Sara Uribe se llevó tremendo susto en sus vacaciones en Dubái y por poco no puede regresar al país: debió pedir ayuda

La presentadora extravió sus documentos y con ayuda de los locales logró recuperarlos - crédito @sara_uribe/IG

Sara Uribe se encuentra de vacaciones en Dubái y a través de sus redes sociales, la empresaria ha compartido con sus seguidores cómo ha disfrutado el viaje.

Asimismo, las experiencias culturales que ha tenido con los locales, así como las aventuras lanzándose en tándem, que consiste en hacer una actividad de paracaidismo.

Y es de acuerdo con diferentes portales en internet, el tándem para principiantes, cuestan alrededor de 1.500 a 2.200 dirhams emiratíes, aproximadamente 410 a 600 dólares estadounidenses, lo que equivale a más de dos millones de pesos por persona.

Sin embargo, este no ha sido el momento más extremo de la paisa, pues durante uno de los desplazamientos se llevó tremendo susto y que por poco la tiene allí retenida por una temporada un poco más larga.

- crédito @sara_uribe/Instagram

De acuerdo con lo replicado en sus Instastories, la presentadora dejó olvidado su pasaporte con todos los elementos personales, como dinero y accesorios, que llevaba en su bolso, en un taxi en el que se desplazó con sus familiares.

Todo parece indicar que se percató de la situación cuando estaba subiendo a uno de los edificios emblemáticos de la ciudad.

“Así mismo se me subieron las vagües a la garganta. Dejé el bolso con el pasaporte en el carro”, escribió inicialmente la también presentadora. Minutos más tarde, Sara compartió de nuevo con sus seguidores una actualización de la situación, por lo que la persona que manejaba el carro se percató del bolso y con ayuda de los locales logró recuperar todas sus pertenencias.

“Voy por mi bolso, mis dólares”, escribió en otro de los videos mientras se dirigía corriendo a la recepción del hotel.

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una sesión de fotos que dejó a más de uno con la boca abierta - crédito @sara_uribe/Instagram

Al ver que el hombre que la había transportado se encontraba en el estacionamiento, corrió al carro, vio el bolso en la parte posterior del vehículo y de la emoción no dudó en agradecerle por entregarle la documentación. Incluso, la paisa le agradeció en español a pesar de que posiblemente no le entendió: “Amigo tú eres el mejor … Amigo, gracias”.

De regreso a la habitación del hotel, bromeó sobre la situación y agregó: “Yo no me quería quedar aquí. A ese señor lo cogí a picos. Ay no, amo a los hindús”, mientras hacía graciosos bailes y su amiga le pedía que revisara el bolso a ver si contenía todo lo que había dejado dentro de él, como el dinero.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los comentarios en diferentes páginas de entretenimiento se veían mensajes como: “Dizque yo no me quería quedar aquí y uno con ganas de por lo menos salir a Melgar”; “oiga, pero el nivel de suerte de esta mujer no lo tiene nadie, se va de viaje a Dubai, se le pierden los papeles y los recupera”; “la Sara dándolo todo en Dubai y yo aquí, viéndola en el celular”, entre otros.

Por qué decidió separarse de Fredy Guarín

La pareja tuvo un hijo al que llamaron Jacobo - crédito Instagram

La decisión de separarse del centrocampista colombiano la tomó cuando su pequeño tenía 8 meses y afirmó que lo hizo para “poder proteger a ese ser, porque yo lo amo con todas mis fuerzas, es un amor que me revuelca todas las entrañas”, afirmó. Sobre este tema, Uribe habló al respecto en el pódcast llamado Historias más allá de un diagnóstico, donde reveló que fue su hijo Jacobo quien la ayudó a salir adelante.

No obstante, su bienestar también tuvo que ver en esta decisión, según comentó en el pódcast mencionado, “Lo que yo estoy viviendo no me está haciendo feliz. También están enfermos las personas que nos están rodeando. Tengo que irme, tengo que huir, tengo que buscar un bienestar para él”.