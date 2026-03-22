Colombia

Sara Uribe reveló por quiénes podría votar en las elecciones presidenciales y por qué: “Me encanta la fórmula que hizo”

La modelo y presentadora de televisión confirmó estar inclinada por los aspirantes de la derecha colombiana. Está definiendo su voto con base en sus alianzas políticas

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Sara Uribe aseguró que su
Sara Uribe aseguró que su voto está entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito @sara_uribe/IG

Las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 en Colombia tienen a la ciudadanía en expectativa. La población está tomando decisiones de cara al futuro del país, con base en propuestas y en las alianzas políticas de los 14 candidatos políticos que se inscribieron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil junto con sus fórmulas vicepresidenciales.

Las celebridades no están exentas de estos escenarios políticos y, en redes sociales y entrevistas, han dado a conocer cuáles son sus aspirantes preferidos. Así lo hizo la modelo y presentadora de televisión Sara Uribe, que recientemente participó en el reconocido reality show La casa de los famosos Colombia.

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En el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, dirigido por la presentadora Eva Rey, la modelo dio a conocer cuáles políticos llaman su atención de cara a los comicios. Su filiación se guía hacia la derecha, con dos opciones: la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, y el abogado y aspirante Abelardo de la Espriella.

Sara Uribe contó que está
Sara Uribe contó que está a favor de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Mira que yo quiero a Paloma. Me voy mucho por Abelardo o por Paloma. Estoy mirando las fórmulas ahora. Me encantaría ver que se pudieran unir”, expresó la presentadora.

Confirmó que su análisis la ha llevado a ver como una opción muy favorable a Paloma Valencia debido a la fórmula vicepresidencial que eligió: Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y excandidato presidencial que estuvo en la Gran Consulta por Colombia, en la cual Valencia fue la vencedora, con más de tres millones de votos.

Con Oviedo me encanta la fórmula que hizo Paloma”, dijo.

Según precisó, hay muchos aspectos positivos que destaca del exfuncionario y que está teniendo en cuenta para tomar su decisión. “Es descomplicado, es una persona que dice ser del centro, no está ni para allí ni para acá. Su historia, como nos cuenta, que la hipoteca de la casa, que no sé qué. O sea, como que alguien también que se la sueña y se la guerrea por nuestro país”, precisó.

Paloma Valencia tiene amplias diferencias
Paloma Valencia tiene amplias diferencias ideológicas con Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

También se refirió a su orientación sexual, teniendo en cuenta que el aspirante a la Vicepresidencia es un hombre abiertamente homosexual, lo cual continúa generando cierta reticencia en Colombia y en el mundo de la política, donde persiste la homofobia.

En mi familia hay personas que son gais y los gais en mi carrera son maravillosos, son los que me ayudan a vestir, me empoderan, me ponen divina. O sea, que también piensan en las mujeres de otra manera. Yo quisiera como que nuestro país diera un vuelco diferente”, señaló.

La adopción de parejas homosexuales

Uno de los temas que causa debate en el país en relación con las parejas homosexuales es la adopción de niños, niñas y adolescentes. Para la modelo, no hay ningún problema sobre este tema; está de acuerdo con la adopción por parte de parejas con orientaciones sexuales diversas. Sin embargo, esa no es la opinión de Paloma Valencia.

Sara Uribe aseguró estar a
Sara Uribe aseguró estar a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo - crédito cortesía RCN

En entrevista con la revista Cambio, la candidata de la derecha afirmó no estar a favor de esa premisa. “Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay. Me cuesta, pero lo digo claramente. No estoy de acuerdo porque creo que ahí prevalece el niño”, señaló la también congresista.

Oviedo, que estuvo presente en la conversación con el medio citado, expuso una posición completamente contraria a la de su dupla de carrera presidencial, pero negó que esas diferencias ideológicas constituyan un motivo de separación. “Estar juntos en esta diferencia no implica que yo haya renunciado a mis principios de defender la adopción de parejas del mismo sexo como un derecho en la sociedad colombiana”, expresó.

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