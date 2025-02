Sergio Fajardo respondió a usuario que dijo “que era lo que más le molestaba de Fajardo”: “No hay necesidad de hilar tan fino”

Sergio Fajardo contestó a un usuario que dijo que Sergio Fajardo no se esfuerza en crear un partido como el uribismo o el petrismo - crédito Sergio Acero/ Colprensa

Tras una entrevista de Sergio Fajardo en El Heraldo, el usuario de X Johnattan García-Ruiz expresó su inconformidad con la postura del exgobernador de Antioquia, señalando que su figura política gira en torno a sí mismo y no a la construcción de un movimiento. “Yo”, afirmó García-Ruiz, es lo que más le molesta de Fajardo, argumentando que cada cuatro años busca un aval para su candidatura y, tras la contienda, desaparece sin consolidar una estructura partidista. En contraste, mencionó que tanto el uribismo como el petrismo cuentan con organizaciones políticas, mientras que Fajardo no ha buscado cimentar una propia.

Dichas palabras no pasaron desapercibidas para el político paisa que le contestó al internauta de la red social. “No hay necesidad de hilar tan fino”, contestó Fajardo y recordó que el creó un movimiento político cuando fue alcalde y Gobernador.

“A mí esto es lo que me molesta de Fajardo: “Yo”. Nunca se ha preocupado por construir un movimiento, solo es él y ya. Cada 4 años llega a buscar aval y cuando pierde se desaparece. El uribismo y el petrismo tienen partido. Él no se esfuerza en crear uno porque solo con él basta”, fueron las palabras exactas del internauta en su publicación.

Usuario de X critica a Sergio Fajardo - crédito - red social X

En respuesta a la crítica de un usuario en X sobre su falta de construcción de un movimiento político, Sergio Fajardo defendió su trayectoria y destacó su trabajo en la conformación de organizaciones. Recordó que hace 25 años fundó Compromiso Ciudadano, un grupo con el que impulsó transformaciones en Medellín y Antioquia, además de haber presentado una lista al Senado en 2010. Asimismo, señaló que actualmente hace parte de Dignidad & Compromiso, donde, según él, cuentan con presencia en todo el país y se están preparando para los desafíos políticos futuros.

También señaló que, además de su participación en movimientos políticos, se encuentra en un proceso de reflexión personal para reconocer y aprender de los errores que debe asumir individualmente. También reiteró que los logros de sus administraciones han sido resultado de un trabajo colectivo. “No hay necesidad de hilar tan fino”, comentó.

Sergio Fajardo le contestó a un usuario que lo criticó en redes sociales - crédito @sergio_fajardo

“Hola Johnattan, hace 25 años fundé Compromiso Ciudadano junto a un grupo admirable que transformó Medellín, luego Antioquia e incluso llegó a tener una lista al Senado en el 2010. Hoy hago parte de @dignidad_col, tenemos gente maravillosa en toda Colombia y nos estamos preparando para enfrentar todos los retos que vienen. Paralelo a esto y como he mencionado anteriormente, estoy en un proceso de reflexión personal, entendiendo y creciendo de los errores que individualmente debo asumir. Finalmente, siempre he señalado que los logros de mis administraciones han sido colectivos. Acá te dejo un ejemplo. No hay necesidad de hilar tan fino”, contestó el político paisa.

De hecho, con respecto a la entrevista en El Heraldo que mencionó el usuario de X antes mencionado, Sergio Fajardo habló de las elecciones de 2026. Al respecto comentó la siguiente: “Hoy estoy hablando diferente, he reconocido unos errores, he entendido algunas cosas que no entendía en la dimensión que son en la política, pero sigo creyendo que se puede hacer política decente, transparente. Yo he dicho una y otra vez, yo prefiero perder a ganar haciendo trampa. Y que se puede hacer de una manera distinta y que nos podemos encontrar en otra cancha y que sabemos construir. Eso es lo que yo represento”.

De igual manera comentó que “cometió un error” en las anteriores elecciones presidenciales en el país - crédito Sergio Acero/ Colprensa

De igual manera comentó que “cometió un error” en las anteriores elecciones presidenciales en el país. “Mire, pero yo voy a hacer una reflexión acá. En el 2022 pertenecí a una coalición donde perdí la identidad política y fue fatal. Eso lo aprendí. Yo cometí ese error. Va uno. Y el otro error, es que yo despreciaba las redes sociales. Siempre pensaba: “No, ese no es el mundo mío, ese es otro mundo”. No entendía la dimensión de lo que significan las redes sociales. Este año en febrero, hace 1 año, ya llevo 1 año, yo tomé una decisión y dije: Estoy en política, tengo que estar a las redes”.