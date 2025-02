Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, negó presuntos vínculos con ‘Papa Pitufo’

Ricardo Roa aseguró que el pasado martes 18 de febrero le hizo llegar a la periodista una solicitud de rectificación - crédito Luisa González/Reuters

El escándalo que involucra a la campaña presidencial de Gustavo Petro con el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, continúa dejando serias repercusiones en su gabinete.

Entre los nombres mencionados por la periodista María Jimena Duzán en los últimos días se encuentra el de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Desde su mención, el funcionario guardó silencio y fue defendido por el propio Petro.

No obstante, en las últimas horas se pronunció y negó cualquier vínculo con el llamado “zar del contrabando”.

“No tengo, ni tuve nunca participación alguna en el intento de ingresos de recursos provenientes del señor Diego... No sé el apellido, Pitufo. Tampoco ningún contacto con ninguna de las personas que insinuó el documento de la periodista María Jimena Duzán”, dijo, en rueda de prensa.

Por ese motivo, Roa aseguró ante los medios de comunicación que el pasado martes 18 de febrero le hizo llegar a la periodista una solicitud de rectificación. Explicó que las conversaciones que mantiene en los audios son con un empresario del sector petrolero, como ya mencionara Petro días atrás en su cuenta de X.

“Son conversaciones y me ganas de compartírselos, con un señor Harry Cain, que es un empresario del sector petrolero, que desde entonces la campaña me buscaba en ese momento particular, como lo menciona la periodista en febrero de 2023″, manifestó.

Sobre los motivos de la conversación, Roa afirmó que se le buscó para hacer de puente entre los empresarios del sector petrolífero y el Gobierno, tras el derrumbe de Rosas (Cauca) ocurrido en enero de 2023. Este episodio, además de afectar a más de 700 personas damnificadas, taponó durante semanas la Carretera Panamericana, dificultando la salida del crudo en esa región del país.

“Me buscaba para acercarse al gobierno a hacer una propuesta para resolver la crisis asociada a la obtención de combustibles en el suroccidente colombiano asociado al derrumbe de Rosas, en Cauca. Esas son las conversaciones sostenidas con el señor Harry Cain”, sentenció.

Cabe señalar que, en la nota publicada por Duzán en la revista Cambio, se mencionó que el otro interlocutor que hablaba con Roa era Víctor Hugo Sierra, alias Harry, supuesto testaferro de “Papá Pitufo”. En su cuenta de X, Petro hizo hincapié en la supuesta confusión de la comunicadora.

Las revelaciones de María Jimena Duzán por las que Ricardo Roa solicitó una rectificación

La investigación publicada por la periodista reveló supuestos nuevos detalles sobre los vínculos entre la campaña presidencial de Gustavo Petro y el llamado “zar del contrabando”.

De acuerdo con el informe, y pese a que el entonces candidato ordenara la devolución de un dinero recibido de manera irregular, las relaciones entre la campaña y este grupo criminal no se rompieron, sino que se intensificaron hasta alcanzar a Ricardo Roa.

En un principio, el entonces asesor Xavi Vendrell realizó la devolución de 500 millones de pesos a “Papá Pitufo”, cifra que aparentemente formaba parte de un acuerdo mayor de 3.000 millones. El hecho quedó registrado en un video al que tuvo acceso Duzán, en el cual se observa a Vendrell entregando un maletín con dinero al propio contrabandista, que estaba acompañado por su socio, alias Harry.

A pesar de que la campaña de Petro ya tenía conocimiento sobre la identidad de Marín y Sierra Gutiérrez, la relación con este último no se detuvo. Duzán difundió audios de las comunicaciones entre Ricardo Roa y “Harry” tras la devolución del dinero, en fechas posteriores a febrero de 2022.

En uno de estos audios, Roa acuerda un encuentro con Sierra en un establecimiento comercial: “4 de la tarde sí, está bien, hoy a las 4 de la tarde, yo voy a estar ahí en el Juan Valdés 73 con novena. Confírmame”. En otro, acepta reunirse en un hotel en la calle 100: “Vale, perfecto, está bien en la 100, en ese hotel me dices a las 5 de la tarde te llego”.

Aunque todavía no se han esclarecido los motivos exactos de estas reuniones. Duzán citando fuentes de inteligencia, señaló que hay indicios de que Sierra aportó dineros adicionales a la campaña de Petro que no fueron registrados oficialmente.