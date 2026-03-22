Juancho de la Espriella tranquiliza a sus fans tras su hospitalización de emergencia en Bogotá

El acordeonero fue operado por cálculos renales y debió ser hospitalizado de urgencia - crédito @jmdelaespriella/IG

La hospitalización de emergencia del reconocido acordeonero Juancho de la Espriella en Bogotá generó inquietud entre sus seguidores, quienes recibieron tranquilidad al escucharlo afirmar: “Pronto nuevamente tocando acordeón”.

El artista debió ser ingresado a la Clínica Reina Sofíaante un cálculo renal que, tras causar uno de los dolores “más intensos” en medicina, obligó a una intervención inmediata.

“Nunca había sentido tanto dolor en mi vida”, relató De la Espriella en un video publicado el 20 de marzo en su cuenta de Instagram, donde agradeció el trato de los médicos y detalló su proceso posoperatorio.

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Juancho de la Espriella reapareció para dar parte de tranquilidad sobre su estado de salud - crédito @jmdelaespriella/IG

El procedimiento al que fue sometido, informó El Vallenatismo, consistió en una litotricia llevada a cabo en la citada clínica, lo que permitió fragmentar el cálculo sin necesidad de cirugía invasiva.

Tras la operación, el sincelejano declaró: "Hoy me operaron, me sacaron el cálculo, fue un éxito y ya estoy en recuperación“, agregando su agradecimiento a quienes siguieron su evolución: “Muchas gracias a todos los que han estado pendientes. Estoy en recuperación, me siento muchísimo mejor”.

Mientras la clínica supervisa su recuperación, La red de Caracol Televisión indicó que Juancho de la Espriella respondió favorablemente al tratamiento y continúa cumpliendo con las indicaciones médicas. Por indicación del equipo de salud, deberá suspender cualquier actividad en los escenarios durante al menos una semana.

El cantante fue intervenido por un cálculo en los riñones - crédito @jmdelaespriella/ Instagram

El músico reconoció el apoyo recibido de la comunidad y los medios: “A toda la prensa colombiana, a todos los seguidores, a todas esas personas que se tomaron el trabajo de postear, de dar una información... muchas gracias”.

La recuperación progresa de forma satisfactoria, según el equipo médico, que confirmó la ausencia de complicaciones adicionales. El propio acordeonero fue claro al acallar rumores y declaraciones erróneas: “Se pasó un boletín de prensa y todo, pero finalmente todo eso son muestras de cariño que yo me siento... en por lo menos en responder ese cariño con una respuesta”.

En su mensaje, destacó también el complejo periplo que precedió la intervención: “Venía con un problema de cálculos en los riñones... tenía un catéter puesto, se infectó la infección, y me... enseguida me internaron aquí en Bogotá cuando regresé”.

El Último Baile de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella ganó en los Latin Grammy - crédito @silvestredangond/IG

Al cierre del anuncio, De la Espriella se mostró enfático con sus seguidores: “Así que pronto nuevamente tocando acordeón”.

Esto dijo Silvestre Dangond cuando se enteró

Tras conocerse la noticia, Silvestre Dangond publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Juancho De la Espriella. Aunque la imagen no incluyó ningún mensaje explícito, la publicación fue interpretada por los seguidores como un gesto de apoyo y buenos deseos para la pronta recuperación del acordeonero.

A los mensajes pidiendo la pronta recuperación del cantante se unió Carlos Bloom, exmanager del intérprete, que desde su cuenta de X escribió: “Pido a DIOS por la pronta recuperación de mi compadre @JDeLaEspriella mucha fuerza, Juancho! Cada batalla superada será una nueva melodía en tu historia!”.

Silvestre Dangond compartió en Instagram una foto junto a Juancho De la Espriella tras la hospitalización del acordeonero - crédito @silvestredangond/ Instagram

Según información médica, los cálculos renales son formaciones sólidas compuestas de minerales y sales que se alojan en los riñones. Cuando estos depósitos se desplazan por las vías urinarias, pueden provocar uno de los dolores más agudos conocidos en medicina, situación que requiere atención inmediata para proteger la salud integral del paciente.

En el caso del músico, los profesionales eligieron la litotricia como método de tratamiento. Esta técnica, recomendada por entidades como Mayo Clinic, consiste en aplicar ondas de choque para fragmentar los cálculos que no pueden ser expulsados de manera natural.

La intervención permite que los fragmentos resultantes sean eliminados a través de la orina, reduciendo la necesidad de cirugías invasivas y minimizando los riesgos de complicaciones graves.