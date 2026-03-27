Colombia

Motociclistas en Bogotá se unen para promover la donación oportuna de sangre

Todos los asistentes donarán sangre y compartirán junto a creadores de contenido del gremio y líderes de la comunidad

Guardar
Moteros - Bogotá
Voceros afirmaron que contar con sangre disponible puede cambiar completamente el desenlace de un accidente de tránsito - crédito Colprensa

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, a diario se registran 22 accidentes de tránsito que involucran una motocicleta en la ciudad, una tendencia que preocupa a la Secretaría de Movilidad y pone en alerta a los conductores de este tipo de vehículos.

Mientras el distrito trabaja en campañas con las que busca concientizar a los conductores de motocicletas en Bogotá para mitigar las cifras mencionadas, grupos de este gremio se han unido para incentivar la donación de sangre en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En Colombia, cada kilómetro recorrido en moto cuenta una historia. Algunas llegan a destino. Otras dependen de algo tan simple y tan urgente como una donación de sangre”, es uno de los mensajes principales de la campaña Kilómetros de esperanza, que es liderada por varios grupos de moteros.

Moteros - Bogotá
El evento tiene como objetivo incentivar la donación de sangre - crédito Colprensa

Los líderes de la iniciativa han resaltado que la donación de sangre es vital para atender accidentes de tránsito, por lo que buscan crear un movimiento que transforme la cultura del motociclismo con un “acto de solidaridad que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

De esa forma, el 28 de marzo se unirán varios grupos de motociclistas en Bogotá, que partirán a las 9:00 a. m. desde el estadio Nemesio Camacho El Campín en una rodada que finalizará en la sede de la Cruz Roja Internacional de la Avenida Carrera 68.

Luego de finalizar el recorrido, todos los asistentes donarán sangre y compartirán junto a creadores de contenido del gremio, líderes de la comunidad y aliados que desarrollarán varias actividades en el lugar.

“Es una experiencia que mezcla cultura urbana, activaciones y contenido en tiempo real. Porque aquí, cada kilómetro no es solo recorrido: es una oportunidad de salvar vidas”.

Moteros - Bogotá
Los líderes del evento también buscan concientizar sobre los riesgos y la prevención para evitar accidentes de tránsito - crédito Colprensa

Al citar informes especializados sobre el tema, los líderes de la iniciativa resaltaron que contar con sangre disponible puede cambiar completamente el desenlace de un accidente de tránsito.

La campaña no solo invita a donar, sino a generar conciencia dentro del ecosistema motero, por lo que piden que se incorporen acciones como: Identificación del tipo de sangre en cascos y elementos de protección, e intervenciones urbanas en las vías.

En el evento también se narrarán historias reales de moteros que hoy siguen rodando gracias a donantes. “Un gesto pequeño puede convertirse en el motor que le permite a alguien seguir su camino. Esta es una comunidad que cuida a los suyos. La iniciativa busca posicionarse como un símbolo de prevención, empatía y cuidado colectivo dentro de la cultura motera en Colombia”, se lee en el comunicado oficial.

El choque múltiple en la Avenida Carrera 68 con Calle 72 de Bogotá provocó una emergencia vial con cierre total en Engativá - crédito X
Los organizadores del evento también piden que los actores viales no realicen actos imprudentes mientras manejan - crédito Secretaría de Movilidad

La importancia de la sangre disponible durante la atención de accidentes de tránsito

La disponibilidad de sangre en los hospitales resulta fundamental durante la atención de accidentes de tránsito. Las lesiones provocadas por estos incidentes suelen ocasionar hemorragias internas o externas, lo que incrementa el riesgo de shock hipovolémico y pone en peligro la vida de los pacientes. Contar con sangre suficiente permite realizar transfusiones inmediatas, estabilizar al herido y aumentar las posibilidades de supervivencia en los primeros minutos críticos tras el accidente.

La sangre también es esencial en cirugías de emergencia para reparar órganos dañados o controlar sangrados. Sin reservas adecuadas, el equipo médico enfrenta limitaciones para actuar con rapidez, lo que puede traducirse en complicaciones graves o incluso la muerte. Además, la compatibilidad de los grupos sanguíneos obliga a disponer de diferentes tipos en el banco de sangre, pues no todos los pacientes pueden recibir cualquier tipo.

El acceso oportuno a transfusiones no solo salva vidas, sino que también reduce la gravedad de secuelas en las víctimas. La donación voluntaria y regular de sangre resulta clave para mantener estos recursos disponibles y garantizar una atención eficiente ante emergencias viales.

Temas Relacionados

MotociclistasBogotáDonación de sangreAccidentes de tránsitoColombia-Noticias

Más Noticias

Oleada de denuncias por acoso sexual sacude a la prensa en Colombia: Alianza por la Igualdad de las Mujeres en los Medios exigió acciones urgentes

Organizaciones de prensa y derechos digitales solicitaron activar protocolos de protección, mientras aumentan las denuncias de acoso en medios y el Gobierno anuncia inspecciones preventivas en el sector

Oleada de denuncias por acoso sexual sacude a la prensa en Colombia: Alianza por la Igualdad de las Mujeres en los Medios exigió acciones urgentes

Autoridades colombinas identifican 20 tramos críticos con más accidentes y refuerzan controles en Semana Santa

La Policía instaló 140 zonas de prevención y control en corredores viales con alta siniestralidad, donde habrá controles de velocidad, revisión de documentos y operativos especiales durante la temporada

Autoridades colombinas identifican 20 tramos críticos con más accidentes y refuerzan controles en Semana Santa

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

En el lugar fue capturado un hombre vinculado a las disidencias de “Iván Mordisco” que habría participado en la muerte de un uniformado en el sur del país

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Juan David Cabal se quedaría sin equipo por ser un “fracaso absoluto”: la Juventus lo tendría en su “lista negra”

El defensor central terminaría su etapa con la “Vecchia Signora” antes de tiempo, incluso sin importar si queda en la convocatoria de la Tricolor para el Mundial 2026

Juan David Cabal se quedaría sin equipo por ser un “fracaso absoluto”: la Juventus lo tendría en su “lista negra”

Doce personas fueron capturadas por producir millones de billetes falsos en Bogotá: estas son las localidades donde circulan

Los presuntos miembros de la organización delincuencial producían billetes ilegítimos utilizando tecnología avanzada. Tras varios allanamientos en barrios estratégicos de la capital colombiana fueron detenidos

Doce personas fueron capturadas por producir millones de billetes falsos en Bogotá: estas son las localidades donde circulan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Así reaccionó Kika Nieto al ver por primera vez su vestido de novia: “Tengo miedo”

Cristina Hurtado confesó que hizo trampa cuando era presentadora de popular programa de concurso: “Les daba las respuestas”

Así fue la fiesta de 15 años que regaló Andrea Valdiri para sus seguidoras: los regalos sorprendieron a las jóvenes

El aniversario de Hannah Montana tuvo sello colombiano: este fue el papel de Moisés Arias en el regreso del fenómeno juvenil

Deportes

Juan David Cabal se quedaría sin equipo por ser un “fracaso absoluto”: la Juventus lo tendría en su “lista negra”

Juan David Cabal se quedaría sin equipo por ser un “fracaso absoluto”: la Juventus lo tendría en su “lista negra”

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

Juan Fernando Quintero sorprendió al destacar derrota de la selección Colombia ante Croacia: “Es bueno que pase esto”

La selección Colombia “involucionó”, según Carlos Antonio Vélez: “Son lentos, previsibles, vulnerables e inseguros”

Comentarios de Davo Xeneize contra Colombia generaron polémica: llamó “plaga” y “selección chica” a la Tricolor