, le preguntaron si las peleas entre ellos eran reales. Escola lo confirmó, pero sostuvo que no discutían de ello fuera del set de grabación: “Cada miembro del jurado lucha por su opinión. Cuando se acaba el programa, lo que pasa en el estudio se queda en el estudio, la pelea fue real, en Yo Me Llamo no hay libreto".