Mujeres agrediendo a mujeres, así terminaron las marchas del día en contra de la violencia contra la mujer

Esta fue la denuncia del alcalde santandereano - crédito @soyjaimeandres/X

Con el propósito de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, grupos de mujeres realizaron una movilización en Bucaramanga, departamento de Santander, durante la jornada del lunes, 25 de noviembre de 2024.

No obstante, la movilización no llegó a buen término, porque se generaron actos violentos que incluyeron agresiones a dos gestoras de convivencia y otros episodios de vandalismo.

Según denunció el alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán Martínez, las trabajadoras de la Secretaría del Interior fueron atacadas por algunas participantes de la manifestación.

Los hechos ocurrieron frente a una iglesia cristiana de la capital santandereana, donde se observó a varias personas lanzando pintura contra la fachada del edificio. Este acto de vandalismo coincidió con la agresión a las gestoras, quienes estaban presentes en el lugar para mediar en la manifestación.

“Dos de nuestras gestoras de convivencia fueron agredidas por personas que participaban de una marcha del #25N Que paradójico que una manifestación que se suponía, era por los derechos de la mujer, termine con mujeres golpeadas y ataques a la propiedad privada”, dijo el alcalde.

Así comenzaron las protestas en contra de iglesias e instituciones como la Fiscalía - crédito @soyjaimeandres/X

Además, como reportaron las autoridades, se habrían dicho consignas contra el sistema judicial colombiano frente a la sede de la Fiscalía de Bucaramanga. Las paredes del edificio judicial fueron pintadas con grafitis que expresaban críticas hacia la entidad, incluyendo mensajes como “Mujeres asesinadas y Fiscalía inepta”, como insignia del descontento de algunos colectivos feministas de Santander.

La marcha, que tenía como objetivo principal la lucha contra la violencia de género, y que incluso fue promovida por parte de instituciones distritales, culminó en el centro de Bucaramanga. Allí, los manifestantes bloquearon el tráfico vehicular durante aproximadamente una hora en la reconocida intersección de lacarrera 15 con calle 36, en el noroccidente de la capital santandereana. Se informó congestión en la zona.

El alcalde Beltrán, adicionalmente, expresó su preocupación por la paradoja de que una manifestación en defensa de los derechos de las mujeres terminara con mujeres agredidas y daños a la propiedad privada.

Algunos usuarios en redes manifestaron sus percepciones sobre los hechos: “La marcha contra la no violencia se tornó violenta… mrks incoherentes!!! (sic)”.

La marcha del 25 de noviembre y los problemas en otras ciudades

Pero los líos no solo sucedieron en la ciudad santandereana. La jornada de movilizaciones también causó inconvenientes en Bogotá y Medellín.

En la capital colombiana, por ejemplo, la noche de la jornada se convirtió en un escenario de intensas manifestaciones que derivaron en disturbios y actos de vandalismo. Los hechos se registraron en varios puntos de la ciudad, y se presentaron daños infraestructuras públicas como privadas.

Durante las protestas, un grupo de manifestantes atacó esculturas en el Centro de Memoria Histórica, además de causar daños a buses de la empresa de transporte Transmilenio. También se reportaron incidentes en un cine para adultos ubicado en la carrera séptima. Estos actos quedaron documentados en videos que fueron compartidos redes sociales.

Las marchas en Bogotá para el 25 de noviembre iniciaron a las 2:00 p. m. desde el centro hasta el sur de la ciudad- crédito @somosunrostrocolectivo/Instagram

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre los hechos, enfatizando que su administración apoya el derecho a la protesta siempre que no comprometa la seguridad de los ciudadanos. Galán condenó los actos de vandalismo, afirmando que “no son formas de protestar”.

En uno de los videos difundidos, se observa cómo un grupo de mujeres vandalizó varios buses de Transmilenio, pintándolos con grafitis en la troncal de la Calle 26. Además, otro video muestra a manifestantes subiendo a la estación de TransMilenio del Concejo de Bogotá, donde agredieron a gestoras de diálogo y convivencia del Distrito.

En Medellín

En Medellín, un hombre fue detenido en flagrancia durante una manifestación de mujeres, mientras portaba materiales para la fabricación de artefactos explosivos. De hecho, se conoció que la marcha pacífica habría sido infiltrada por individuos encapuchados que generaron disturbios, según informó RCN Radio.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó la infiltración de estos encapuchados en la marcha, quienes, según él, buscaban causar daños a los bienes públicos.

Gutiérrez expresó su rechazo a estos actos de vandalismo y enfatizó que el detenido no representa ninguna causa social ni protesta legítima. “Este cobarde no ejerce ninguna protesta y no representa ninguna causa social, es un delincuente y debe enfrentar la justicia por lo que es y hace”, declaró el alcalde, citado por RCN Radio.

En Bucaramanga la Alcaldía incentivó la marcha

Durante el 25 de noviembre, la ciudades colombianas principales se viertieron de naranja y púrpura en la jornada dedicada a combatir la violencia de género, y la fecha fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Inderbu.

Según informó la misma Personería bumanguesa, la conmemoración se dio durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y más de 100 mujeres participaron en actividades diseñadas para visibilizar esta problemática y ofrecer apoyo a las afectadas.

La invitación del Distrito de Bucaramanga a la movilización en contra de la violencia a la mujer - crédito Personería de Bucaramanga/Facebook

El evento, parte de la campaña #25N, Nos Vemos en el Barrio, ofreció una amplia gama de servicios gratuitos para las asistentes. Estos servicios incluyeron talleres y charlas que buscaban sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de prevenir y combatir la violencia de género.

Además, se proporcionaron rutas de atención y se difundió la señal de auxilio, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de las mujeres.

La jornada no solo se centró en la sensibilización, sino también en brindar herramientas prácticas a las participantes. Las asistentes tuvieron acceso a más de 100 servicios diseñados para ofrecer atención integral y promover una cultura de respeto y equidad.

El alcalde informó que la marcha era en favor de las mujeres, pero resultó en actos de violencia en contra de las mismas - crédito Alcaldía de Bucaramanga

La Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a esta lucha y denunciar cualquier caso de violencia contra las mujeres, recordando que existen múltiples recursos disponibles para brindar apoyo.