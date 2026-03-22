Colombia

Juancho de la Espriella tranquiliza a sus fans tras su hospitalización de emergencia en Bogotá

Luego de días complicados en la Clínica Reina Sofía, el artista agradeció la solidaridad y aseguró que estará fuera de los escenarios solo una semana antes de volver a lucirse con su instrumento favorito

Guardar

El acordeonero fue operado por cálculos renales y debió ser hospitalizado de urgencia - crédito @jmdelaespriella/IG

La hospitalización de emergencia del reconocido acordeonero Juancho de la Espriella en Bogotá generó inquietud entre sus seguidores, quienes recibieron tranquilidad al escucharlo afirmar: “Pronto nuevamente tocando acordeón”.

El artista debió ser ingresado a la Clínica Reina Sofíaante un cálculo renal que, tras causar uno de los dolores “más intensos” en medicina, obligó a una intervención inmediata.

Nunca había sentido tanto dolor en mi vida”, relató De la Espriella en un video publicado el 20 de marzo en su cuenta de Instagram, donde agradeció el trato de los médicos y detalló su proceso posoperatorio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Juancho de la Espriella reapareció
Juancho de la Espriella reapareció para dar parte de tranquilidad sobre su estado de salud - crédito @jmdelaespriella/IG

El procedimiento al que fue sometido, informó El Vallenatismo, consistió en una litotricia llevada a cabo en la citada clínica, lo que permitió fragmentar el cálculo sin necesidad de cirugía invasiva.

Tras la operación, el sincelejano declaró: "Hoy me operaron, me sacaron el cálculo, fue un éxito y ya estoy en recuperación“, agregando su agradecimiento a quienes siguieron su evolución: “Muchas gracias a todos los que han estado pendientes. Estoy en recuperación, me siento muchísimo mejor”.

Mientras la clínica supervisa su recuperación, La red de Caracol Televisión indicó que Juancho de la Espriella respondió favorablemente al tratamiento y continúa cumpliendo con las indicaciones médicas. Por indicación del equipo de salud, deberá suspender cualquier actividad en los escenarios durante al menos una semana.

El cantante fue intervenido por
El cantante fue intervenido por un cálculo en los riñones - crédito @jmdelaespriella/ Instagram

El músico reconoció el apoyo recibido de la comunidad y los medios: “A toda la prensa colombiana, a todos los seguidores, a todas esas personas que se tomaron el trabajo de postear, de dar una información... muchas gracias”.

La recuperación progresa de forma satisfactoria, según el equipo médico, que confirmó la ausencia de complicaciones adicionales. El propio acordeonero fue claro al acallar rumores y declaraciones erróneas: “Se pasó un boletín de prensa y todo, pero finalmente todo eso son muestras de cariño que yo me siento... en por lo menos en responder ese cariño con una respuesta”.

En su mensaje, destacó también el complejo periplo que precedió la intervención: “Venía con un problema de cálculos en los riñones... tenía un catéter puesto, se infectó la infección, y me... enseguida me internaron aquí en Bogotá cuando regresé”.

El Último Baile de Silvestre
El Último Baile de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella ganó en los Latin Grammy - crédito @silvestredangond/IG

Al cierre del anuncio, De la Espriella se mostró enfático con sus seguidores: “Así que pronto nuevamente tocando acordeón”.

Esto dijo Silvestre Dangond cuando se enteró

Tras conocerse la noticia, Silvestre Dangond publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Juancho De la Espriella. Aunque la imagen no incluyó ningún mensaje explícito, la publicación fue interpretada por los seguidores como un gesto de apoyo y buenos deseos para la pronta recuperación del acordeonero.

A los mensajes pidiendo la pronta recuperación del cantante se unió Carlos Bloom, exmanager del intérprete, que desde su cuenta de X escribió: “Pido a DIOS por la pronta recuperación de mi compadre @JDeLaEspriella mucha fuerza, Juancho! Cada batalla superada será una nueva melodía en tu historia!”.

Silvestre Dangond compartió en Instagram
Silvestre Dangond compartió en Instagram una foto junto a Juancho De la Espriella tras la hospitalización del acordeonero - crédito @silvestredangond/ Instagram

Según información médica, los cálculos renales son formaciones sólidas compuestas de minerales y sales que se alojan en los riñones. Cuando estos depósitos se desplazan por las vías urinarias, pueden provocar uno de los dolores más agudos conocidos en medicina, situación que requiere atención inmediata para proteger la salud integral del paciente.

En el caso del músico, los profesionales eligieron la litotricia como método de tratamiento. Esta técnica, recomendada por entidades como Mayo Clinic, consiste en aplicar ondas de choque para fragmentar los cálculos que no pueden ser expulsados de manera natural.

La intervención permite que los fragmentos resultantes sean eliminados a través de la orina, reduciendo la necesidad de cirugías invasivas y minimizando los riesgos de complicaciones graves.

Temas Relacionados

Juancho de la EspriellaCálculos RenalesAcordeonero Silvestre DangondColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Aida Victoria Merlano narró cómo la muerte de Yeison Jiménez le dejó una herida que aún no cierra: “No dejen conversaciones pendientes”

Entre lágrimas, la influencer recordó cómo el cantante estuvo presente cuando más lo necesitó, dejando una huella imborrable en su vida y resaltando la importancia de los verdaderos amigos

Aida Victoria Merlano narró cómo

Once Caldas vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Los azules dirigidos por Fabián Bustos buscarán acercarse al grupo de los ocho en su visita a Manizales

Once Caldas vs. Millonarios EN

Presidente de Atlético Nacional dejó dudas sobre el futuro de David Ospina

El portero termina contrato muy pronto y los aficionados no le tienen el mismo cariño de antes, en especial después de la eliminación en Copa Sudamericana

Presidente de Atlético Nacional dejó

Alfredo Saade se despachó contra Uribe por señalar a Iván Cepeda de haber instigado el asesinato de Miguel Uribe: “No se le olvide”

El expresidente hizo acusaciones contra el candidato presidencial luego de que se conociera que la Segunda Marquetalia pudo haber ordenado el magnicidio del precandidato del Centro Democrático

Alfredo Saade se despachó contra

Diego Camacho, amigo de Aida Victoria Merlano, abrió su corazón: “A los 7 años estaba trabajando”

El creador de contenido se refirió a lo dicho por la barranquillera en su participación en un pódcast en el que reveló las razones por las que se llena de orgullo y sentimiento al hablar de él

Diego Camacho, amigo de Aida
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa rechazó paro

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano narró cómo

Aida Victoria Merlano narró cómo la muerte de Yeison Jiménez le dejó una herida que aún no cierra: “No dejen conversaciones pendientes”

Diego Camacho, amigo de Aida Victoria Merlano, abrió su corazón: “A los 7 años estaba trabajando”

Melissa Gate reveló que habría sido víctima de brujería y la tenían ‘trabajada’: “Ojalá nunca les pase”

Aida Victoria Merlano desmintió rumores de romance tras viralización de video en redes: “Estoy soltera”

Yina Calderón defendió a Epa Colombia ante nueva polémica penitenciaria: “Tanto político corrupto suelto”

Deportes

Once Caldas vs. Millonarios EN

Once Caldas vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Presidente de Atlético Nacional dejó dudas sobre el futuro de David Ospina

Falcao afronta un duro reto en Millonarios: nuevo examen médico causa expectativa en los hinchas

Jhon Córdoba le hace competencia a Luis Suárez en selección Colombia: cuatro goles en partido previo a los amistosos

Faustino Asprilla denunció conflictos personales en el vestuario de Atlético Nacional: “Hay futbolistas insoportables”