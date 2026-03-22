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Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol explicó la razón por la que no queda inhabilitado para ser reelegido

Ramón Jesurun, muy criticado por los aficionados por varias polémicas, está en el cargo desde 2015 y logró un nuevo mandato por decisión unánime en asamblea

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La Federación Colombiana de Fútbol
La Federación Colombiana de Fútbol eligió a sus nuevos miembros del comité ejecutivo, reeligiendo a Ramón Jesurun como presidente - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol volvió a elegir a Ramón Jesurún como presidente de la entidad, luego de una decisión unánime en la asamblea del 19 de marzo con los representantes de la Dimayor y la Difútbol, así como dirigentes de los clubes profesionales en el país.

Previo a la elección, se habló de una supuesta inhabilidad para Jesurun, debido a que llegaba a un tercer mandato en la organización, lo cual tenía concepto del Ministerio del Deporte y parecía que era el fin del directivo, pero al final sí quedó apto para retomar su gestión.

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De otro lado, el presidente defendió su trabajo al frente de la FCF, no solo porque metió a la selección Colombia en dos mundiales masculinos, sino por otras labores como las sedes de Bogotá y Barranquilla, fortalecimiento del fútbol femenino, patrocinadores y otros detalles.

¿Por qué Jesurun se pudo reelegir?

A lo largo de estos 11 años de gestión, el presidente de la FCF afrontó toda clase de polémicas, una de ellas fue la reventa de boletería, ser arrestado por pelear con un oficial en la final de Copa América y el escándalo de la “lista negra” de jugadoras en el fútbol femenino.

Pese a todo eso, Ramón Jesurun se reeligió sin ningún problema, incluso superando una supuesta inhabilidad que se reveló en 2024, cuando el Ministerio del Deporte respondió a un derecho de petición sobre si el directivo barranquillero podía aspirar a la elección el 19 de marzo.

Ramón Jesurún ha sido presidente
Ramón Jesurún ha sido presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde 2015, luego de la salida de Luis Bedoya por el escándalo del FIFA Gate - crédito FCF

En ese momento, la cartera respondió que no era posible porque el dirigente cumplía tres mandatos, que es el máximo para presidentes de entidades deportivas según el Decreto 1228 de 1995, por lo que debía llegar una nueva persona para asumir la presidencia de la FCF.

Sin embargo, Jesurún explicó a El Heraldo que “los conceptos jurídicos consultados son contundentes y claros: no existe ningún impedimento. Yo solo he sido elegido dos veces; en un primer periodo fue una designación provisional, complementé un período (de Luis Bedoya). No fui elegido. Uno entiende que hay gente inquieta y que por cualquier motivo intenta poner obstáculos en el camino, pero tengo la total tranquilidad de que es una elección absolutamente legal".

Ramon Jesurun hizo presencia en
Ramon Jesurun hizo presencia en la premiación del Mundial Femenino Sub-20, pero fue recibido junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entre fuertes silbidos - crédito Javier García/Infobae Colombia

Pese a eso, el presidente aseguró que sí consideró no participar en la asamblea porque consideró renunciar en varias ocasiones: A veces por raticos sí lo pensé. Había veces que decía que ya estaba bueno. No por cansancio ni por salud, gracias a Dios estoy bien, pero uno a veces cree que puede fatigar a la gente. Sin embargo, recibí un gran respaldo de muchos directivos que me motivaron a continuar".

“Estoy más cerca del retiro”

Por otro lado, Ramón Jesurun aseguró que, más allá de las personas que querían llegar a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol, agradece el apoyo de todos los directivos en el fútbol colombiano, pues la decisión no tuvo discusión y continuará hasta agosto de 2030.

Uno de los logros de
Uno de los logros de Ramón Jesurun fue el Centro de Alojamiento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla - crédito FCF

Ese derecho de otras personas que aspiran al cargo es legítimo y entendible. En mi caso, me siento muy honrado y halagado del apoyo unánime, creo que casi nadie puso en tela de juicio o cuestionó mi continuidad. Eso me pone contento, pero al mismo tiempo significa un mayor compromiso”, dijo.

Sobre la idea de retirarse, Jesurun explicó que “el tiempo ya lo dirá. Cuatro años parece mucho tiempo, pero también pasan muy rápido. Cualquier cosa puede pasar. Pensaría inicialmente en que mi familia me exigiría ya un retiro, pero no lo sé. No sé si yo sea capaz y si tengo fuerza y salud de hacerlo. Pero es la vida, creería que estoy más cerca del retiro que de ejercer cualquier nueva actividad cuando me retire de la Federación Colombiana de Fútbol”.

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