Tras polémica de Javier Milei, Claudia López reveló que sus asesores económicos son los mismos de Vicky Dávila: “Estafa”

Javier Milei es el protagonista de una de las polémicas más fuertes de las últimas semanas. El pasado viernes 14 de febrero de 2025, el presidente argentino publicó el siguiente mensaje en su cuenta personal de X: “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”.

La publicación estaba basada en el lanzamiento de una presunta criptomoneda en la que el mismo mandatario habría depositado su confianza, situación que emularon miles de sus seguidores tan solo unos minutos después de que se conoció su mensaje.

Y es que en la misma publicación, Milei compartió un enlace de la criptomoneda, acompañada de un mensaje que decía: “Viva La Libertad Carajo”, una de las referencias más populares del dirigente desde incluso antes de su llegada al poder.

Hasta allí todo bien; la capitalización de mercado de la criptomoneda llegó a estar por encima de los USD4.000 millones tan solo unos minutos después. Sin embargo, algunas horas más tarde, el valor de $LIBRA se desplomó luego de que un grupo de billeteras digitales retiró cerca de 90 millones de dólares, una gran cantidad del dinero circulante.

La situación generó polémica en todo el mundo, teniendo en cuenta, entre múltiples factores, que el dirigente argentino es un reconocido economista, rótulo que incluso lo llevó hasta la presidencia argentina.

Tal fue el alcance de la misma que incluso en Colombia hicieron eco de la controversia. Por ejemplo, unos días después de que explotó todo el escándalo en Argentina, Claudia López, que se ha mostrado en contra de las políticas de Javier Milei, publicó un mensaje en sus redes sociales en las que hace referencia al dirigente sudamericano para arremeter contra la candidata presidencial Vicky Dávila.

Claudia López reveló que Vicky Dávila tiene los mismos asesores de Javier Milei

Fue a través de su cuenta de X que la exalcaldesa bogotana difundió un video en el que se ve a Vicky Dávila dando a conocer que Axel Kaiser, que sería uno de los asesores económicos más cercanos a Milei, integra su equipo de campaña de cara a la próxima contienda presidencial.

De hecho, en ese video, Dávila califica al asesor de “teso”: “Milei, así se ve un aprendiz de presidente: posando, manipulando, dependiendo de lo que le soplen sus “tesos asesores”, los mismos de@VickyDavilaH, mientras engañan incautos y se autoproclaman “defensores de la libertad y enemigos de la casta corrupta”. ¡La estafa maestra!”.

“44.000 estafados, 87 millones de dólares esfumados, entrevistas y titulares manipulados, mientras los activos y bonos de la Argentina caen en picada. Las gracias reales de los inventos mediáticos de aprendiz de Presidente. Con las mismas tácticas destruyeron 100 años de trabajo y esfuerzo del grupo empresarial antioqueño, y vienen por más”, añadió la exalcaldesa.

Es importante añadir que, pocas horas después de que Javier Milei publicó su mensaje en redes sociales, el mismo dirigente salió a defenderse señalando: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Además, las críticas contra Milei recaen, principalmente, porque miles de argentinos, confiados del respaldo que dio su presidente a la criptomoneda, invirtieron grandes sumas de dinero a dicha contribución. Sin embargo, en cuestión de horas, la situación económica cayó notablemente, generando grandes pérdidas a quienes se interesaron.