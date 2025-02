Reviven videollamada que le hizo Paquita la del Barrio a Shakira: “No te me achicopales, échale ganas”

Shakira afirmó que dedicatoria de Paquita la del Barrio fue uno de los más grandes homenajes a su carrera musical - crédito @isalizlv_lizzyvhall/Instagram

A propósito de la muerte de Paquita la del Barrio que enlutó la música mexicana el 17 de febrero con la noticia de su fallecimiento y el éxito de la gira La mujeres ya no lloran world tour de la estrella colombiana Shakira, fans de las artistas recordaron la vez que ambas fueron comparadas por hacer canciones dedicadas a sus exparejas.

En esa oportunidad, la intérprete del clásico Rata de dos patas y la barranquillera tuvieron un emotivo encuentro virtual en el que se declararon admiración mutua.

La cantautora mexicana sorprendió a “La Loba” con canción que compuso por su separación de Gerard Piqué. “Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar”, es parte del tema.

Por su parte, Shakira no pudo contener la emoción y rompió en llanto ante las palabras de solidaridad que le dedicó su colega con la que protagonizó un sinnúmero de memes cuando lanzó su éxito junto al joven productor argentino Bizarrap llamada Bzrp Music Sessions, Vol. 53 en la que la barranquilla se fue lanza en ristre contra el papá de sus hijos Milán y Sasha.

Así fue la emotiva reacción de Shakira a la canción que Paquita la del Barrio le compuso cuando la barranquillera se separó de Gerard Piqué - crédito @isalizlv_lizzyvhall/Instagram

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”.

Una vez que Paquita terminó su contundente intervención, Shakira no dudó en agradecer la solidaridad de la mexicana con su situación sentimental y la ruptura con el exfutbolista español. Para esta época no solo se confirmó el fin de la relación entre la cantante colombiana y el padre de sus hijos, sino que también Piqué sacó a la luz el nuevo romance que ya sostenía con Clara Chía, actual pareja del también empresario.

“Ay, no, esto es para mí de los honores más grandes de toda mi carrera y de mi vida. Realmente me siento representada en esta mujer que sabe de lo que habla. Gracias por ayudar a empoderar mujeres”, expresó “la Loba” con cara de sorpresa.

Usuarios en redes sociales compararon a Shakira con Paquita la del Barrio - crédito @eduardosenerag/X

Paquita la del Barrio compuso canción a Shakira, antes de morir

Aunque no se ha revelado el motivo exacto de la muerte de la artista, meses atrás se había informado que la cantante sufría de un problema pulmonar, según declaraciones de su mánager en una entrevista con medios mexicanos. Además, Paquita había sido hospitalizada previamente por un inconveniente en la ciática, condición que surgió tras una trombosis pulmonar, situación que, al parecer, fue el detonante de su fallecimiento el pasado 17 de febrero.

La artista mexicana dejó un legado importante en la música de despecho, razón por la que sus admiradores recordaron su historia con Shakira y cuando le envió palabras de aliento a la colombiana.

Sin embargo, Paquita no se quedó en solo discurso, ya que, aprovechó la oportunidad para entonar parte de la letra que compuso pensando en todo lo que estaba pasando Shakira en ese momento cuando decidió empezar de cero en Miami a donde se mudó con Milan y Sasha.

Paquita la del Barrio dedicó mensaje a Shakira - crédito @isalizlv_lizzyvhall y @Shakira/Instagram

“Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas ch**gar mis humildes canciones. y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde”, cantó la artista mexicana que falleció a sus 77 años.

“Así es como todas las mujeres deben apoyarse! Qué gran ejemplo de Paquita, Dios la tenga en su santo cielo”, “que hermosas las dos”, “esta señora fue muy gentil y se ofreció para brindar apoyo a las que lo necesitaron”, “por favor que Shakira saque unas canciones de Paquita”, “gran corazón y nobleza el de las dos”, “Dios le abra las puertas del cielo y la reciba con todo su amor”, “Shakira lo dio todo por amor y ahora se merece todo”, “cuanta humildad en un solo video”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.