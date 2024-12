Esta es la preparación tradicional que más casos de intoxicación provoca en la temporada decembrina: tome precauciones

Esta deliciosa preparación puede causarle un dolor de cabeza si no se prepara tomando las medidas de refrigeración adecuadas - crédito Ilustrativa Infobae

Durante diciembre, son innumerables las celebraciones y momentos para compartir en familia que se realizan, pues hay espacio para las novenas, Nochebuena y el recibimiento del Año Nuevo; además, es el mes donde se viven ferias y fiestas en varias regiones del país, dando lugar al consumo excesivo de comida callejera y bebidas embriagantes.

Precisamente, durante estas fechas, son más frecuentes los casos de intoxicación por alguna comida que, aparentemente, se veía inofensiva. Es de destacar que, aunque esto puede ocurrir en cualquier fecha del año, es diciembre el mes en el que más expuestas están las personas de consumir un alimento contaminado.

Al respecto, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, habló con Infobae Colombia y expuso las principales razones por las que ocurren casos de intoxicación, aseverando que uno de los mayores “pecados” al momento de cocinar alimentos es cuando se pierde la cadena de frío, dando lugar a la generación de bacterias potencialmente mortales.

“La mayor afectación cuando se preparan estos alimentos, y a veces en ventas callejeras, es cuando se corta la cadena de frío o de calor. Los alimentos tienen una producción clara, y hay que mantener una cadena de calor después de la cocción. Si usted enfría los alimentos, los recalienta, los enfría, los recalienta, daña las características de estos alimentos y pueden ocasionar daños a las personas. Si no tenemos seguridad de que estos alimentos han tenido una cadena de frío antes de la preparación, también produce efectos negativos en la salud”, aseguró el funcionario.

Del mismo modo, Bermont reveló cómo una preparación típica por estas fechas puede ser potencialmente riesgosa para la salud, especialmente, porque predomina un ingrediente del que se debe evitar romper su cadena de frío.“Cualquier alimento que se le rompa la cadena de frío o no haya control de calidad en las buenas prácticas de manipulación, personas que preparan alimentos en la calle y no tienen donde lavarse las manos, que recogen los billetes con las manos y con las mismas manos están entregando el alimento, cuidémonos; eso tiene, en parte, su lógica”, dijo.

Y agregó: “El alimento que más produce intoxicación es normalmente el arroz con pollo, o los alimentos que tienen pollo, precisamente, porque el pollo es muy delicado en la conservación del frío y si se corta la cadena de calor, es un producto que se deteriora muy rápido y es el que mayor alerta nos proporciona en cuanto a intoxicaciones”, apuntó. Y añadió que los alimentos preparados a base de lácteos también son proclives a provocar una intoxicación, si no son manipulados y conservados adecuadamente.

Consejos para consumir alcohol responsablemente

Aunque es altamente perjudicial para la salud, el consumo de alcohol es un hábito que se ha enquistado en las celebraciones familiares y de amigos. En ocasiones, el consumo desmedido de este tipo de bebidas es el detonante de riñas y asesinatos.

Teniendo en cuenta lo perjudicial que es el consumo exagerado de bebidas embriagantes, y que es un mal que permanece en la sociedad colombiana, este medio consultó con el Secretario de Salud, algunos consejos que pueden minimizar los efectos del alcohol, y que incluso pueden ayudar a prevenir situaciones desagradables o bochornosas.

“La recomendación siempre es que no consuma licor, el licor no es bueno para la salud, pero respetamos la decisión de las personas, y si la persona decide consumir licor, hágalo con moderación. Efectivamente, aliméntese si está consumiendo licor, hay personas que toman licor y no consumen alimento y eso es más grave para la salud”, explicó inicialmente.

Otro consejo clave es consumir abundante agua, “para contrarrestar un poco los efectos del alcohol. Y, definitivamente, no exceda su consumo, si usted se toma un trago, puede que sea agradable o relajante si así lo quiere ver, pero ya al segundo empieza a tener otros efectos, al tercero ya usted toma una decisión errada, y al cuarto ya puede estar dañando su salud y la de los demás, así que tome con moderación y hágalo con cautela por el bien de su familia, la suya misma y la de sus hijos”, puntualizó.