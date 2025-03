Camilo Trujillo es el nuevo concursante de ‘La casa de los famosos 2025′, elegido por el público: “Voy soltero”

Con el 45% de las votaciones, el público eligió al actor Camilo Trujillo como el ganador del grupo 5 para ingresar a Camilo Trujillo llegará a 'La casa de los famosos' 2025 - crédito @camilotrujillop/Instagram

Camilo Trujillo es el nuevo elegido del público para entrar a La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada. El actor, nacido en Medellín, Antioquia, se llevó el 45,45 % de los votos del quinto grupo.

Según reveló el también modelo de 35 años, llegará soltero al reality y con el miedo de la convivencia, pues desde joven vive solo y está acostumbrado a la independencia: “Lo más difícil sería que no me dejaran dormir, para mí el sueño es clave”.

El actor, recordado por su participación en producciones como La Pola, El estilista y Pobres Rico, regresa a las pantallas luego de una larga pausa en su carrera.

Tras vencer en votaciones a Daniel Bermejo, Claudio de la Torre, Sebastián Tamayo, Mateo Andrés Velásquez y Andrés Altafulla, Camilo Trujillo se comprometió con sus electores a ser más que una cara bonita dentro de la competencia y aportar mucho contenido. “Quienes me apoyan y conocen, saben todo lo que he luchado por estar aquí”, dijo.

Camilo Trujillo ganó las votaciones del grupo 5 para ingresar a ‘La casa de los famosos’ 2025 con el 45,45 % de los votos - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Bueno, paso por aquí para darles un agradecimiento enorme a todas las personas que me apoyaron. Mil gracias, que Dios me los bendiga y estaré contándoles prontamente nuevos detalles acerca de La casa de los famosos Colombia”, esta fue la primera reacción del actor paisa al enterarse de la decisión que tomó el público.

Según lo que mencionó durante la semana de campaña, se define como una persona muy inteligente y carismática que nada le queda grande, razón que le hace pensar que será el segundo ganador de esta competencia de convivencia en Colombia.

“Cuando uno hace las cosas bien, siempre pasará algo. Todas las personas que creen en mí saben lo que hemos trabajado, las ciudades que he visitado en una campaña de más de un mes. Así que los que me apoyan gracias y los que no también que Dios me los bendiga a todos siempre. Agradecido siempre”, añadió.

Camilo Trujillo fue elegido por el público como participante para ‘La casa de los famosos’ 2025 - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

¿Quién es Camilo Trujillo, nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’?

Radicado en Estados Unidos, el actor, modelo y empresario paisa decidió volver a su país natal para darse una nueva oportunidad en la televisión colombiana, en la que ha demostrado su talento haciendo parte del elenco de series como La venganza y Enfermeras.

Camilo Trujillo, participante de 'La casa de los famosos' afirmó que entrará soltero al 'reality' - crédito @camilotrujillop/Instagram

Trujillo prometió ser un competidor bastante estratégico y dispuesto no solo a conquistar al público, sino también a darse la posibilidad de ganarse el corazón de algunas de sus compañeras de juego en La casa de los famosos Colombia 2.

Además de reconocer su interés en encontrar un amor sano y verdadero, el actor también es conocedor de sus dificultades, una de ellas tiene que ver con el desorden y su absoluta intolerancia con la hipocresía.

Camilo Trujillo se sumó a Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz y Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como ‘Alerta’, ganadores de los anteriores cuatro grupos y a Lady Tabares, la primera concursante con pase directo revelada por el Canal RCN. De esta forma, ya son seis los participantes que se conocen para la segunda temporada de esta competencia que cada vez aumenta sus expectativas.

Ante la arrolladora votación que alcanzó Camilo, quien desde un inicio se perfiló como el posible vencedor del grupo 5, algunos cibernautas protestaron en redes sociales, pues querían que quedaran sus favoritos.

“Mejor digan la verdad RCN lo quería dentro 😂 Está más claro que Altafulla era el ganador”, “Pero el que iba ganando toda la semana era Altafulla, no entendí 😂 RCN no aprendió nada de cuando querían favorecer a los galácticos y no los dejamos”, “el sÍ es famoso así que merece estar dentro de la casa de los famosos”, “Que se puede esperar de este Camilo si es familia de Julián Trujillo y Julián pago para estar más en la casa del 2024″, “la trampa de vida con esos votos”, “Eso suena a no lo sé Rick Pero hubo elección turbiaaaa...😂”, comentaron algunos de los seguidores del formato ante los resultados contundentes que dieron como nuevo elegido a Camilo Trujillo para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.