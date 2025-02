Renunció Gustavo García, ministro del Interior encargado tras la salida de Juan Fernando Cristo

Gustavo García llegó al Ministerio del Interior en septiembre de 2024, para ser viceministro General - crédito Ministerio del Interior

En medio del polémico anuncio de que Armando Benedetti será el nuevo ministro del Interior de Colombia, en reemplazo de Juan Fernando Cristo, se conoció que el jefe de cartera encargado, Gustavo García Figueroa, renunció al cargo en la noche del 22 de febrero. El funcionario se desempeñaba como viceministro General del Ministerio del Interior.

García duró pocos días en el puesto. El 12 de febrero, el país conoció que la cartera formalizó el decreto mediante el cual se formalizó la designación del servidor público, que estaba cumpliendo funciones de máximo liderazgo en la cartera de manera provisional. Esto, en medio de un acalorado ambiente político que se plasmó en la presentación de varias renuncias en el Gobierno.

Cabe resaltar que el Decreto 0167 de 2025, por medio del cual se aceptó la renuncia de Cristo y se hizo un encargo en la planta de personal del Ministerio del Interior, es decir, se oficializó la llegada del García al puesto, fue publicado de manera tardía. Según denunció la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, aunque la fecha del decreto es 10 de febrero, el documento no fue publicado ese día; de hecho, en la mañana del 11 de febrero tampoco aparecía en el Diario Oficial de Colombia.

De acuerdo con la congresista, la diferencia de fechas habría sido una estrategia del Gobierno nacional para lograr la aprobación de la reforma a la salud, que está siendo discutida en sesiones extraordinarias en el Congreso de la República. En caso de que esa fuera la intención, no habría funcionado, porque la sesión en la que se iba a debatir la iniciativa fue pospuesta.

“Me informan que al parecer no se ha publicado el decreto de nombramiento del MinInterior. En estas circunstancias no puedo exponer el Proyecto de Reforma a la Salud a un posible vicio de trámite. Por lo tanto, la sesión de hoy se mueve para el día de mañana. Es lo más responsable”, informó entonces el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca.

La salida de Juan Fernando Cristo y la llegada de Benedetti

Ahora bien, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo no solo renunció de manera irrevocable al cargo, sino que instó a sus compañeros de gabinete a presentar sus cartas de renuncia al presidente Gustavo Petro. Pues, se evidenció una ruptura al interior del Gobierno durante el Consejo de Ministros, que se adelantó el 4 de febrero, el cual fue televisado por primera vez.

Durante la reunión, varios funcionarios del Gobierno mostraron su indignación por la designación de Armando Benedetti como jefe de despacho, teniendo en cuenta que tiene varias investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y que hubo una denuncia en su contra por presunta violencia de género. Entre las personas que se quejaron está la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que presentó su renuncia protocolaria al cargo y que todavía está esperando una respuesta del presidente Gustavo Petro al respecto.

“Realmente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta misma mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista, con Armando Benedetti, y yo no soy la que voy a renunciar, presidente”, dijo la jefa de cartera, visiblemente indignada por el cargo asignado al funcionario.

A pesar de las múltiples críticas, el funcionario ahora liderará el Ministerio del Interior, según confirmó W Radio. Su nuevo nombramiento desató cuestionamientos por parte de políticos que consideran problemática su permanencia en el Gobierno Petro. El excandidato presidencial Sergio Fajardo, por ejemplo, advirtió un amplio incumplimiento de promesas hechas en campaña, ligadas a un cambio que no involucraría, supuestamente, la politiquería y la corrupción.

“El avión de campaña aterrizó de nuevo en el gobierno. ¿Más mermelada y corrupción? Nombrar a Benedetti en el Ministerio del Interior es aplaudir la politiquería, insultar a las mujeres y reivindicar el “todo vale”. No hubo cambio ni lo habrá; lo tiraron a la basura en la campaña”, afirmó.

