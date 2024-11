Exesposa de Armando Benedetti se refirió a la presunta agresión de parte del hoy asesor de Petro: “Violentan mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”

El cuarto matrimonio de Benedetti con Adelina Guerrero Covo está en proceso de divorcio, durante el cual ella lo denunció por violencia, llevando el caso a las autoridades españolas y colombianas - crédito redes sociales

Adelina Guerrero, exesposa del exembajador de la FAO, Armando Benedetti —quien actualmente es asesor presidencial de Gustavo Petro y “enlace con el Congreso”, según lo describió Gustavo Bolívar—, se pronunció en redes sociales la mañana del 27 de noviembre sobre el presunto caso de violencia de género del que fue víctima por parte del político colombiano. Afirmó que todas las versiones que circulan sobre una supuesta intimidación con cuchillo han sido distorsionadas para caldear aún más el ya turbio ambiente político.

“La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos NO corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, escribió en su cuenta de X.

Adelina Guerrero desmintió que Armando Benedetti la haya intimidado con arma blanca - crédito X

El surgimiento de la controversia por violencia de género

El incidente al que se refiere Guerrero fue registrado el 30 de junio de este año, cuando agentes de la policía española llegaron a una vivienda en Madrid, es decir el inmueble en donde ella y Benedetti convivían. El País de España, medio de comunicación, señala que en el informe de los policías sobre lo ocurrido se lee que Adelina Guerrero “denunció que su esposo había tomado un cuchillo y la había amenazado cortándole ropa”.

La Cancillería colombiana no dejó pasar de largo lo ocurrido y el 23 de julio se pronunció, señalando que se oponía a “cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres”. Con esto, el Gobierno Petro había tomado ya una postura frente a lo acontecido.

”Sobre la información pública que involucra al embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Armando Benedetti, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que: hemos sido notificados de la situación por parte de nuestra Embajada en España y activado los mecanismos oficiales para conocer lo sucedido e iniciar el protocolo correspondiente”, se lee en la comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta es la reunión en la que el saliente embajador de la FAO, Armando Benedetti, entregó el cargo al presidente de la República, Gustavo Petro, con Laura Sarabia como testigo - crédito Presidencia

Como consecuencia de todo lo mencionado, la Cancillería anunció una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti por presunto abandono de cargo. Esto último no en relación con la FAO, sino en su rol de embajador en Venezuela.

Han sido varias las críticas surgidas desde la misma bancada de Gobierno y de otros funcionarios. Por hechos como el mencionado a Armando Benedetti muchos no le tienen confianza, pero, por declaraciones oficiales, se sabe que fue el mismo presidente Petro quien requirió la asistencia del barranquillero.

Entre otros, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le reclamó al presidente Petro por lo que considera una falta de coherencia con su discurso, al recordar los actos de violencia de Benedetti contra Laura Sarabia, a quien agredió verbalmente en llamadas telefónicas en las que reclamaba juego político dentro del gobierno.

”Llamo al Presidente de la República a no nombrar al señor Benedetti en altos cargos públicos del gobierno; no nombrarlo sería un gesto coherente con la igualdad de género que su gobierno dice pregonar”, manifestó Marín, quien señaló que “el machismo es violento y mata, no es un juego, no es un asunto explicable por el asunto de drogas o por el alcohol, es inadmisible y punto”.

Será “vínculo con el Congreso”

Gustavo Bolívar se pronunció tras llegada de Armando Benedetti - crédito redes sociales

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, hizo un pronunciamiento a medios de comunicación en relación con el regreso de Armando Benedetti a las entrañas del poder Ejecutivo, al lado del presidente Gustavo Petro.

Todo parece indicar que algunos funcionarios clave del Gobierno estuvieron reunidos mientras se enteraban de las funciones que tendrá de ahora en adelante Benedetti.

“Sí hubo una reunión, pero están distorsionando el objetivo. No era una rebelión, sino simplemente unas consultas que le queríamos hacer al presidente, y ya lo que hablamos ahí sí es del ámbito privado de nosotros. Estábamos preguntando en calidad de qué viene (Benedetti) y ella (Sarabia) nos dio una respuesta: va a ser como un enlace con el Congreso”.