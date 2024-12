‘Alerta’ ya dejó ver algunas de las estrategias que aplicaría si entra a ‘La casa de los famosos Colombia’

El comediante dio de qué hablar al manifestar cómo se comportaría dentro de la casa, en caso de ser elegido - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’, es uno de los aspirantes a ingresar mediante el voto del público para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, que verá su estreno en 2025.

El cuentachistes recordado por su paso en Sábados felices hasta 2018, conforma el cuarto grupo de aspirantes del que saldrá el quinto concursante, luego de que a lo largo del mes se anunciaran sucesivamente a Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz y Lady Tabares (esta última como elección directa de los productores).

Como viene sucediendo con todos los participantes que intentan ganarse el favor del público, ‘Alerta’ viene siendo parte de algunas publicaciones de las cuentas oficiales del programa del Canal RCN para que los televidentes sepan por sí mismos lo que pueden esperar de él si le permiten ganarse su lugar en el reality show.

En esta oportunidad el humorista participó de la dinámica de preguntas orientada a saber cómo convencería a sus compañeros de hacer ciertas cosas, principalmente las labores cotidianas. En ese orden de ideas, ‘Alerta’ - interpretando a uno de sus personajes cómicos, ‘Tontoniel’ - dejó claro que el desorden no va con él, advirtiendo que esto puede generar tensión en caso de que la habitación que comparta con alguna otra celebridad no esté debidamente arreglada.

Algo similar respondió en lo relacionado con lavar la loza. “Lavan la loza ustedes, porque yo soy muy malo para lavar loza y rompo las platos. Si necesitan lavar la loza, lávenla ustedes”, afirmó. En cuanto a cómo los convencería de cocinar, el humorista llamó la atención debido a que, curiosamente, contradijo lo dicho anteriormente.

“A mi me gustaría que ellos se prepararan la comida, porque yo no sé cocinar. Se lavar la loza, pero no sé cocinar” dijo, a lo que añadió “El que cocina trae, pero el que lava la loza enamora”.

Para la pregunta final, ‘Alerta’ habló acerca de su estrategia, misma que sorprendió a los seguidores de La casa de los famosos Colombia, pues evindeció que no le interesa hacer amigos en el programa de telerrealidad.

“Me escondería, que no me hagan y que no me digan nada porque, la verdad, no me quiero meter con nadie. Yo calladito, en un rinconcito, y que nadie vaya a joderme la vida. Yo no vine a conseguir amigos, vine fue a ganar”, sentenció.

En las reacciones al reel, varios usuarios coincidieron en que estas palabras del humorista dejan abierta la posibilidad de que sea uno de los personajes que más resistencia genere tanto entre los otros famosos, como entre los mismos televidentes. “Este man cuando ingrese se va hacer odiar por todos, se lo aseguro”, “Alerta los va a sacar de quicio a todos”, “Este los va hacer sacar el mal genio a todos”, “Si no salieron con traumas el primer reality con este salen para él manicomio”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Las votaciones para conocer el próximo participante de La casa de los famosos Colombia se extenderán hasta el domingo 1 de diciembre a las 4:00 p. m. De acuerdo con el último boletín que dio a conocer la producción, Alerta liderá con claridad la votación con un 63,76%, seguido a una distancia considerable de Andrés Fierro con el 24,29%. Los lugares restantes son para Benjamín Herrera (4,45%); el exfutbolista Hamilton Ricard (3,57%), Ricardo Gómez (2,08%) y por útlimo David Guerrero (1,85%).

Para votar es necesario enterar a la página web oficial de La casa de los famosos Colombia, registrar sus datos y luego podrá votar por el famoso de su preferencia.