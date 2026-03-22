Colombia

Estas son las implicaciones de las investigaciones en EE. UU. que vincularían a Petro con el narcotráfico, según expertos

La polémica se produjo tras la difusión de varios informes periodísticos internacionales y ante la ausencia de comunicados formales por parte de organismos estadounidenses sobre la supuesta investigación

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El mandatario ha negado que
El mandatario ha negado que tenga algún tipo de vínculo con narcos - crédito Colprensa

Luego de que varios medios internacionales informaran que el presidente de la República, Gustavo Petro, fue supuestamente mencionado en investigaciones por presuntos vínculos con narcotraficantes en Estados Unidos, el tema ha generado reacciones entre expertos y autoridades.

Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, afirmó a Infobae Colombia que “esto es una información que por el momento proviene de fuentes de medios de comunicación, pero no ha habido ningún comunicado oficial por entes fiscales y de investigación en Estados Unidos”.

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No obstante, el académico destacó la importancia de la prudencia en las relaciones diplomáticas y recordó que históricamente Estados Unidos ha investigado a gobernantes de la región por su posible relación con el narcotráfico.

Hasta el momento, no existen
Hasta el momento, no existen comunicados oficiales de entes fiscales estadounidenses que confirmen una investigación contra el presidente Petro por narcotráfico - crédito Ilustrativa Infobae

De acuerdo con los expertos, la mención del presidente en estos informes puede tener repercusiones tanto en Colombia como en el ámbito internacional, dada la sensibilidad de las relaciones bilaterales con Estados Unidos en materia de lucha antidrogas.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado rechazando el informe periodístico y recalcó que ninguna autoridad competente ha confirmado las afirmaciones, por lo que “carecen de base legal o fáctica”.

La noticia ha causado inquietud en sectores políticos y sociales de Colombia, en donde existe un precedente de investigaciones similares que afectaron la estabilidad institucional durante el Gobierno de Ernesto Samper en la década de los noventa. La referencia al caso Samper fue reiterada por Garzón, que recordó que “el presidente Samper vivió un momento de bastante tensión entre 1994 y 1998 por el denominado proceso ocho mil, que incluso generó rumores y una posibilidad de hacer un golpe de Estado”. Aunque finalmente Samper no fue judicializado ni condenado, el país enfrentó consecuencias como la desertificación internacional.

“El caso actual de Petro guarda similitudes, pero hasta ahora no hay una investigación formal ni acusaciones judiciales directas en su contra”, explicó Jaime Wilches, analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano.

El caso recuerda al proceso
El caso recuerda al proceso ocho mil en el que el expresidente Ernesto Samper enfrentó escándalos por supuestos nexos con el narcotráfico sin ser condenado - crédito Fotomontaje Infobae (Presidencia y Reuters)

Wilches reiteró: “Esto nos deja lecciones; se tendrán que hacer controles mucho más estrictos en las campañas electorales que vienen en 2026, si los candidatos quieren evitar dolores de cabeza por estas infiltraciones que se mimetizan desde distintos recursos o fuentes y que después a modo de chantaje se revelan para poner en jaque a los gobernantes”.

Posibles consecuencias y alcance de las investigaciones

El impacto potencial de estas menciones dependerá de si las autoridades estadounidenses deciden abrir una investigación formal o si surgen pruebas concretas. Hasta la fecha, ninguna entidad ha emitido cargos contra el mandatario colombiano, y la Casa Blanca tampoco se ha pronunciado sobre el tema, señalaron los expertos. “En este caso, lo mejor es esperar si hay un comunicado oficial, porque ni la Casa Blanca se ha pronunciado”, insistió Garzón a este medio.

Por su parte, el abogado del presidente Daniel Kovalik declaró a Telemundo que “no existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico”. Kovalik insistió que Petro “ha hecho más que ningún otro presidente en la historia de Colombia para erradicar la cocaína, la distribución de cocaína y combatir la corrupción”. El jurista añadió que confía en que el presidente será exonerado de cualquier acusación y anticipó que, de prosperar las gestiones diplomáticas, podría lograrse su salida de la ‘lista Ofac’”.

Kovalik indicó que no hay
Kovalik indicó que no hay preocupación sobre cualquier tipo de avance en la investigación - crédito Fundación Bric

A la pregunta sobre hasta dónde podría llegar este tipo de investigaciones, los académicos coincidieron en que, en la experiencia colombiana, los mandatarios han enfrentado presiones políticas y diplomáticas, pero no necesariamente derivan en procesos judiciales. El precedente más cercano, el del proceso ocho mil, terminó sin condena para Samper, aunque con secuelas institucionales para el país.

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