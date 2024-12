Accidente de ciudadano colombiano en Francia: la empresa Chavi Tours, que operaba el bus, estaba en quiebra

Los detalles sobre el caso han generado alerta en las autoridades en Cataluña, debido a que la situación legal de la empresa no estaba pasando su mejor momento - crédito EFE

El accidente de un bus en una carretera en Francia dejó un saldo de dos muertos y 42 lesionados (siete de ellos de gravedad), de los cuales 32 son de nacionalidad colombiana.

Sin embargo, uno de los detalles relevantes que se han conocido durante las pesquisas que adelantan las autoridades en España y Francia, es que la empresa Chavi Tours no tenía ‘licencia de garaje para autobuses’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, la empresa se había declarado en quiebra hace varios meses, y esto no se tenía presente a la hora de concertar el viaje, que inició en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, España) con destino a Pas de la Casa (Andorra), y cuyo fin era realizar varias compras, teniendo como referencia que para esa fecha se presentaron ofertas por cuenta del black friday.

El incidente ocurrió la tarde del domingo primero de diciembre de 2024 cuando el bus (también conocido como autocar) sufrió una falla mecánica —hipótesis que se maneja de forma preliminar— cuando iba por un tramo de la carretera nacional francesa 320, a la altura de los Pirineos.

Allí el vehículo chocó contra una roca gigante, que de no estar ahí, habría causado una tragedia mayor, debido a que un abismo era lo que se encontraba justo después de la peña.

Esta fotografía proporcionada el 2 de diciembre de 2024 por la brigada de rescate regional muestra un autobús que se estrelló el domingo 1 de diciembre de 2024 por la noche cerca de una estación de esquí en los Pirineos en el sur de Francia. (SDIS66 vía AP)

Los detalles sobre la situación legal de la Chavi Tours, salieron a la luz con las declaraciones que brindó el alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, destacó El Mundo. Según el mandatario, Chavi Tours S. L. (que cuenta con sede en esa ciudad, y que dicho sea de paso, es la segunda localidad más poblada de Cataluña), no contaba con la licencia de garaje para autobuses, y también registra otro bus, pero este no registra ninguna actividad.

Lo que se conoció en medio de la investigación sobre Chavi Tours

El mismo medio local aseguró que en julio de 2024, el Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona declaró a Chavi Tours en concurso de acreedores debido a insolvencia.

Como la hipótesis que más peso tiene hasta el momento, se tiene que este empresa habría sido la encargada de asignar el conductor (que se dice, podría ser el propio dueño del bus) y el vehículo, que se indicó, estaba en alquiler, y sería propiedad de otra empresa de transporte, Hispa Travi S.L., con sede en Cervelló, otra localidad del área metropolitana de Barcelona.

Hispa Travi S.L. aseguró a EFE que el bus tenía toda su reglamentación al día (las licencias y el seguro obligatorio de circulación), pero aclaró que el mantenimiento si le correspondía hacerlo al chófer, y cuyo alquiler del vehículo se hizo desde hace cuatro años.

Para poder adelantar la indagación, la Generalitat de Cataluña dispuso a los Mossos d’Esquadra a disposición de las autoridades francesas, con el objetivo de poder acompañar las labores que permitan aportar cualquier tipo de información necesaria para poder establecer las causas del incidente, que por el momento, y según lo que han contado algunos de los testigos y ocupantes que fueron lesionados, habría sido consecuencia de una falla mecánica con el sistema de cambios (la palanca).

Consulado de Colombia en París continúa haciendo seguimiento al estado de salud de los colombianos heridos en el accidente de tránsito en Francia - crédito Consulado de Colombia en París

Luego de un mes que Chavis Tours se declaró en concurso de acreedores debido a insolvencia, el tribunal ordenó la extinción de la sociedad, cuya deuda era de 205.400 euros, más de 960 millones de pesos con cambio al 3 de diciembre de 2024.

El testimonio de una de las pasajeras

Mónica Nieto, una de las sobrevivientes del accidente de autobús en los Pirineos Orientales, relató los momentos de angustia que vivieron los pasajeros antes del impacto.

El autobús, que transportaba a 32 colombianos de regreso de un viaje de compras en Andorra, sufrió un fallo en los frenos, lo que llevó al conductor a estrellar el vehículo contra una montaña para evitar caer al abismo. El accidente resultó en la muerte de dos mujeres.

Las autoridades de Francia y España continúan investigando las causas del accidente. Nieto, quien habló con Blu Radio, explicó que al escuchar que los frenos habían fallado, decidió abrocharse el cinturón de seguridad y adoptar una posición fetal para protegerse. “El bus cogió una velocidad tremenda, sin frenos. Yo alcancé a escuchar ‘nos quedamos sin frenos’. El conductor nos salvó la vida”, comentó.

El alcalde de Pas de la Casa (Andorra) confirmó que han intentado contactarse con funcionarios de Chavis Tours, pero ha sido imposible dar con ellos - crédito Chavi Tours sitio web

Nieto también mencionó que su costumbre de sentarse cerca de las salidas de emergencia fue crucial para su supervivencia. “Yo solo me puse en posición fetal con mis manos sujetas al asiento de frente y unas 8 personas que no nos pasó nada hicimos lo mismo. Sentí el impacto, pero eso no nos sacó del bus”, añadió.

El accidente ha generado conmoción entre los colombianos que viajaban en el autobús, quienes compartieron sus testimonios sobre los momentos de pánico vividos. Las investigaciones por parte de las autoridades buscan esclarecer los detalles técnicos y humanos que llevaron a este trágico suceso.