Así fue el concierto de Shakira en Lima tras haber sido hospitalizada: su próxima parada es Barranquilla

Así fue el último concierto de Shakira en Lima - crédito Mario Anzuoni/Reuters

A pesar de que hubo una gran expectativa por la salud de Shakira, pues había posibilidad de que se cancelara su última presentación en el Estadio Nacional de Lima debido a que tuvo una intoxicación, la artista colombiana finalmente anunció con una publicación en sus redes sociales que sí realizaría el concierto ante sus fans peruanos como parte de su gira Las mujeres ya no lloran world tour.

En la historia de Instagram, la barranquillera alentó a su público para que fueran vestidos como ella, con sus mejores looks. Además, aprovechó la oportunidad para recordarles los horarios del evento, señalando que las puertas iban a estar abiertas con anticipación, pero que el espectáculo iniciaba a las 8:15 p.m. (hora local).

Con la noticia, sus fanáticos se mostraron emocionados con diferentes publicaciones en las plataformas digitales, especialmente de parte de los grupos de personas que estuvieron haciendo fila incluso desde hace varios días en las inmediaciones del primer escenario deportivo de ese país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Fans de Shakira en Perú mostraron su emoción al confirmar el concierto de la colombiana - crédito @ShakiraPeru/IG

Al finalizar la tarde del 17 de febrero, se filtraron imágenes de Shakira saliendo del hotel hacia el estadio para realizar la prueba de sonido. En la publicación con la que se disipó cualquier duda sobre su presentación y dejó claro que logró reponerse del problema de salud que la llevó a ser internada en un hospital de la ciudad en la madrugada del domingo, Shakira vestía un look casual: una camiseta negra y una chaqueta negra, pantalón de hacer ejercicio y complementados con unos lentes oscuros.

En medio de la espera de la salida de Shakira en el escenario de Lima, los organizadores del evento y la empresa promotora del mismo, MasterLive, confirmó cuál será la nueva fecha del concierto suspendido. De acuerdo con el comunicado oficial que compartieron, la reprogramación del show del domingo 16 de febrero será para el sábado 15 de noviembre del 2025. Adicionalmente, anunciaron que habrá un tercer concierto para el domingo 16 de noviembre con el fin de darle más oportunidades a los fans que no pudieron conseguir boletas en esta oportunidad.

Capturado en un emotivo video, Milan y Sasha despiden a su madre, Shakira, con abrazos y besos antes de su espectáculo en el Estadio Nacional de Perú - crédito @shakiraxspain/X

Finalmente, Shakira se dirigió al concierto, pero primero recibió una emotiva despedida de sus hijos, la cual fue grabada y difundida en las redes sociales. De acuerdo con las imágenes, la colombiana recibió besos y abrazos por parte de Milán y Sasha, en el lobby del hotel donde se estaban hospedando, justo antes de partir hacia el estadio.

Minutos antes de que empezara Shakira el concierto, el estadio ya lucía repleto por los fans que estaban esperando verla en vivo después de 14 años de haber asistido al país. Hasta que el gran momento llegó. Shakira inició su show y saludó a sus fanáticos peruanos: “Buenas noches, Lima”, mientras el público eufórico la aplaudía y ovacionaba.

Así lucía el estadio de Lima, Perú esperando a Shakira en su último concierto - crédito @KarenCa55017927/X

La cantante colombiana demostró su cariño y gratitud con el público peruano y seguido a esto empezó con su anhelado espectáculo. De los primeros temas que cantó Shakira fue Inevitable, del álbum ¿Dónde están los ladrones?, y también interpretó el clásico Estoy aquí, letra que aprovechó para decirles a sus fans: “Estoy aquí, Perú”.

Asimismo, entonó Girl like me, que es una de sus colaboraciones más sonadas, la cual hizo con Black Eyed Peas y que también utilizó para enfatizar en la palabra que dice la misma canción aprovechando en espacio en el que estaba: “La, latina. Latina”.

Shakira cantó 'Estoy aquí' en concierto de Perú haciendo una referencia a su salida del médico y poder presentarse - crédito Infobae Perú

Shakira hizo un alto en el concierto para dirigirse a los fanáticos y agradecerles a los peruanos por el apoyo mostrado al sufrir un episodio de salud y por asistir a sus presentaciones.

“14 años sin vernos, 14 años. Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme, apoyarme siempre. En las buenas, en las no tan buenas. Son los mejores. Los quiero mucho. (...) Definitivamente, Lima. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada“, dijo la colombiana.

Palabras de Shakira en el concierto de Lima, Perú en agradecimiento a su público - crédito @MundoClay/X

Luego de canciones como Monotonía, Addicted to you, la barranquillera sorprendió a su público al cantar Antología, uno de sus temas más icónicos. En ese momento, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de sus seguidores y dejó en claro que su compromiso con sus fanáticos sigue intacto.

Acción que tuvo una ovación inmediata, con miles de fans coreando cada palabra de la nostálgica canción, convirtiendo el momento en uno de los más especiales de la noche.

Shakira canta 'Antología' en Lima, Perú y llora - crédito @PakyShak2/X

Canciones como La bicicleta, Copa vacía, Acróstico, originalmente cantado junto a sus hijos Milán y Sasha, Hips Don’t Lie y Soltera, Ojos así, Whenever, Wherever, no faltaron en su repertorio. Pero el show no podía terminar sin la canción que da nombre al tour. Bizarrap Sessions 53 fue el broche de oro con su estribillo de que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Ahora la colombiana se prepara para sorprender a los fanáticos de su tierra natal, los cuales desde ya están preparando sus atuendos y practicando las canciones para entonarlas junto a ella en los conciertos del 20 y el 21 de febrero.