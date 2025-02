La millonaria pensión que recibirá el general Sánchez tras su salida de las Fuerzas Militares

Sánchez asumirá su nuevo rol como ministro de Defensa en los próximos tres meses - crédito Colprensa

En la tarde del 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció que el mayor general Pedro Sánchez había sido designado como reemplazo de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa, una noticia que generó múltiples reacciones a nivel nacional.

En primer lugar, sorprendió a la opinión pública por qué desde 1991 no era asignado un militar activo en ese cargo, en segundo, se habló de la continuidad de Sánchez en las Fuerzas Militares, debido a que sí asumía su nuevo cargo en rol de militar, los uniformados de mayor rango quedarían por fuera de la institución de manera inmediata.

Ante esta situación, el mayor general protagonizó una rueda de prensa en la mañana del 20 de febrero, en la que confirmó que solicitó el retiro voluntario de las Fuerzas Militares tras 35 años de permanencia en la institución.

“Hoy es mi último día como general de la República activo, acabo de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente de la República. Lo hago después de 35 años de tener sobre mi piel el uniforme de un soldado, lo hago después de entregar absolutamente todo, inclusive arriesgando la vida”, fueron las palabras de Sánchez.

Debido a que su retiro no se hará de manera inmediata, Sánchez indicó que Iván Velásquez continuará al frente del Ministerio de Defensa durante el tiempo que se confirme que ya no hace parte de la cúpula militar, que podría tardarse máximo tres meses.

“Es el amor a una patria que se merece un futuro digno. Lo hago para asumir un cargo que es de naturaleza civil, para mantener el legado de mis antecesores. A partir de hoy ocurre una novedad fiscal y estaré de alta durante unos días, o hasta tres meses, para que todos los trámites legales surtan efecto”.

Luciendo visiblemente afectado, el general Sánchez agradeció a los uniformados de Colombia por acompañarlo durante toda su carrera y prometió que no olvidará lo aprendido en su nueva labor.

Retiro del general Sánchez le representará una millonaria pensión

Debido a que sin importar el rol que ocupe en la institución, un miembro de las Fuerzas Militares puede solicitar el retiro voluntario después de 25 años de labor, con la seguridad de que recibirá una pensión por su trabajo, Pedro Sánchez no será la excepción, y además del salario que recibirá como ministro de Defensa, también tendrá derecho a un pago mensual por parte de las FF. MM.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que tras su último ascenso, registrado en diciembre de 2024, Sánchez terminará su carrera militar con el cargo de mayor general, lo que permitirá que reciba un pago que oscila entre los 18 y 20 millones de pesos.

“Es por tiempo, después de cumplir 25 años de servicio, sea soldado, oficial o lo que sea. Desde ahí ya se hace efectivo el derecho adquirido a la asignación de retiro”.

El general Sánchez también habló de las presuntas molestias al interior de las Fuerzas Militares

Tras el anuncio del presidente Petro, oficiales retirados se pronunciaron en contra de la asignación de Sánchez como nuevo ministro de Defensa; de la misma forma, se generó el rumor de que el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, tenía la intención de renunciar a su cargo, pero esto fue descartado.

Debido a este panorama, Sánchez también se refirió a su relación con la cúpula militar, resaltando que varios de ellos fueron sus comandantes y que por ese motivo les seguirá demostrando el respeto que se merecen cuando asuma como ministro.

“Respecto a la cúpula militar, si hay algo que es constante, es el cambio, no puedo decir algo si no tengo autoridad para hacerlo. Cuando sea ministro de Defensa lo haré; sin embargo, la cúpula militar actual fueron mis comandantes; me enseñaron, me orientaron, me corrigieron, me exigieron, los respeto y toda mi gratitud para ellos”.