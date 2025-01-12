Joven apuñaló a su mamá tras una pelea familiar en Ibagué: fue capturado cuando tenía una escena de rabia

El presunto agresor, identificado como Santiago Barrios Rojas, intentaba emprender la huida, pero fue interceptado por la fuerza pública - crédito Colprensa

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Uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué capturaron a un hombre de 29 años de edad, señalado de apuñalar a su madre, en un nuevo caso de violencia intrafamiliar que se presenta en la ciudad tolimense.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2025 en el interior del Conjunto Residencial Balcones de Navarra, luego de que vecinos del inmueble alertaran a las autoridades sobre la actuación del joven contra su progenitora en uno de los apartamentos del lugar, por lo que patrulla de vigilancia de la zona acudieron al sitio para atender la situación.

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Incluso, el presunto agresor, identificado como Santiago Barrios Rojas, intentaba emprender la huida, pero fue interceptado por la fuerza pública. Sin embargo, al momento de su detención, el sujeto se encontraba exaltado con comportamientos agresivos, sin camisa y sin zapatos, por lo que fue rápidamente trasladado hasta un Centro de Atención Inmediata de la Policía (CAI) cercano, en donde que se adelantó su proceso de judicialización.

“La captura materializó por la información suministrada por los vecinos del conjunto residencial Balcones de Navarra quienes alertaron oportunamente a la Policía a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió una reacción rápida de la patrulla de vigilancia de la zona quienes hallaron al sospecho momentos en que se daba a la huida”, explicó el coronel Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

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Al momento de su detención, el sujeto presentó comportamientos agresivos, sin camisa y sin zapatos - crédito Policía Metropolitana de Ibagué

Así mismo, el oficial señaló que Barrios Rojas fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde será judicializado por el delito de violencia intrafamiliar. “Hoy queremos dar gracias a la comunidad por la muestra de unión en estos hechos lamentables que se presentan y por confiar en el servicio que presta la Policía Nacional para materializar las capturas de estas conductas”, subrayó.

Entre tanto, la víctima, identificada como Sonia Esperanza Rojas Ortiz, de 58 años de edad, fue llevada hasta un centro médico de Ibagué, donde se recupera de las lesiones producidas por su hijo.

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“La invitación es seguir denunciando cualquier acción que afecte la tranquilidad y convivencia ciudadana a través de la línea 123 o la zona de atención más cercana de donde usted se encuentre, siempre estaremos atentos a brindar una mejor seguridad”, puntualizó el coronel Diego Mora.

En esta vivienda del barrio Arkaparaíso se cometió el homicidio de la abuela de 61 a manos de su propio nieto - crédito Noticias a un Clic/Facebook

Novedad del caso

Un año después de registrarse este caso, Sonia Esperanza Rojas Ortiz, en una declaración enviada a Infobae Colombia, aseguró que su hijo atravesó un proceso de rehabilitación, en el cual comentó que “se encuentra bien”.

Además, la mujer afirmó que las consecuencias físicas para ella fueron menores y que, en sus palabras, “solo sufrió un rasguño”.

Rojas Ortiz también señaló que el entorno familiar cambió desde entonces. Según relató, continúa viviendo con su hijo en el mismo conjunto residencial donde ocurrieron los hechos y describió la convivencia actual como “un ambiente de paz y amor”.

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A la cárcel joven que asesinó a su abuela en Ibagué

Este no ha sido el primer caso de violencia intrafamiliar que se presenta en la capital del departamento del Tolima, en los primeros diez días del mes de enero de 2025.

El pasado cuatro de enero, residentes del barrio Arkaparaíso en Ibagué, se conmocionaron con el asesinato de Luz Myriam Álvarez Padilla, una mujer de 61 años, que recibió una serie de ataques con un arma corto punzante por parte de Juan David Díaz Arias, quien sería su nieto de 21 años, tras una fuerte discusión en el interior de una vivienda ubicada en el sector mencionado.

crédito Luz Myriam Alvarez Padilla/Facebook

Según testimonios dados al medio local Ecos del Combeima, el sujeto habría tomado unas tijeras y le habría provocado al menos diez heridas a su abuela, tras negarle un permiso de salir de su casa. Aunque la comunidad llamó de inmediato a una ambulancia, cuando los paramédicos llegaron a la vivienda no hubo nada que hacer, debido a que la mujer no tenía signos vitales.

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Tras cometer el crimen, Días Arias intentó escapar por los techos de las casas vecinas, pero perdió el equilibrio al romperse uno de los tejados de uno de los inmuebles, por lo que cayó en el patio de esta, situación que fue aprovechada por los habitantes del domicilio para retenerlo y entregarlo a las autoridades.

El sujeto fue llevado ante un juez de control de garantías, donde se le imputó cargos por el delito de homicidio, a lo que no aceptó durante la audiencia, lo que llevó a que fuera cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Hasta el momento, las autoridades siguen en el sector recopilando información para determinar las causas de este homicidio que conmocionó a la ciudad tolimense.

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