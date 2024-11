Madre de Juan Felipe Rincón pidió “mensajes de aliento” tras la muerte de su hijo: “No sigan exprimiendo nuestra herida”

Madre de Juan Felipe Rincón pidió mensajes de aliento - crédito Redes sociales

En medio de toda la polémica que ha generado el caso de Juan Felipe Rincón, asesinado en la tarde del domingo 24 de noviembre de 2024, Dina Morales, su madre, publicó un video en redes sociales en el que pide que se dejen de emitir juicios contra su hijo que, presuntamente, habría abusado de menores de edad antes de su deceso.

Con una camándula y recostada sobre la que parece ser su cama, la mujer aseguró estar muy triste por todo lo que se ha vivido desde que se conoció el deceso del hombre de 21 años y pidió que envíen mensajes de apoyo tanto para ella, como para su familia.

“Necesito que Colombia se ponga la mano en el corazón y en vez de suprimir mi herida, me ayuden con sus mensajes de aliento”, dijo la entrada la mujer con la voz entrecortada.

Morales aseguró que ella y el general William Rincón, padre de Juan Felipe, están atravesando por una situación “muy dolorosa”. Sin embargo, la mujer fue clara en que en cuestión de días se esclarecerán los hechos, razón por la que pidió que las autoridades sean las que se encarguen de emitir los dictámenes pertinentes.

“No me expriman, no nos expriman más la herida, nadie tiene derecho de juzgar nada, porque todavía nadie sabe cómo fue realmente la situación. Inmediatamente se sepa, todo Colombia lo va a saber”.

La madre de Juan Felipe Rincón aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los colombianos con el fin de que, en vez de mensajes “destructivos”, quienes estén al tanto de lo que ha sucedido, envíen mensajes de apoyo debido a que no ha sido “nada fácil” la situación que han vivido los seres cercanos a la víctima.

“El dolor de una madre, este dolor que yo estoy sintiendo, tengo tristeza, tengo rabia, el 24 de noviembre mi corazón se reinició, no le guardo rencor a esa familia por lo que acaba de pasar, porque independientemente de lo que haya pasado, no era para que llegaran a esto”.

Morales insistió: “No juzguemos, ni por mi lado, ni por el de ellos, quizá la familia o quienes nos conocen nos van a defender y los van a atacar a ellos, y así viceversa, y no quiero que siga pasando esto”.

La mujer invitó a “Colombia a ponerse la mano en el corazón” y esperar a que toda la situación se aclare con el paso de los días, pero insistió en que dejen de hacerle daño a ella y a su familia.

“Les pido que nos alienten a sobrepasar este dolor tan profundo y esta tristeza que estamos sintiendo, somos seres humanos, todos cometemos errores, así que por favor ya no más”, dijo la mujer con la voz quebrada.

Morales añadió: “Ya mi hijo está muerto, solamente necesito que Colombia se ponga la mano aquí (señaló el corazón) y se imaginen esa situación como si fueran ellos, que se pongan en nuestros zapatos, su papá y yo estamos pasando por una situación muy difícil”.

“Colombia, no nos torturen más, más bien ayúdennos a salir de este proceso que estamos pasando”, concluyó.

Es importante añadir que, en la tarde del miércoles 27 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra Andrés Camilo Sotelo, principal sospechoso de haber asesinado a Juan Felipe Rincón. Sin embargo, luego de algunas horas, el juez del caso optó por aplazarla para el próximo viernes 29 de noviembre ante los pronunciamientos del fiscal, así como de la defensa del sindicado.