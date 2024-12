Paseo de pareja terminó en tragedia: joven fue arrastrado por la corriente del río Sumapaz en Melgar

Los familiares no pierden la esperanza de que el joven esté vivo, pero al pasar las horas el panorama oscurece más - crédito Colprensa

Un hombre se encuentra desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Sumapaz, en el momento en el que intentaba disfrutar de un fin de semana en Melgar junto a su pareja. De acuerdo con el relato de la joven, él decidió nadar en el río a la altura del puente en el afluente que presentaba un caudal inusualmente alto debido a las fuertes lluvias en el sector.

Aunque el hecho ocurrió durante la jornada del sábado 23 de noviembre de 2024, la historia del joven se viralizó tras una semana, pues sus familiares están desesperados porque las labores de búsqueda no dan frutos. La víctima fue identificada como Kevin Snéider Vargas López, de 30 años, y sus familiares claman por ayuda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Él se encontraba con la novia en Melgar, se metió al río a nadar, a la altura del puente del río Sumpaz, pero este río estaba crecido y terminó arrastrándolo”, reveló su hermano, según Q’hubo Bogotá. Y es que el joven residía en la localidad de Usme, ubicada al suroriente de la capital del país, desde donde salió para disfrutar de un tiempo relajado con su pareja y alejado de sus obligaciones, aunque nadie esperaba el infortunado desenlace.

Las autoridades continúan trabajando en la búsqueda del cuerpo, pero no han tenido éxito - crédito NEPALI ARMY / EFE

De acuerdo con información revelada por el sargento Samir Sánchez, comandante del cuerpo de Bomberos de Melgar, se han adelantado diversos operativos sin éxito alguno: “Nosotros hicimos búsqueda con desplazamiento por todo el cauce hacia Girardot, hasta el puente Ferreo que es desembocadura”, dijo en sus declaraciones difundidas por el medio el 1 de diciembre de 2024.

Del mismo modo, se confirmó que la pareja de Kevin fue la encargada de reportar su desaparición, que ocurrió alrededor de las 9:30 a. m. de aquel sábado. Desde entonces, la Defensa Civil y los Bomberos han desplegado equipos de búsqueda para localizarlo.

Las autoridades indicaron que las labores de búsqueda involucran a seis personas diariamente, que trabajan desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., recorriendo el cauce hasta el punto donde el río desemboca en Ricaurte, abarcando parte de los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

“Nosotros pasamos por las redes de comunicaciones el reporte de la desaparición. Hasta el momento se han encontrado otros cuerpos, pero ninguno es el del joven”, puntualizó el sargento Sánchez en su reporte.

Las esperanzas entre familia y amigos no se desvanecen, mientras que los bomberos han sido claros en sus recomendaciones a quienes visitan la zona, aconsejando prudencia ante el riesgo que representa adentrarse al río cuando la corriente está elevada. “Esto representa un riesgo para las personas que no conocen el manejo de este tipo de aguas rápidas, de las quebradas, entonces la recomendación es que no se metan”, reiteró Sánchez.

En medio de la búsqueda se encontraron otros cuerpos, lo que tiene en alerta a las autoridades - crédito @DefensaCivilCo / X

Las condiciones climáticas recientes han mantenido alto el caudal del río, lo que complica las labores de búsqueda. Sin embargo, según el informe de las autoridades, el nivel tuvo un descenso leve por lo que continúan trabajando para hallar el cuerpo del joven.

Por su parte, los seres queridos de Kevin publicaron mensajes en redes sociales: “Con el corazón en la mano pedimos a Dios que vuelvas pronto a estar con tu familia”, expresaron en su comunicado. Incluso, hicieron un llamado a cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de Kevin a que se comunique con los siguientes números: 3143117607 o 3504391702.

La situación llamó la atención de las autoridades locales que hicieron un enfático llamado con el fin de crear conciencia acerca de la peligrosidad de los cuerpos de agua bajo condiciones de lluvia intensa como la que se ha presentado en los últimos días.