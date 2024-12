Parrillera con exceso de carga no tuvo de otra que subirse sobre una caja para continuar su viaje por Bogotá

Aunque esperaban aparcados, la mujer se encontraba acomodada como si llevara tiempo sobre el paquete - crédito @PasaenBogota / X

El ingenio de algunos motociclistas a la hora de incumplir las normas de tránsito y desafiar las leyes de la aerodinámica parece no tener límites.

Cuenta de ello, la escena registrada los últimos días de noviembre (2024), compartida a manera de advertencia por la cuenta de denuncias ciudadanas Pasa en Bogotá, en la que se ve a dos personas en moto, transportando una caja de grandes dimensiones.

Por sus proporciones, el paquete ocupaba el asiento trasero de principio a fin

El tamaño del paquete podría haber pasado inadvertido, en el caso hipotético en que el conductor se desplazara sin acompañante; ya que, ocupaba el asiento trasero de principio a fin.

Sin embargo, el motociclista iba acompañado por una mujer que, ni corta ni perezosa, decidió mantenerse sobre el vehículo, con todo y que el paquete ocupaba su lugar.

Para aferrarse al vehículo y no caerse en el intento, colocó la caja sobre el asiento y luego se sentó sobre ella para llegar a su lugar de destino. En la grabación se ve el vehículo parqueado a un costado de la acera, pero, por la manera en la que se encontraba acomodada, lo más probable es que hubiera recorrido una distancia considerable sobre el paquete.

El transporte de carga en motocicletas se encuentra regulado por el Ministerio de Transporte:

El Ministerio de Transporte de Colombia continúa reforzando las sanciones para aquellos que utilicen vehículos no autorizados para el transporte de enseres domésticos. Una medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad vial y evitar accidentes que puedan poner en peligro la vida de conductores y peatones. En un comunicado, el organismo advirtió que quienes no cumplan con las disposiciones vigentes enfrentarán sanciones severas, como la prohibición temporal o permanente de realizar esta actividad. Según las autoridades, “El uso de vehículos no autorizados no será tolerado bajo ninguna circunstancia”.

La retención de la carga es una de las sanciones más duras que enfrentan los infractores. Este castigo no solo implica un costo económico considerable, también afecta el tiempo de quienes necesitan mover sus pertenencias. Un agente de tránsito explicó que esta sanción representa un “golpe duro” para los infractores, ya que además de los costos financieros, deben afrontar los retrasos en su mudanza o traslado de objetos.

La carga puede ser retenida, a manera de sanción

De otro lado, la inmovilización de los vehículos también es una medida frecuente y busca reducir las infracciones. Esta acción es clave para garantizar que los conductores que infringen la ley no continúen cometiendo delitos que ponen en riesgo la seguridad de las vías. Para que un vehículo pueda ser autorizado para el transporte de enseres domésticos, debe pasar una serie de inspecciones y obtener los certificados necesarios que demuestren que cumple con los estándares de seguridad establecidos por la ley.

En cuanto al uso de motocicletas para el transporte de grandes artículos, la legislación colombiana lo prohíbe, pues no cumplen con los requisitos técnicos exigidos para tal fin. Solo los vehículos específicamente autorizados pueden ser utilizados para estos fines. Las autoridades recalcan que esta normativa está diseñada para evitar accidentes graves y para mantener el orden en las vías.

Las autoridades insisten que el uso de vehículos no autorizados no será tolerado bajo ninguna circunstancia

Además de las multas económicas, quienes incumplen estas regulaciones pueden sufrir la retención de la carga y la inmovilización de su vehículo, lo que genera complicaciones adicionales, sobre todo para quienes realizan mudanzas sin el vehículo adecuado. Por ello, las autoridades recomiendan a la población verificar que el vehículo contratado esté debidamente certificado y registrado antes de realizar cualquier tipo de transporte de enseres.

La seguridad vial sigue siendo una prioridad en Colombia y bajo esta línea, las autoridades están enfocadas en proteger tanto a los involucrados en el transporte de enseres como a los demás usuarios de las carreteras, minimizando los riesgos asociados con el uso de vehículos no adecuados para este tipo de traslados.