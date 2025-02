Angelica Lozano responde a Gustavo Petro: “No puede seguir tratando de nazi y fascista a quien está en desacuerdo”

La senadora Angélica Lozano mostró su desacuerdo con la respuesta que dio el presidente Petro a la orden que le dio el Consejo de Estado - crédito Colprensa - Presidencia

El presidente Gustavo Petro reaccionó el viernes 14 de febrero a la decisión del Consejo de Estado que le ordenó retractarse por haber calificado de “nazi” a una opositora de su gobierno. A través de su cuenta en X, el mandatario reconoció la legitimidad de los fallos judiciales, pero al mismo tiempo defendió el uso del término, argumentando que lo empleó para responder a las críticas contra su administración.

La respuesta del jefe de Estado no cayó bien en muchos sectores y varias personalidades políticas salieron a reprochar al primer mandatario de Colombia. Tal fue el caso de la senadora del Partido Alianza Verde Angélica Lozano, que por medio de la misma red social le contestó a Gustavo Petro. “No puede seguir tratando de nazi y fascista a quien está en desacuerdo”, escribió la legisladora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Como demócrata reconozco la importancia de mantener la presunción de legalidad de las decisiones judiciales, por lo que me permito reiterar, como dije el 07 de febrero de 2024, que no siempre que se usa la palabra “Nazi” se está sindicando a alguien de ser genocida o un criminal de guerra. Pero no puedo pasar por alto cuando alguien estigmatiza a los electores, por el solo hecho de simpatizar con mis ideas y defender mi proyecto de gobierno. Eso es pasar por encima del voto popular mayoritario en Colombia y perseguir la diferencia por estar en desacuerdo, es “perfilar” la democracia”, escribió el presidente en su publicación.

El presidente Gustavo Petro no se retractó ni se disculpó con Hannah Escobar por llamarla "nazi" - crédito @petrogustavo/IG

Ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, la senadora Angélica Lozano cuestionó su postura frente al fallo del Consejo de Estado. “Una persona demócrata cumple las órdenes de la justicia. Aquí, evade acatar el fallo del @consejodeestado”, escribió en su cuenta de X. Además, instó al mandatario a respetar la decisión judicial, recordándole que “su posición de máximo nivel de poder institucional en nuestro país le impone el deber de cumplir y dar ejemplo”.

La congresista Lozano de igual manera advirtió que el presidente Gustavo Petro no debería calificar de nazi o fascista a aquellos que discrepan con su gobierno, señalando que este tipo de discursos, en expansión a nivel global, no deben ser banalizados. Además, criticó lo que consideró una actitud sectaria por parte del mandatario, diferenciándola de la manera en que él mismo ha usado el término para referirse a quienes denuncian la corrupción y la violencia de género.

Angélica Lozano respondió al pronunciamiento del presidente Petro - crédito @AngelicaLozanoC

“No puede seguir tratando de nazi y fascista a quien está en desacuerdo con ud. Esas peligrosas conductas que están creciendo vilmente en el mundo, no pueden trivializarse. Está siendo sectario presidente en el sentido real de esa grave actitud. No en la tergiversación en que se refirió como sectario a quien cuestiona la corrupción y violencia machista”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Cuarta del Senado de la República.

Su mensaje generó todo tipo de comentarios, incluso un internauta de esta red social quien reprochó a Lozano por “defender” a la usuaria de X a la que el presidente Gustavo Petro hacía referencia. Sin embargo, la congresista contestó que si bien “ha tenido diferencias con la señora” cualquier persona sin importar su opinión política no puede ser perseguida por nadie.

Angélica Lozano contesta a un usuario de X por la publicación del presidente Petro - crédito @AngelicaLozanoC

“Salgo a defender el estado social de derecho y la constitución. Si el presidente no acata la justicia apague y vámonos. He tenido diferencias con la señora protegida por el fallo, eso es indiferente. Cualquier persona, sin importar su opinión política, afín o adversa no puede ser perseguida por nadie, menos por el presidente”, dijo la senadora.

En su reciente pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro reiteró su postura frente a la decisión del Consejo de Estado y defendió el uso de ciertos términos en el debate político. Afirmó que no ha calificado de genocidas o criminales de guerra a quienes, según él, utilizan la libertad de opinión para estigmatizar a la izquierda y al progresismo. Además, sostuvo que quienes critican a las personas que comparten sus ideas están perfilando la democracia.