Juan Fernando Quintero generó críticas tras posar junto a Iván Duque con una camiseta del Racing Club autografiada

La foto de 'Juanfer' Quintero con Iván Duque desencadena un debate apasionado en redes sociales

El futbolista Juan Fernando Quintero, conocido como Juanfer, generó controversia tras publicar una foto en sus redes sociales junto al expresidente colombiano Iván Duque, en la que ambos sostienen una camiseta autografiada por los compañeros del volante. Esta imagen fue compartida por Duque en su cuenta oficial de X el día de la final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que tuvo lugar en el estadio General Pablo Rojas, marcó el regreso de Racing a la gloria internacional después de 36 años. El jugador colombiano, quien agradeció a su entrenador Gustavo Costas, compañeros, familiares y aficionados, se convirtió en el centro de un debate en redes sociales debido a su interacción con Duque. Algunos usuarios criticaron al futbolista por su aparente cercanía con el exmandatario, mientras que otros defendieron su derecho a mantener relaciones personales al margen de la política.

“Perdimos un guerrero, en la vida me tomaría una foto con esa GONO…”, “uno tiene que madurar y entender que no todo el mundo conoce de política”, “Hombre es futbolista, no hay que exigirle”, “Siempre del lado correcto de la historia, grande Quintero”; son algunos de los comentarios que se leen tras la publicación.

Usuarios critican a Quintero por su relación con Duque, a pesar del polémico pasado entre ambos

El trasfondo de esta polémica se remonta a un conflicto previo entre las dos figuras. Durante la presidencia de Duque, Quintero, entonces jugador de River Plate, expresó su descontento en redes sociales por el nombramiento de Eduardo Zapateiro como comandante del Ejército. Este nombramiento reavivó el dolor del futbolista por la desaparición de su padre, Jaime Quintero, en 1995, un caso que involucró a Zapateiro tras ordenar el traslado de Jaime Quintero antes de su desaparición.

En declaraciones a Blu Radio, Carlos Quintero, tío de Juanfer, expresó su frustración por el ascenso de Zapateiro, calificándolo como un premio a quienes cometen delitos de desaparición forzada. A pesar de las críticas familiares, Juanfer optó por un enfoque conciliador, dialogando con Duque sobre el tema. El expresidente respondió públicamente, asegurando que haría todo lo posible para ayudar a la familia Quintero a encontrar la verdad sobre la desaparición de Jaime.

El Ejército Nacional, por su parte, emitió un comunicado afirmando que la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos no encontró pruebas de responsabilidad de servidores públicos en la desaparición de Jaime Quintero. Este caso sigue siendo un tema sensible para la familia del futbolista y para el propio Quintero, quien continúa buscando respuestas sobre el paradero de su padre.

A pesar de las críticas, Juanfer opta por conciliar con Duque sobre la desaparición de su padre

El emotivo mensaje que le dedicó Maluma a Juanfer Quintero

En otro contexto, Juan Fernando Quintero se convirtió en un símbolo de orgullo para Colombia tras su destacada actuación en la final de la Copa Sudamericana 2024. El futbolista, jugando para Racing de Avellaneda, fue fundamental en el triunfo de su equipo, que venció 3-1 a Cruzeiro. Este logro no solo consolidó su legado como uno de los futbolistas más exitosos de su generación, sino que también fortaleció la conexión emocional con su amigo de la infancia, el cantante Maluma.

La relación entre Maluma y Quintero se remonta a su infancia en Medellín. Ambos han mantenido una amistad cercana a lo largo de los años, y este vínculo se hizo evidente cuando el cantante expresó su orgullo y admiración por el jugador a través de las redes sociales. Tras el partido, Quintero compartió su alegría en Instagram, publicando imágenes de la celebración junto a sus compañeros de equipo, incluyendo el momento en que levantó la copa.

Este fue el sentido mensaje del cantante paisa hacia el futbolista de Racing de Avellaneda

Maluma, conocido por su éxito en la música a nivel mundial, no tardó en reaccionar a la victoria de su amigo. Desde sus historias de Instagram, repostó una de las publicaciones de Quintero y le dedicó un mensaje lleno de cariño: “¡Qué grande, te amo mi hermano del alma! Tus triunfos son míos”. Además, compartió una captura de pantalla de una videollamada que sostuvo con Quintero después del partido, en la que se ve al futbolista alzando el trofeo con una amplia sonrisa.