Policía española anunció que no apartará a agentes implicados en brutal golpiza a una joven colombiana

La colombiana salía de una discoteca cuando se rpesentó el altercado - crédito Fotocomposición Infobae (Europa Press- Marlin Palacio/Facebook)

El 1 de febrero de 2025 se reportó un violento ataque en San Sebastián, Donostia, España, cuando varios uniformados atacaron brutalmente a la colombiana Karen Daniela Ágredo Palacio, dejándola en una delicada situación de salud. Tras el hecho, la policía autónoma del País Vasco se pronunció sobre el caso.

En rueda de prensa, Bingen Zupiria, consejero vasco de Seguridad, dijo que están investigando los hechos, por lo que el caso fue trasladado a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía Autonómica para determinar el rol de los uniformados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karen Daniela Ágredo Palacio sufrió un derrame cerebral y parálisis parcial luego de ser presuntamente agredida por agentes de la Ertzaintza, la policía autónoma del País Vasco - crédito X

De igual manera, el consejero sostuvo que pese a la investigación en curso, los oficiales no serán apartados de la institución, ya que aún no hay pruebas que concluyan que infringieron alguna norma.

Cabe recordar que, Ágredo Palacio fue víctima de una agresión, al parecer, por parte de varios policías luego de salir de una discoteca, por la que sufrió un derrame cerebral y parálisis parcial en su cuerpo.

Según el testimonio de sus familiares, Karen Daniela, de 32 años, y su novio, estaban peleando en la discoteca, lo que llamó la atención de los oficiales, que detuvieron a su pareja. Esto causó furia en la mujer que de manera energética reclamó por la libertad de su compañero sentimental.

Karen Daniela Ágredo Palacio está hospitalizada recibiendo atención médica - crédito X

Ante los reclamos, uno de los uniformados sin aparente motivo la empujó hasta tumbarla en el piso. Fue allí cuando se golpeó en la cabeza contra el suelo, quedando inconsciente. Sin embargo, los integrantes de la policía autónoma del País Vasco se abalanzaron sobre ella y le propinaron varios golpes.

“Ella gritaba que no se lo llevaran y a raíz de eso uno de los policías se devolvió, la empujó y ella cayó al piso. Se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y aun así, se subieron encima de ella y la seguían golpeando como se puede ver en unas fotos y un video que nos enviaron”, contó Marling Palacio, tía de la afectada.

Otro testimonio que corroboró el accionar irregular de las autoridades vascas es el de una empleada de la discoteca, que afirmó que tras la caída de Agredo Palacio al suelo, los agentes siguieron golpeándola sin compasión pese a que se había desmayado.

“Ella estaba inconsciente porque ella estaba en el piso y no movía nada; por eso yo me he quedado flipando porque la tenían cogida y le estaban pegando sin que ella hiciera nada porque estaba inconsciente; por eso fue que me dio mucha rabia”, afirmó la testigo, que agregó que incluso quienes intentaron intervenir también fueron agredidos por los policías.

Luego de la paliza propinada a la colombiana originaria de Cali en vez de ser trasladada a un centro de salud, la mujer fue llevada a un calabozo en donde por la falta de atención medica sus lesiones se agravaron. Al ver que no despertaba, los policías en el centro de detención llamaron a una ambulancia que trasladó a la joven al Hospital Universitario Donostia, donde se debate entre la vida y la muerte.

Los uniformados atendieron una discusión a las afueras de una discoteca, que terminó en la grave lesión a la colombiana - crédito Europa Press/Antonio Sempere

“Desde que pasó la agresión afuera de la discoteca hasta el momento en el que finalmente la llevaron a la clínica, pasaron alrededor de ocho horas y ya desde el hospital llamaron a una sobrina que vive allá en España y le informaron que Daniela se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Donostia”, aseguró al medio Deisy Palacio, madre de la víctima.

A propósito, dijo que, presuntamente, al ver el grado de afectación que tenía la mujer, la dejaron “libre de todo cargo”. “Se supone que a ella la habían detenido, pero cuando llegaron al hospital que ya la vieron que estaba muy mal, entonces dijeron que ya le daban la libertad; que quedaba libre de todo cargo”, complementó.