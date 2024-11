Karol G sorprendió con anuncio de inminente apertura de tres establecimientos: “Por fin estamos listos”

Karol G celebró la inminente apertura de tres locales de su propiedad en Medellín - crédito @karolg y @provenza.mde/Instagram

Si 2023 marcó la proyección internacional definitiva de Karol G con el número uno alcanzado en el Billboard 200 con su álbum Mañana será bonito, el éxito de su gira promocional en Estados Unidos y sus dos fechas apoteósicas en Medellín, 2024 fue el momento en el que pudo cosechar al máximo dichos logros.

Y no es para menos, pues la firma Pollstar anunció que el Mañana será bonito World Tour repitió este año aparición entre las giras más rentables a nivel mundial, tras completar fechas en estadios de América Latina y Europa. A eso se sumó el lanzamiento de varios sencillos que ya comienzan a perfilar el sonido de su próximo álbum de estudio y su presencia en varias de las galas de premiación de mayor prestigio en la industria, destacando su aparición en los MTV VMA’s en la que interpretó Si antes te hubiera conocido, delante de figuras entre las que destacó Taylor Swift.

Fuera de la música y al igual que sucede con buena parte de las grandes figuras del entretenimiento, la Bichota decidió dar paso a su faceta como empresaria y en las últimas horas confirmó que están por abrirse al público tres establecimientos de su propiedad, ubicados en la ciudad de Medellín. En sus historias de Instagram, acompañando un reel de unos pocos segundos que daba algunos indicios del concepto de cada uno de ellos, la cantante escribió: “Después de tres años, por fin estamos listos”.

Aunque no dio muchos detalles, todo indica que se tratarían de un bar, un restaurante y una discoteca - crédito @provenza.mde/Instagram

Cabe señalar que, ya a inicios de 2024, por los días en que la cantante era noticia por su debut como actriz en la miniserie Griselda de Netflix, en la que compartió pantalla con Sofía Vergara, se dio a conocer que estaba trabajando con un empresario reconocido en el sector. “Karol lo adelanta con el empresario Alex Duque, quien tiene la experiencia en esta área”, reportó en su momento el portal 30 Minutos citando una fuente cercana.

El clip con el que se anunciaba la próxima apertura de los establecimientos dio algunos detalles adicionales en su descripción.

“Después de muchos años soñando, trabajando y poniendo todo el corazón en cada detalle, damos la Bienvenida a ‘Provenza’, ‘CAROLINA’ y ‘El Callejón del Gato’. Estos lugares son un homenaje a todas las delicias y locuras que he descubierto viajando alrededor del mundo, mezclado con la cultura y el sabor que nos representa. Hoy celebramos no solo la apertura de estos espacios, sino también la pasión, la esencia y los sueños que nos llevaron a crearlos. Te invitamos a ser parte de esta historia, a vivir experiencias únicas y a disfrutar cada detalle pensado para ti. ¡Bienvenidos a este nuevo capítulo lleno de sabor, cultura y momentos inolvidables!”, se menciona en la publicación.

La Bichota reveló que la apertura de estos tres negocios le llevó unos tres años - crédito @karolg/Instagram

Pese a que las tres cuentas se encuentran activas y ya tienen varias publicaciones en su haber como parte de la campaña de expectativa, no dieron detalles concretos sobre la naturaleza de cada uno de los establecimientos, salvo por algunas pistas. De Provenza se deduce que se tratará de un establecimiento orientado a los cocteles, El Callejón del Gato sería una discoteca, algo evidente por el eslogan elegido para la promoción: “Bellaqueo E’ Lo Que Quiere”, mientras que Carolina se trataría de un restaurante regido bajo el concepto de ser “Un tributo sublime a nuestras raíces y ancestros”.

Más allá de que todavía no se dan muchos detalles, la publicación no tardó en generar reacciones de entusiasmo entre los seguidores de Karol G, y hasta en algunas celebridades. Desde la creadora de contenido Karen Sevillano, que de inmediato advirtió que “Allá llego”, hasta Feid, pareja de la Bichota, que no ocultó su alegría por la apertura de los tres establecimientos.