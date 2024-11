Julieth Restrepo reveló detalles de su embarazo: “Logramos que no se notara”

Julieth ha tenido papeles importantes en series y novelas de renombre - crédito @julietcarestrep0/Instagram

La antioqueña Julieth Restrepo inició sus estudios en actuación en 1997, cuando tenía 13 años de edad. En la Universidad de Antioquia sembró sus primeros años de experiencia y a los 7 años ingresó a trabajar al Teatro Popular de Medellín, según Proimagenes.

La actriz de cine, teatro y televisión, de 37 años de edad, ha participado en diferentes series y novelas, como A Mano Limpia (2010), Comando Élite (2013) y Metástasis (2014), logrando cautivar con sus personajes a los televidentes, quienes comenzaron a seguir de cerca su vida privada y profesional en redes sociales, donde en la actualidad tiene más de 300.000 seguidores.

Por esta red social ha compartido todo tipo de momentos de su vida; desde interpretación de papeles en series y películas, hasta los momentos de amor que tiene con su marido, Sebastián Zuleta, y su hija, Lucía Zuleta Restrepo, aunque en menos proporción.

Y es que es sabido que Restrepo ha intentado mantener su vida privada lejos de los focos de las personas, así lo confirmó al programa de farándula Lo Sé Todo en su momento, y ejemplo de ello es que su matrimonio con el cantante Zuleta no se confirmó sino un año después de que se realizó.

A Sebastián lo conoció en 2017, su boda fue en Los Ángeles y Restrepo optó por mantenerlo oculto “a ver cómo nos iba”, dijo entre risas. Desde entonces vive en Estados Unidos, viajando para interpretar diferentes papeles en varias producciones.

La antioqueña quedó embarazada en 2022, un año lleno de trabajo. En este tiempo, optó también por no contar sobre su estado a nadie y así grabó series como Griselda y la película Estimados Señores. Ante las cámaras de Bravíssimo, aseguró que no fue sencillo trabajar.

“Los tres primeros meses de más cansancio estaba haciendo Griselda. Entonces, llegaba al set, nadie sabía y en las escenas más duras de la serie, las más fuertes, estaba embarazada”, incluyendo la muerte de su personaje, “fue muy fuerte, yo estaba embarazada y nadie sabía”, afirmó.

No obstante, aseguró que no corrió riesgo estando en las grabaciones, “te cuidan mucho”, dijo y afirmó que pese a sentirse desgastada, continuaba su labor como si no pasara nada.

En Estimados Señores, afirmó, ya tenía 5 meses y en esta grabación sí sabían que se encontraba esperando un bebé, por lo que “la ropa me la hicieron con resortes”. La actriz afirmó que una vez observó el filme, se dio cuenta de que habían hecho un buen trabajo escondiendo a la pequeña Lucía, que nació en diciembre de 2022.

En estas grabaciones, recordó la actriz antioqueña, que le daban ”ganas de ir al baño cada media hora, entonces ‘corten’ y yo con mis taconcitos por el Palacio, ‘acción’, y volvía, ‘corten’ y otra vez las escaleritas... Lucía me tuvo trabajando”. No obstante, aseguró que nunca pensó que fuera tan importante para ella hacer una película mientras tenía una mujer “dentro de mí”.

Afirmó que para ella fue fundamental vivir de esta manera su proceso de embarazo: “Abrazar la maternidad, mientras yo abrazaba uno de los proyectos de mi vida fue poético”, concluyó.

Cabe aclarar que, al sexto mes de su estado, decidió apartarse de las cámaras para completar su proceso y que la vida que venía en camino no tuviera problemas. Hoy en día, Lucía cumplirá 2 años de edad y está al cuidado de sus padres en los Estados Unidos.