Fiscalía pediría 50 años de cárcel para Andrés Camilo Sotelo, presunto responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector General de la Policía

Andrés Camilo Sotelo podría enfrentar hasta 50 años de prisión por su presunta vinculación con el crimen del hijo del inspector de la Policía Nacional - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación estaría estudiando pedir una condena de 50 años de prisión para Andrés Camilo Sotelo, señalado como el presunto responsable del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, inspector de la Policía Nacional de Colombia, según información de KienyKe.

Este caso captó la atención pública debido a la gravedad del crimen y la prominencia de las personas involucradas.

El asesinato de Juan Felipe Rincón ha generado un gran impacto en la sociedad colombiana, no solo por la pérdida de una vida joven, sino también por el vínculo directo con un alto mando de la policía. La Fiscalía, en su búsqueda de justicia, decidió tomar medidas severas contra el acusado, reflejando la seriedad con la que se está abordando el caso.

La solicitud de una condena tan elevada resalta la determinación de las autoridades judiciales de Colombia para combatir la violencia y garantizar que los responsables de crímenes graves enfrenten las consecuencias de sus actos. Este enfoque también busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la impunidad en casos de homicidio.

El proceso judicial contra Andrés Camilo Sotelo se encuentra en una etapa crucial, y la decisión final del tribunal será observada de cerca por la opinión pública. La expectativa es que el juicio se lleve a cabo con total transparencia y apego a la ley, asegurando que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

Cuáles son las pruebas con las que la Fiscalía General de la Nación sustentaría la solicitud de 50 años de prisión para Andrés Camilo Sotelo

Fiscalía General de la Nación pediría 50 años de cárcel para Andrés Camilo Sotelo por la muerte de Juan Felipe Rincón - crédito Colprensa

Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía Nacional de Colombia, fue víctima de un asesinato premeditado, según la Fiscalía General de la Nación. Durante una audiencia, el fiscal del caso solicitó que Andrés Sotelo, acusado de causar la muerte de Rincón, sea enviado a prisión.

El ente acusador argumentó que el crimen fue planificado, basándose en declaraciones del escolta de la víctima, quien detalló cómo una joven los llevó con engaños al barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, el 24 de noviembre.

“Ya se mencionan versiones (...) y en diferentes medios relacionados que, al parecer, el occiso tenía algún encuentro con personas menores de edad. Considero, en lealtad procesal, que ello no (...) descalifica la gravedad de esta conducta, porque la funcionalidad acusatoria, y sobre todo desde la gravedad, me refiero a segar una vida, no tendría ninguna justificación, su señoría”, dijo el fiscal encargado.

Bajo engaños, Rincón y su escolta fueron llevados al barrio Quiroga donde fueron atacados, dice la Fiscalía - crédito Instagram

El fiscal explicó que Rincón y su escolta fueron llevados al lugar bajo el pretexto de conocer a los familiares de la joven. Una vez allí, fueron atacados por dos jóvenes que, acompañados de un perro, comenzaron a insultar y golpear a Rincón, lo que desencadenó una pelea. La Fiscalía subrayó que, aunque existen versiones que sugieren que Rincón podría haber estado involucrado en encuentros con menores de edad, esto no justifica el acto de tomar justicia por mano propia.

Así mismo, añadió: “Considero grave, y lo que quiero destacar en ese sentido es la manera predeterminada, la manera en que se organiza todo un plan para tener allí a Andrés Camilo y proceder a asediarlo y atacarlo bajo el entendido que él estaba allí realizando actos impúdicos y actos que, reitero, serán producto de un análisis realmente sustentado más adelante”.

El fiscal de la Unidad de Vida destacó que hay pruebas de un comportamiento doloso y premeditado por parte de Sotelo. Inicialmente, se consideró la posibilidad de dejarlo en libertad, pero las declaraciones de testigos indicaron que existía un plan para atacar a Rincón, que estaba en una situación de vulnerabilidad.

La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en prisión para Andrés Sotelo - crédito Colprensa

La gravedad del caso se acentúa por el uso de armas de fuego ilegales, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar una medida de aseguramiento en prisión, argumentando que Sotelo representa un peligro para la sociedad y podría fugarse.

“Grave entonces que, personas jóvenes y que también incluso están en un mismo propósito de vida, pues se presten para este tipo de situaciones donde llegan a un nivel superior segando la vida de alguien que de por sí tenía un mismo camino frente a su edad, a su contemporaneidad y proyección de vida. Por otra parte, su señoría, desde la gravedad relacionada con el porte ilegal de armas de fuego”, agregó el fiscal.

Por su parte, la Fiscalía enfatizó la importancia de no validar actos de justicia por mano propia, independientemente de las acciones que la víctima pudiera haber cometido. La solicitud de encarcelamiento se basa en la gravedad de los delitos imputados, que incluyen homicidio agravado y porte ilegal de armas. La audiencia reveló detalles sobre cómo se organizó el ataque y la forma en que se ejecutó, subrayando la necesidad de una respuesta judicial contundente.