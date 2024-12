Padre de Yuliana Samboní habló tras 8 años del feminicidio de su hija: “Uno vive pensando en el dolor que sufrió”

Juvencio Samboní, el padre de la niña asesinada, reiteró que su familia no tiene paz - crédito Reuters

El caso de Yuliana Samboní, la niña que fue abusada y asesinada en diciembre de 2016, volvió a captar la atención mediática ocho años después de haber estremecido al país y sumido en el luto a sus familiares, debido a las recientes declaraciones de su padre, Juvencio Samboní.

En medio de una entrevista con Red+ Noticias, el papá de la menor habló de cómo su familia lucha a diario por sobrellevar la tragedia mientras enfrentan dificultades económicas en el departamento del Cauca: “La vida de uno ya no es igual. Quedamos marcados por lo que nos pasó”, expresó.

La familia Samboní rechazó cualquier tipo de compensación económica por lo ocurrido, así que continúa viviendo en condiciones de pobreza en el corregimiento de Milagros, en el municipio de Bolívar (Cauca).

Según el relato de Juvencio, el pánico no se desvanece: “Ahora solo vivimos con miedo. Así quiera cuidarlos, uno mantiene con temor. Uno queda con temor de que con los niños nos vuelva a pasar lo mismo. Siempre lo pienso cuando me voy a trabajar”, dijo atemorizado por la seguridad de sus hijos menores, Nicol Sofía y Julián Andrés.

Este caso estremeció a la comunidad y el abandono de la familia demuestra que, pese a que el abusador y asesino está en la cárcel, nunca hubo justicia - crédito Colprensa

Sobre Rafael Uribe Noguera, el responsable del crimen, se sabe que se encuentra cumpliendo una condena de 58 años en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, mientras que el peso del dolor sigue recayendo sobre la familia de Yuliana: “Uno vive marcado pensando en el dolor de lo que a ella le tocó sufrir”, reiteró Juvencio, que destacó que sus hijos son su principal motor y que les habla de Yuliana para mantener vivo su recuerdo.

Después de la tragedia, Juvencio asegura que no tiene tranquilidad y lamenta, de manera frecuente, el hecho de no haber intervenido para evitar que la pequeña Yuliana atravesara por esa situación: “De no haber podido ayudar a la niña y evitar esto que nos pasó a todos”, comentó al mencionado medio.

Cada aniversario del crimen se convierte en un momento de reflexión y dolor, no solo para la familia, sino también para aquellos que conocían a la pequeña y que siguieron el caso, pues recuerdan a Yuliana como símbolo de la violencia en contra de los menores de edad, una problemática que sigue afectando a muchas regiones en Colombia.

No solo Juvencio ha tenido que lidiar con esta situación, sino que Nelly Muñoz, su esposa, también ha atravesado esta dura pérdida, en medio de las labores agrícolas que llevan a cabo para mantener a sus otros hijos, mientras intentan reconstruir su vida en el campo, aunque sus días siguen marcados por la tragedia.

El brutal caso que ocurrió el 4 de diciembre del 2016 se convirtió en uno de los más atroces que involucra a menores de edad en el territorio nacional, por lo que los colombianos exigen que se impongan penas más fuertes en contra de aquellos delincuentes que se atreven a atentar en contra de la integridad de los niños mediante abusos y otro tipo de delitos.

Aunque el criminal está en prisión, la pena le fue rebajada - crédito Colprensa

La dolorosa realidad de esta familia refleja la vida de otros padres y cuidadores que han tenido que sufrir por causa de actos de este tipo que han ocurrido en el país, por lo que el llamado de justicia se sigue extendiendo desde las diversas organizaciones que piden justicia y rechazan las rebajas de pena que benefician a los agresores.

Y es que Uribe Noguera recibió una rebaja de 14 meses en su condena debido a su realización de bocetos y dibujos arquitectónicos, lo que se suma a la tristeza de los seres queridos de la menor: “De allá para acá no volvimos a saber nada. Sobre esa rebaja de pena uno no puede hacer más nada, esa es la justicia”.