Efraín Cepeda estalló contra Petro por criticar su gestión en el Congreso: “Enfóquese en ejecutar los $97 billones y no en la tributaria”

El presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para hablar de la delicada situación económica por la que atraviesa el país. En su opinión, por la falta de voluntad política que hay en Colombia para aprobar sus reformas.

Así las cosas, envió un duro mensaje al presidente del Senado, Efraín Cepeda, que se ha convertido en uno de los principales opositores de sus proyectos de ley en el Congreso. Según Petro, la negativa del congresista a sus propuestas traerá consigo grandes consecuencias para el país en materia fiscal.

“Pagar deuda con ingresos y disminuir la deuda implica, ahora, la ley de financiamiento, y la aceptación del Roll Over. Al negarse a hacerlo y sabotearlo, los parlamentarios que siguen a Cepeda, el presidente conservador del senado, nos llevan de frente y con los ojos abiertos, al “default”: cesación de pagos. Pudiendo evitarlo, la oposición nos lleva al “default”, solo para ver si perdemos las elecciones del 2026. No les importa el bienestar de la gente”, indicó.

Ante las acusaciones del gobernante de los colombianos, el congresista del Partido Conservador no dudo en defender su gestión en el Senado de la República. A propósito, solicitó al jefe de Estado que en vez de enfocarse en que se apruebe una reforma tributaria o una Ley de Financiamiento, debería centrarse en ejecutar las iniciativas programadas para 2024.

“Presidente, nuestro llamado es que enfoque sus esfuerzos en los $97 billones que tienen sin ejecutar, antes de una reforma que ponga más impuestos a los colombianos”, señaló.

En paralelo, recordó al primer mandatario que no debería intentar controlar a los congresistas, puesto que su poder solo radica en la rama Ejecutiva y no en la Legislativa, tal como lo dicta la Constitución Política de 1991. En ese sentido, dijo que el Congreso no esté en la misma línea que él frente al manejo del país, no significa que hagan parte de un golpe blando en su contra.

“Es interesante el análisis macroeconómico que hace, pero sería importante que entendiera que el Congreso es una rama autónoma que tiene plena independencia para determinar qué se aprueba y qué no, sin que eso quiera decir que hacemos parte de una conspiración nacional o internacional”, agregó.

Bajo la misma línea, afirmó que es momento que Gustavo Petro acepte que en el Salón Elíptico no hay una opinión unánime, por lo que hay diferencias ideológicas entre los congresistas, como él las tiene con el presidente de Colombia.

“Ojalá algún día pueda aceptar que somos una institución plural en donde los proyectos se debaten, en donde no existe unanimismo y que cada congresista vota a consciencia. Usted resalta que yo soy Conservador y esa condición nunca la he negado, así como yo soy consciente de que usted es de izquierda, condición que nunca ha negado”, indicó.

A pesar de las diferencias, Cepeda aseguró que espera que logren llegar a consensos para trabajar a favor del país, “sin que ninguna mirada pretenda imponerse sobre la otra”.

Por otro lado, el senador hizo alusión al mensaje de apoyo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que Petro publicó en sus redes sociales. Para el congresista es fundamental que se deje trabajar a las autoridades, ademas de que espera que el alto funcionario siga ejecutando sus labores.

“Las demás alusiones que usted hace sobre el ministro Bonilla son competencia de la justicia y no del Congreso de la República. Al Ministro Bonilla le deseamos que pueda superar la coyuntura y continúe ejerciendo sus funciones como lo ha hecho hasta ahora”, afirmó Cepeda.