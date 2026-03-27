Motociclistas en Bogotá se unen para promover la donación oportuna de sangre

Voceros afirmaron que contar con sangre disponible puede cambiar completamente el desenlace de un accidente de tránsito - crédito Colprensa

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, a diario se registran 22 accidentes de tránsito que involucran una motocicleta en la ciudad, una tendencia que preocupa a la Secretaría de Movilidad y pone en alerta a los conductores de este tipo de vehículos.

Mientras el distrito trabaja en campañas con las que busca concientizar a los conductores de motocicletas en Bogotá para mitigar las cifras mencionadas, grupos de este gremio se han unido para incentivar la donación de sangre en la ciudad.

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“En Colombia, cada kilómetro recorrido en moto cuenta una historia. Algunas llegan a destino. Otras dependen de algo tan simple y tan urgente como una donación de sangre”, es uno de los mensajes principales de la campaña Kilómetros de esperanza, que es liderada por varios grupos de moteros.

El evento tiene como objetivo incentivar la donación de sangre - crédito Colprensa

Los líderes de la iniciativa han resaltado que la donación de sangre es vital para atender accidentes de tránsito, por lo que buscan crear un movimiento que transforme la cultura del motociclismo con un “acto de solidaridad que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

De esa forma, el 28 de marzo se unirán varios grupos de motociclistas en Bogotá, que partirán a las 9:00 a. m. desde el estadio Nemesio Camacho El Campín en una rodada que finalizará en la sede de la Cruz Roja Internacional de la Avenida Carrera 68.

Luego de finalizar el recorrido, todos los asistentes donarán sangre y compartirán junto a creadores de contenido del gremio, líderes de la comunidad y aliados que desarrollarán varias actividades en el lugar.

“Es una experiencia que mezcla cultura urbana, activaciones y contenido en tiempo real. Porque aquí, cada kilómetro no es solo recorrido: es una oportunidad de salvar vidas”.

Los líderes del evento también buscan concientizar sobre los riesgos y la prevención para evitar accidentes de tránsito - crédito Colprensa

Al citar informes especializados sobre el tema, los líderes de la iniciativa resaltaron que contar con sangre disponible puede cambiar completamente el desenlace de un accidente de tránsito.

La campaña no solo invita a donar, sino a generar conciencia dentro del ecosistema motero, por lo que piden que se incorporen acciones como: Identificación del tipo de sangre en cascos y elementos de protección, e intervenciones urbanas en las vías.

En el evento también se narrarán historias reales de moteros que hoy siguen rodando gracias a donantes. “Un gesto pequeño puede convertirse en el motor que le permite a alguien seguir su camino. Esta es una comunidad que cuida a los suyos. La iniciativa busca posicionarse como un símbolo de prevención, empatía y cuidado colectivo dentro de la cultura motera en Colombia”, se lee en el comunicado oficial.

Los organizadores del evento también piden que los actores viales no realicen actos imprudentes mientras manejan - crédito Secretaría de Movilidad

La importancia de la sangre disponible durante la atención de accidentes de tránsito

La disponibilidad de sangre en los hospitales resulta fundamental durante la atención de accidentes de tránsito. Las lesiones provocadas por estos incidentes suelen ocasionar hemorragias internas o externas, lo que incrementa el riesgo de shock hipovolémico y pone en peligro la vida de los pacientes. Contar con sangre suficiente permite realizar transfusiones inmediatas, estabilizar al herido y aumentar las posibilidades de supervivencia en los primeros minutos críticos tras el accidente.

La sangre también es esencial en cirugías de emergencia para reparar órganos dañados o controlar sangrados. Sin reservas adecuadas, el equipo médico enfrenta limitaciones para actuar con rapidez, lo que puede traducirse en complicaciones graves o incluso la muerte. Además, la compatibilidad de los grupos sanguíneos obliga a disponer de diferentes tipos en el banco de sangre, pues no todos los pacientes pueden recibir cualquier tipo.

El acceso oportuno a transfusiones no solo salva vidas, sino que también reduce la gravedad de secuelas en las víctimas. La donación voluntaria y regular de sangre resulta clave para mantener estos recursos disponibles y garantizar una atención eficiente ante emergencias viales.