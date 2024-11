Asesinan a la mascota del concejal Víctor Hugo Gálvez Sánchez en Bello: políticos piden justicia

Autoridades y ciudadanos exigen justicia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el caso - crédito montaje Infobae

La comunidad de Bello, Antioquia, está indignada tras un ataque directo contra el concejal Víctor Hugo Gálvez Sánchez, del partido Centro Democrático.

Dos hombres encapuchados asesinaron a su perrita Dulce frente a él mientras paseaba con sus dos mascotas en un parque de la ciudad. El hecho, calificado como un acto de intimidación, ha conmocionado al municipio.

Gálvez, que ha denunciado públicamente la presencia de grupos criminales en la región, habría recibido amenazas previas. Este ataque despierta sospechas de ser una represalia por su labor como líder político.

La Alcaldía de Bello condenó enérgicamente el hecho, calificándolo de inaceptable y asegurando que se adelantan investigaciones para dar con los responsables. “No permitiremos que estos actos vulneren la seguridad ni la libertad de expresión de nuestros líderes”, declaró la administración municipal.

El concejal, visiblemente afectado, pidió prudencia respecto a su caso, pero reafirmó su compromiso de seguir denunciando. “Este ataque no solo me afecta a mí, sino que es un mensaje de intimidación a todos los que luchamos por la verdad y la justicia”, expresó en redes sociales, donde también hizo un llamado a la construcción de una paz real, no solo simbólica.

El concejal Víctor Hugo Gálvez Sánchez, afectado por el asesinato de su perrita Dulce, ha reafirmado su compromiso con la denuncia de actos delictivos en Bello, a pesar de las amenazas - crédito red social Facebook

Yulieth Andrea Sánchez, concejal del Centro Democrático y compañera de bancada de Gálvez, expresó su solidaridad a través de un mensaje contundente: ”Nuestra solidaridad con nuestro concejal del municipio de Bello, Víctor Hugo Gálvez Sánchez, quien recientemente la inseguridad del país y del municipio de Bello ha golpeado de manera lamentable. Víctor, más que un concejal e integrante del partido, es mi amigo. Sabes que cuentas con todo mi apoyo y el de nuestro equipo. La pequeña Dulce, quien era integrante de tu hogar, no será olvidada”.

El asesinato de Dulce ha generado un rechazo generalizado en redes sociales, donde ciudadanos y figuras públicas han manifestado solidaridad con Gálvez y exigido justicia.

El acto no solo simboliza una amenaza a un líder político, sino también un ataque a los valores de seguridad y convivencia pacífica que la comunidad defiende.

Bogotá lidera casos de maltrato animal y Pamac ofrece anonimato a denunciantes

Pamac, una plataforma digital lanzada por Radio Conexión Animal, ha surgido como una herramienta crucial para facilitar la denuncia de casos de maltrato animal en Colombia.

Esta iniciativa busca abordar las dificultades que enfrentan los ciudadanos al intentar denunciar estos delitos, que desde 2016 son considerados como tales bajo la Ley 1774. A pesar de la legislación vigente, la falta de conocimiento sobre cómo proceder legalmente ha sido un obstáculo significativo para muchos.

En Bogotá, un caso de presunto maltrato animal ha causado conmoción en la localidad de Kennedy - crédito @ColombiaOscura_ / X

La plataforma Pamac ofrece un procedimiento en línea que permite a los usuarios clasificar y formalizar denuncias de maltrato animal, ya sea leve o grave. Los denunciantes deben completar un formulario con detalles específicos del incidente, incluyendo la ubicación y una descripción de este.

Una vez completado, el documento se envía al correo del denunciante para ser presentado ante la entidad correspondiente. Además, la herramienta permite a los usuarios mantener el anonimato si así lo desean, lo que puede ser indicado al ser contactados por las autoridades.

Desde su implementación, Pamac ha buscado no solo facilitar el proceso de denuncia, sino también servir como un observatorio del maltrato animal en el país.

La falta de un sistema organizado para registrar estos incidentes ha dificultado la comprensión y el tratamiento efectivo del problema. Según la información disponible, la Fiscalía General de la Nación ha logrado sentenciar más de 200 casos en los últimos cuatro años, aunque esta cifra es baja en comparación con la magnitud del problema.

En estos casos puede denunciar a 123 - crédito Alcaldía de Medellín

La plataforma también ofrece asistencia a través de un chat de WhatsApp, asegurando que los usuarios reciban el soporte necesario durante el proceso de denuncia. Este mecanismo es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades y activistas del bienestar animal para promover una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en Colombia.

Bogotá se destaca como la región con más casos reportados de maltrato animal en 2023, con un total de 136 casos. A nivel nacional, las denuncias superan las 1.000, lo que subraya la necesidad de herramientas como Pamac para abordar esta problemática. La plataforma, al ser gratuita, busca fomentar una participación más activa de la comunidad en la vigilancia y denuncia de estos delitos.