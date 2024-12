Día mundial contra el sida: avances y nuevas investigaciones en la lucha contra el VIH disponibles en Colombia

Fotografía de archivo en la que se registraron las manos de un tomador de muestras y de un paciente al practicar una prueba de diagnóstico de VIH, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Cada 1 de diciembre, el mundo se une para recordar la importancia de combatir el VIH y Sida, una lucha que en Colombia ha tomado un nuevo impulso gracias a innovaciones científicas y mejoras en el acceso a tratamientos. Esta fecha no solo sirve para concienciar sobre la prevención y el tratamiento, también para destacar los esfuerzos del país por optimizar respuestas de salud pública, potenciar nuevas investigaciones y asegurar que más personas puedan acceder a los beneficios de los últimos avances médicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En Colombia, se han intensificado los esfuerzos para combatir el VIH mediante la implementación de políticas públicas que buscan mejorar el acceso a pruebas diagnósticas, especialmente en poblaciones vulnerables. Estas iniciativas son parte de un enfoque más amplio que también incluye la prevención y el tratamiento de la enfermedad, según información disponible.

El Ministerio de Salud y Protección Social ha fortalecido sus programas para garantizar el acceso a antirretrovirales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Este esfuerzo se complementa con campañas educativas diseñadas para reducir el estigma y la discriminación asociados a la enfermedad, promoviendo al mismo tiempo el uso de métodos de prevención como el preservativo y la PrEP (profilaxis pre-exposición).

La Comunidad Andina le dio aval al Gobierno colombiano sobre venta de medicamento para VIH de marca genérica - crédito Ministerio de Salud

Las campañas educativas son un componente clave en la estrategia del ministerio, ya que buscan no solo informar sobre la enfermedad, también cambiar percepciones y actitudes en la sociedad. Estas campañas son esenciales para fomentar un entorno más inclusivo y comprensivo para las personas afectadas por el VIH.

Además, se ha puesto un énfasis particular en mejorar el acceso a pruebas diagnósticas. Esto es crucial para la detección temprana y el tratamiento oportuno, lo cual puede marcar una diferencia significativa en la gestión de la enfermedad. Las pruebas son especialmente importantes en comunidades vulnerables, donde el acceso a servicios de salud puede ser limitado.

El enfoque está buscando tratar la enfermedad y prevenir su propagación y mitigar sus efectos sociales. Este enfoque es fundamental para enfrentar los desafíos que plantea el VIH en el país.

Colombia propone soluciones para las personas con diagnóstico positivo de VIH

El 2 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 1579 de 2023, declarando la existencia de razones de interés público para someter una patente de medicamentos con el principio activo Dolutegravir a una licencia obligatoria en la modalidad de uso gubernamental. Esta medida busca garantizar el acceso equitativo al tratamiento de primera línea para el VIH, permitiendo que el gobierno utilice estos medicamentos a fin de atender mejor las necesidades de salud de la población afectada, según Minsalud.

Dolutegravir es un medicamento antirretroviral utilizado en el tratamiento del VIH. Actúa inhibiendo la integrasa, una enzima que el virus necesita para replicarse en las células humanas. Se utiliza comúnmente en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para mejorar su eficacia en el control de la infección. Este fármaco es conocido por su eficacia y perfil de seguridad, lo que lo convierte en una opción popular para la terapia de primera línea en personas que viven con VIH.

El Ministerio de Salud ha destacado que el dolutegravir está recomendado como parte del esquema de primera línea para la atención de personas con VIH, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Guía de Práctica Clínica Colombiana. Esta recomendación se basa en su menor cantidad de efectos adversos y un menor riesgo de generar resistencia.

Según un análisis del Comité Técnico publicado por el ministerio de Salud, el costo anual del tratamiento con dolutegravir (Tivicay) de 50 mg por paciente, bajo el precio reportado en el Sismed, sería de $ 4.818.894 , frente a los $ 173.893 ofrecidos por la OPS. Esta notable diferencia de $ 4.645.001 permitiría tratar a 27 personas más que con la molécula comercial, según lo explica Min Salud.

En 2021, según datos del ministerio, se estimó que aproximadamente el 0,5% de las personas de 15 a 49 años en Colombia tenían VIH; es decir, cerca de 180.000 individuos. De estos, 141.787 conocían su condición, 125.264 recibían tratamiento y 109.730 tenían el virus controlado, lo que resulta beneficioso para su salud. No obstante, el informe de 2022 de la Cuenta de Alto Costo indica que, aunque el dolutegravir ha sido recomendado como tratamiento de primera opción e incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) desde 2018, su uso sigue siendo bajo.

Píldoras de dolutegravir utilizadas en el tratamiento del VIH - Crédito Baz Ratner/Reuters

Recientemente, Colombia ha recibido el respaldo de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Sgcan) tras implementar una licencia obligatoria para el uso del medicamento genérico Dolutegravir. Esta medida, que busca facilitar el acceso al medicamento y controlar el aumento de nuevos casos

El uso de la licencia obligatoria para Dolutegravir, que fue puesto en marcha a finales de junio de 2024, ha sido objeto de controversia.

Una alegación fue presentada por Andrés Rincón Uscátegui, en representación de las empresas ViiV HEALTHCARE COMPANY y SHIONOGI & CO., LTD, contra la República de Colombia, por presunto incumplimiento del artículo 65 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Sin embargo, la Sgcan determinó que Colombia no ha violado ningún compromiso comunitario, lo que refuerza la decisión del país de ampliar su plan de acción contra el virus.

La implementación de esta licencia obligatoria permitirá a Colombia importar y producir el medicamento a un costo significativamente menor, lo que representa un avance importante en la lucha contra el VIH en el país. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, esta medida es crucial para asegurar que los grupos más vulnerables tengan acceso al tratamiento necesario.

El acuerdo establece que el Ministerio de Salud y Protección Social debe compensar a los titulares de la patente con $0,11 por cada miligramo de dolutegravir utilizado. Esto permite que el medicamento genérico, en una presentación de 50 miligramos por 30 tabletas, tenga un costo aproximado de $15.000, significativamente menor al precio de $450.000 del dolutegravir de marca, según indicó el Ministerio de Salud.

El reto con la población migrante

La atención en salud de la población migrante ha representado un desafío para Colombia en los últimos años, especialmente para aquellos con estatus migratorio irregular. En estos casos, las personas suelen acceder al dolutegravir a través de organizaciones comunitarias que reciben donaciones.

Sin embargo, estas organizaciones han documentado que, una vez que estas personas regularizan su situación migratoria y son atendidas por el sistema de salud, su esquema de tratamiento es cambiado al basado en efavirenz, el cual ya no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como primera línea de tratamiento antirretroviral.

El dolutegravir es considerado esencial no solo para la población migrante y refugiada, también dentro del esquema de tratamiento preferencial para personas que viven con VIH en Colombia. Además, se utiliza en la profilaxis posexposición en casos laborales y no laborales, y es la principal alternativa para personas con falla al tratamiento antirretroviral, un porcentaje que en Colombia alcanza el 15% de las personas en tratamiento.

Migrantes también representan un reto para controlar los esquemas de salud contra el VIH - crédito Fernando Vergara/AP Foto

La reciente declaratoria de interés público para la licencia de uso gubernamental de una patente del medicamento representa una medida crucial para promover la salud pública en Colombia. Esta herramienta busca asegurar que los tratamientos esenciales contra el VIH estén disponibles y al alcance de toda la población, fortaleciendo así el acceso equitativo a medicamentos vitales.

Las licencias obligatorias

Según el Ministerio de Salud, las licencias obligatorias son recursos establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que permiten usos no autorizados por el titular. Esta figura también está contemplada en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, que regula los temas de propiedad intelectual en la región, y fue reglamentada en Colombia por el Decreto 1074 de 2015.

No implican una expropiación de la patente ni violan los derechos del titular, ya que permiten que el titular continúe explotando la patente. La licencia obligatoria de uso gubernamental es una herramienta que, en situaciones declaradas de interés público, permite al gobierno limitar el alcance de una patente farmacéutica sin el consentimiento del titular para adquirir medicamentos genéricos.

En el caso particular del dolutegravir el ministerio informa que, tras la emisión de la Resolución 1579 de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá llevar a cabo el proceso de concesión de la licencia obligatoria de uso gubernamental.

Las licencias usadas en Colombia han sido implementadas en otros países - crédito NAID

Las licencias obligatorias han sido empleadas en numerosos países, según detalla un informe de recomendaciones. En Estados Unidos, cualquier ministerio tiene la potestad de decidir el uso de una invención patentada en cualquier momento desde su concesión, incluso sin notificar previamente al titular de la patente en el caso de uso gubernamental. Asimismo, otros países que han otorgado licencias obligatorias para medicamentos contra el VIH incluyen Indonesia, Ecuador, Alemania, Israel, Brasil, Filipinas y Ghana.