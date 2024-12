Confirmado Maluma en la coronación de la Reina del Carnaval: estos son los otros artistas internacionales que asistirán al evento

Maluma se presentará en Barranquilla - crédito José Manuel Vidal/EFE

El Carnaval de Barranquilla 2025 ya comienza a calentar motores con la revelación de los artistas que estarán presentes en la esperada Noche de Coronación.

Este emblemático evento, que se llevará a cabo el viernes 28 de febrero a las 8 de la noche, será el escenario en el que la reina del Carnaval y el rey Momo, Gabriel Marriaga, recibirán todos los honores, marcando uno de los momentos más destacados de la fiesta.

Sin embargo, esto no es lo único que está llamando la atención del público en las redes sociales, sino que como cada año hay expectativa sobre quiénes son los artistas invitados a la coronación, y en las últimas horas el periodista Jorge Cura Amar confirmó el nombre de tres celebridades importantes que llegarán con su show al encuentro.

En un mensaje en su cuenta de X Cura Amar aseguró que Maluma se presentará esa noche, junto a Juan Luis Guerra y Marc Anthony, noticia que rápidamente se llenó de reacciones y comentarios por parte de los internautas, tanto positivos como negativos.

“Ufff qué lujo, el único que no he visto es a Juan Luis Guerra. Y siempre es un placer ver a Marc Anthony. Maluma me da la misma vaina sinceramente”, “Mi flaco de oro, que amo y adoro, ya muero por verlo”, “¡Dios! Maluma en vivo, qué espectáculo”, “El Pedófilo de la canción +57, qué asco”, “Qué gran noticia tenerlos a ellos tres aquí”, dicen algunos de los mensajes.

Adicionalmente, el periódico El Heraldo pudo confirmar esta información junto con el resto de la gran lista de artistas que se presentarán en esa importante actividad. El anuncio fue realizado por los organizadores Carnaval S.A.S. y Metroconcierto, y fueron ellos mismos los que dieron los nombres de la impresionante nómina musical.

En el centro de la atención estará el reguetonero colombiano Maluma, quien regresa a Barranquilla para deslumbrar con sus éxitos y encender la alegría carnavalesca. Además, se contará con la participación de artistas de renombre como: Silvestre Dangond; Andy Montañez, el icónico salsero puertorriqueño; Magic Juan, el cantautor estadounidense de raíces dominicanas y exintegrante de Proyecto Uno; y La Nómina del Pin, reconocida agrupación de música tropical que garantiza.

Este espectáculo no solo será un derroche de talento, sino que también se entrelazará con otras actividades emblemáticas del Carnaval, como la Noche de Tambó y el evento Baila la Calle.

Otro evento que regresa después de más de una década es La Toma de la Ciudad, programado para el mismo viernes entre las 5:00 y las 7:00 de la tarde, según indicaron los organizadores el medio mencionado.

Este recorrido, que partirá desde el Bulevar de Las Palmas y seguirá por la carrera 21 hasta desembocar en la calle 84, promete ser un espectáculo lleno de color y folclor, con el objetivo de contagiar a los barranquilleros del espíritu carnavalero, pues ya estarían a puerta de iniciar todas las celebraciones reconocidas.

Para el siguiente año, el Carnaval de Barranquilla llevará el eslogan “Cipote fiesta”, perfilándose desde ya como uno de los más memorables eventos del país, ofreciendo a locales y visitantes una experiencia cultural y musical única. La presencia de figuras de talla internacional y el regreso de tradicionales eventos refuerzan el compromiso de esta celebración con sus raíces, mientras evoluciona para cautivar a nuevas generaciones.

“Somos un torrente cultural que trasciende historia y símbolos, un coloso de poder único que une y hace que toda una sociedad sienta este Carnaval como suyo. Por eso, alístate que el Carnaval 2025 será Cipote Fiesta”, indicaron.

Los barranquilleros ya cuentan los días para disfrutar de una noche cargada de emoción, baile y música en vivo, donde la coronación de los soberanos del Carnaval estará a la altura de las expectativas de todos los carnavaleros.