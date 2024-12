Marcelo Cezán contó la razón por la que no habrá drama con Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’: “Sabemos secreticos”

Marcelo Cezán adelantó cómo será su relación con Carla Giraldo presentado 'La casa de los famosos' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Marcelo Cezán, nuevo presentador de La casa de los famosos Colombia, adelantó detalles de cómo será su relación laboral con Carla Giraldo, anunciando que entre ellos no existirá la rivalidad que se vio entre la actriz paisa y Cristina Hurtado, conductora a la que reemplazará el actor caleño.

Según el también actor y cantante, entre él y su nueva compañera de set no habrá cabida a la discusión, ya que ambos se conocen el lado oscuro del otro, razón por la que evitaran las peleas a toda costa. “Es normal que existan desacuerdo por el ritmo y estrés de las jornadas, pero nuestra idea es entretener a la gente, no generar polémicas”, advirtió.

“Nosotros conocemos secretitos del otro que nunca vamos a revelar. Ella sabe mi pasado oscuro y yo el de ella”, desveló Marcelo Cezán sobre el motivo por el cual le apuesta a que entre él y Carla Giraldo no se presenten mayores diferencias como se vieron en la primera temporada en la que Cristina Hurtado y la actriz paisa mantuvieron enfrentamientos que fueron evidentes ante las cámaras.

“Yo vengo a aportar. Llego a entregar de mi talento de mi experiencia para hacer un programa entretenido este y que de alguna manera es un mensaje en el corazón de la audiencia”, mencionó Marcelo dejando ver que entró al formato en son de paz.

Por otra parte, Marcelo también se refirió al rumor que ocupó varios titulares en los diferentes medios de entretenimiento en los que se aseguró que fue Carla Giraldo la que lo postuló su nombre para ocupar el espacio que había dejado Cristina Hurtado.

“Bueno, esa decisión no la toma ella lógicamente, pero si mencionó mi nombre, me pidió, hay que decir que me propuso, dijo: «Hombre, y Marcelo, él anda por ahí en otros proyectos, llámenlo a hacer la audición». Yo vine sin ninguna expectativa vine a disfrutarme la prueba a conversar con Carla reencontrarme con ella y la cosa fluyó fue muy orgánico todo, conversamos rico. Comentamos algunos videos de la temporada pasada y no pasaron más de dos o tres días cuando ya me confirmaron que yo era el presentador de La casa de los famosos Colombia. El primer día que vine a grabar con ella me dijo una frase, me dijo a su estilo, tú estás aquí por mí y yo le dije gracias, mi amor, cosa que te agradezco”, relató el también locutor en conversación con el periodista Carlos Claro para entretenimiento RCN.

Marcelo Cezán no dejará ‘Bravíssimo’

Respecto a los proyectos con los que el actor caleño ya tenía compromisos y que el público se han estado preguntando sobre lo que pasará con ellos en 2025 tras su confirmación para La casa de los famosos Colombia segunda temporada, el cantante aclaró.

“El primer semestre no estaré en la temporada que se haga de Hombres a la plancha, tendremos que esperar a ver qué pasa en mayo, para saber si requieren de mis servicios para la otra mitad del año e igual a la expectativa de lo que se venga posteriormente y surja después de esto”, de esta manera Marcelo confirmó su retiro temporal del musical en el que está junto a Karoll Márquez, Juan Manuel Mendoza y Sebastián Silva.

Por otro lado, Cezán desmintió las especulaciones en las que se mencionó que Ariel Osorio sería el conductor que tomaría su lugar en el programa de los fines de semana en el canal local Citytv.

“Sigo en Bravíssimo, es un proyecto que no interfiere en nada con La casa de los famosos, siempre he tenido hasta tres proyectos así que continúo con mi familia, al igual que también sigo en las mañanas con los oyentes de Bésame, ya que la radio tampoco afecta lo que haré en televisión”, afirmó Marcelo dejando claro que continúa con sus demás proyectos tal y como lo viene haciendo en la actualidad.