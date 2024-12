Francia necesita docentes auxiliares colombianos: conozca los requisitos

Las postulaciones se realizan en las plataformas ADELE y del Icetex hasta el 18 de febrero de 2025 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El Gobierno de Francia está ofreciendo una oportunidad única para estudiantes colombianos interesados en la enseñanza y la pedagogía en el idioma francés. El programa está diseñado para fomentar el intercambio cultural y lingüístico, además de impulsar la riqueza de la cultura colombiana a escuelas y liceos franceses.

De acuerdo con el Icetex, el programa está dirigido a estudiantes que se encuentran en los últimos semestres de carreras relacionadas con filología, lenguas modernas con énfasis en francés, o áreas afines, así como a aquellos que cursan maestrías en educación, lingüística o enseñanza de una segunda lengua con énfasis en francés.

Los aspirantes deben cumplir ciertos requisitos: tener entre 20 y 35 años al 31 de diciembre de 2025, un promedio mínimo de 3,7/5,0 en sus estudios de pregrado, al menos un año de experiencia en la enseñanza del francés, y un nivel de francés B1 certificado por instituciones reconocidas como la Alianza Francesa o mediante el Diploma DELF o el examen TCF.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 18 de febrero de 2025 a las 5:00 p. m., hora de Colombia, y deben realizarse a través de las plataformas ADELE y del Icetex. El programa tendrá una duración de siete meses, e iniciará el 1 de octubre de 2025.

El programa ofrece beneficios exclusivos para los seleccionados, quienes trabajarán 12 horas semanales como asistentes de profesores de español en colegios de primaria o secundaria durante un periodo de siete meses, del 1 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026.

Los asistentes recibirán una remuneración mensual que varía según la región de Francia donde sean asignados, y tendrán derecho a la seguridad social francesa. Sin embargo, deberán adquirir un seguro de salud internacional que cubra riesgos no contemplados por la seguridad social francesa.

Los candidatos seleccionados deberán participar en un curso de inducción obligatorio proporcionado por el Ministerio Francés de Educación Nacional al inicio de su estancia. El curso tiene como objetivo familiarizar a los asistentes con el entorno y las tareas que realizarán. Además, se sugiere que los asistentes dispongan de al menos 1.000 euros para cubrir sus gastos iniciales en Francia, ya que los pagos se realizan a mes vencido.

El proceso de selección incluye entrevistas presenciales para los candidatos de Bogotá, organizadas por el Icetex, y para los de otras ciudades, a través de las Alianzas Francesas locales. En casos excepcionales, se podrán realizar entrevistas virtuales. Los asistentes deben tener dedicación exclusiva al programa y no podrán realizar otras actividades académicas que interfieran con sus responsabilidades.

Es importante destacar que, el programa no permite la renovación del cupo de asistente, y los seleccionados deberán regresar a Colombia al finalizar el periodo estipulado en su visa. Las candidaturas deben ser registradas y completadas en su totalidad en las plataformas designadas, ya que la Embajada de Francia no aceptará documentación no verificada por el Icetex.

Datos para tener presente desde el Icetex

Igualmente, el Icetex estableció estrictas directrices para los aspirantes a sus programas de becas internacionales, según un comunicado reciente. Los candidatos que hayan recibido una beca de la entidad, ya sea presencial o virtual, con una duración igual o superior a tres meses, deberán esperar dos años desde la finalización del programa para poder solicitar nuevamente una beca internacional. Esta medida busca garantizar una distribución equitativa de las oportunidades educativas.

El proceso de solicitud de becas y créditos del Icetex no implica intermediarios ni costos adicionales, informó la entidad. Los interesados deben asegurarse de cargar todos los documentos requeridos antes de la fecha límite de postulación, ya que la falta de estos resultará en la exclusión automática del proceso. Además, el promedio académico se evaluará estrictamente según el certificado de notas expedido por la universidad, sin aproximaciones.

Los aspirantes a becas no pueden postularse a más de un programa simultáneamente. En caso de ser preseleccionados por la Comisión Nacional de Becas, deberán esperar la decisión final del oferente antes de participar en una nueva convocatoria. Este procedimiento busca optimizar el proceso de selección y asegurar que las becas se otorguen a los candidatos más adecuados.

El Icetex también indicó que, con el fin de realizar un seguimiento del proceso, los postulantes aceptan ser contactados desde el momento de su solicitud, durante y después de los resultados de la convocatoria, para compartir sus experiencias.