Revelan video de la celda de Epa Colombia en la cárcel El Buen Pastor: le habrían desordenado su ropa

Imágenes muestran a Epa Colombia enfrentando difíciles condiciones dentro de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá - crédito captura de Caracol Televisión - @rechismes/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, continúa siendo el centro de atención mediática tras su ingreso a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde cumple una condena de cinco años y dos meses.

Sin embargo, Barrera ha enfrentado múltiples dificultades desde su reclusión, incluyendo problemas de convivencia y denuncias de posibles vulneraciones a sus derechos.

La joven empresaria, que ingresó al penal el 30 de enero, ha intentado adaptarse a su nueva realidad, aunque no ha sido un proceso sencillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El video denunció hostigamiento hacia la influenciadora durante su reclusión en prisión - crédito @rechismes/Instagram

En una entrevista para Noticias Caracol, la influencer confesó que las primeras noches en prisión fueron especialmente difíciles, ya que no lograba conciliar el sueño mientras reflexionaba sobre su situación: “Uno ni al peor enemigo le desea que esté en la cárcel (...) Muy duro. Me recibieron bien, así como hay gente que me quiere, hay unos que no, pero fue bien, gracias a Dios”.

Las declaraciones de Daneidy fueron comprobadas por un video difundido por la cuenta de Instagram Rechismes, en donde se observa a Epa Colombia organizando su ropa y pertenencias en su celda, la cual aparece desordenada, con objetos en el suelo y el colchón contra la pared.

Según versiones no oficiales, el desorden habría sido causado por otras reclusas en su ausencia, lo que generó especulaciones de los usuarios sobre un posible acto de hostigamiento. “Vulneran los derechos de Epa en el Buen Pastor”, fue el mensaje que recibió la cuenta de Instagram citada con el video de la bogotana.

Epa Colombia enfrenta desafíos en prisión - crédito @rechismes/Instagram

El clip de la celda de Epa Colombia generó mensajes de tristeza y de preocupación por parte de sus seguidores: “Que triste la justicia de este país 😢”; “Yo estoy por creer que alguien está detrás de esto”; “En la mujer que ella se va a convertir cuando salga de allí ❤️🙌”; “Dios mío que la saquen rápido”; “Quien estará detrás de todo esto, que querrán tapar”; “Sáquenla de allá 😢”; “Me duele verla así 😢”; “están celosas, eso es lo que lograron ahora las reclusas estarán en contra de ella”; “Eso fue a robarle, de verdad que trato tan poco digno con ella”; “Es alguien que le quiere hacer daño”.

La empresaria ha enfrentado dificultades de convivencia en El Buen Pastor, donde no todas las internas la han recibido de manera amistosa. La empresaria contó en una entrevista con Johana Bahamón que algunas compañeras de prisión han intentado perjudicarla, mencionando incidentes como impedir que reciba su comida o alertar a las autoridades penitenciarias en su contra: “No, todas me quieren (...) Me mandan la guardia, hay veces que no me mandan la comida”.

A pesar de las denuncias, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en la celda de Barrera ni sobre las acusaciones de maltrato. La falta de claridad sobre el contexto del video hicieron que sus fanáticos tuvieran muchas preguntas sobre la situación que enfrenta la influenciadora dentro del penal.

El video de Epa Colombia organizando su celda generó controversia en las redes sociales - crédito Cárceles Podcast/YouTube

En las imágenes filtradas de su celda, se observa un espacio reducido con un colchón sencillo sobre una base de cemento y una pequeña silla. Según relató Barrera a Noticias Caracol, las condiciones son difíciles, especialmente por el frío que se siente en las noches. Sin embargo, aseguró que su fe en Dios la ha ayudado a mantenerse fuerte y a adaptarse a esta nueva etapa de su vida: “Es un planchón, que es con cemento, y ahí le colocan la colchoneta a uno y ahí hace mucho frío, pero aún así yo me he mantenido, he estado orando”.

La influenciadora también destacó que, al llegar al penal, se reencontró con mujeres a quienes había capacitado en el pasado, lo que reafirmó su convicción de que es posible cambiar y construir un futuro mejor.

La empresaria bogotana fue sentenciada por los actos vandálicos que protagonizó durante el Paro Nacional de 2019, cuando destruyó una estación de Transmilenio con un martillo.