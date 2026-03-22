Carlitos Vargas fue víctima de la delincuencia mediante la estrategia del 'cambiazo': así fue el robo cometido por un taxista

El comunicador contó la historia de cómo un conductor se quedó con 70.000 pesos mediante esa modalidad - crédito @vibra.co/TikTok

El conocido presentador de entretenimiento Carlitos Vargas relató en la emisora Vibra que fue víctima de un robo mediante la modalidad de “cambiazo” durante un trayecto corto en un taxi en Bogotá.

El comunicador expresó su malestar por la situación: “Se me quedó con setenta mil pesos el man”, aseguró en la transmisión, después de que el conductor argumentara que varios de sus billetes eran falsos.

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El incidente ocurrió después de que Vargas preguntó al conductor si podía usar plataformas para pagar. El taxista le respondió: “No, no, no, no, yo no creo en eso”. A raíz de esta negativa, el presentador optó por utilizar efectivo.

El periodista denunció que fue víctima de robo mediante la modalidad de cambiazo - crédito @carlitosvargasm/IG

Según narró, el recorrido fue desde el centro comercial Avenida Chile hasta su vivienda y la carrera costó 11.000 pesos, cifra que calificó como alta por la proximidad: “Eso es exagerado porque estaba muy cerca”, contó el propio Vargas.

Durante el pago, el taxista realizó el “cambiazo”. El conductor tomó el billete de veinte mil pesos, se giró dándole la espalda e inmediatamente afirmó: “Ese billete está falso”. Vargas recordó su reacción en ese momento: “Falso?”, preguntó incrédulo. El conductor repitió la maniobra con otro billete, diciendo: “Ese también está falso. Me dice el atrevido, maric*n”.

Frente al desconcierto, Vargas relató que pensó en confrontar al conductor: “¿Será que le armo escándalo? Pero no hay pruebas. Después saca la cruceta, pero menos mal que estoy con, con, con el-- a la vera de mi casa”, indicó sobre su decisión de evitar un altercado mayor.

La presencia policial aumentó en Chapinero, pero habitantes consideran insuficiente la labor para disuadir el accionar de bandas delictivas - crédito Alcaldía Bogotá

El comunicador reflexionó sobre la indefensión que sintió durante el robo: “No, porque tú dudas hasta de ti mismo”, admitió. Y agregó, refiriéndose a la manipulación de la situación por parte de los ladrones: “Uno duda de mí mismo y yo, pero yo me decía a mí mismo: ‘Mismo, ¿qué te pasa?’. Y mí mismo: ‘No tengo ni idea’”.

Finalmente, Vargas expresó su frustración por la recurrencia de este tipo de delitos: “Toda la gente que roba, la gente que roba siempre vive en la pobreza, porque nunca los veo que salgan. Cuando uno sale de la pobreza, ya no tiene que robar. Entonces, yo siempre veo que repiten y se quedan en lo mismo”.

Las reacciones en la publicación de la emisora no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente sus seguidores dejaron sus opiniones: “Menos mal fue así, no vaya y sea que te hubiera hecho el paseo millonario”; “cuando no tienen plataforma no me subo, por más efectivo que tengan”; “concuerdo, no salen de pobres por eso”, entre otros.

Zonas seguras para taxis en zonas de alto flujo de pasajeros

El lunes 2 de marzo, la Alcaldía anunció un nuevo paquete de medidas para intensificar la ofensiva contra el “paseo millonario”. Entre ellas, la entrega de 71 motocicletas destinadas a reforzar la vigilancia policial en los puntos más críticos.

“Presentamos nuevas soluciones tecnológicas para fortalecer la seguridad en el servicio de taxi”, puntualizó Galán, al referirse a la modernización de los sistemas de monitoreo y la instalación de cámaras en las zonas más concurridas.

La implementación de rutas y puntos seguros busca proteger a quienes salen de establecimientos nocturnos y reducir el paseo millonario - crédito Secretaría de Seguridad

La estrategia de ‘Zonas Seguras’ incorpora mejoras físicas y tecnológicas: mejor señalización, incremento de iluminación y un aumento en el número de cámaras de seguridad. Estas acciones buscan disuadir a los delincuentes y brindar mayor confianza a los usuarios, especialmente durante la noche.

La implementación de este plan en lugares de alta concurrencia nocturna representa una apuesta por la prevención y la colaboración entre el sector público, policía y ciudadanía, con el objetivo de reducir significativamente la incidencia de delitos asociados al transporte público en Bogotá.